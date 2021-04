OnePlus Watch, análisis: el primer smartwatch de OnePlus tiene un diseño exquisito y bastante camino por delante

Del OnePlus Watch se han escrito ríos de tinta. Es más, llevamos literalmente desde 2014 leyendo rumores sobre este dispositivo. Sin embargo, no ha sido hasta 2021 que la compañía se ha animado a lanzar su primer reloj inteligente, un smartwatch que sigue la senda marcada por los móviles de OnePlus en términos de construcción y sensaciones y que, finalmente, hemos tenido ocasión de probar en Xataka.

El OnePlus Watch es un reloj inteligente que vale 159 euros, por lo que se queda en el rango de los Huawei Watch y los modelos más completos de Amazfit. Lo hemos estado usando durante estos últimos días para traeros este, su análisis. Vamos al lío.

Ficha técnica del OnePlus Watch

ONEPLUS WATCH DIMENSIONES Y PESO 46,4 x 46,4 x 10,9 mm

45 gramos sin correa

76 gramos con correa PANTALLA AMOLED de 1,39 pulgadas

Resolución 454 x 454 píxeles

Cristal 2,5D

326 ppp CORREA Fluoroelastómero MEMORIA INTERNA 4 GB PROCESADOR STM32 GEOPOSICIONAMIENTO GPS, GLONASS, Galileo, Beidou SENSORES Sensor de aceleración

Sensor de giroscopio

Sensor geomagnético

Sensor óptico de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre

Sensor de luz ambiental

Sensor de presión de aire

Sensor de capacitancia BOTONES Sí, dos RESISTENCIA AL AGUA IP68

5 ATM BATERÍA 402 mAh

Hasta 14 días CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 REQUISITOS Android 6.0 o superior EXTRAS Altavoz

Micrófono

Control de música

Encontrar teléfono

Medición de oxígeno en sangre PRECIO 159 euros

Diseño: qué buen feeling

El OnePlus Watch es un reloj exquisito en términos de diseño. No tiene los materiales que vimos en el Zepp E o en el Huawei Watch GT 2 Pro, pero la sensación en mano es de lo más premium. Para el caso, OnePlus ha apostado por un acero inoxidable 316L para la caja y polímero para la zona inferior. Recubriendo la pantalla encontramos un cristal de zafiro con una calificación de nueve en la escala de Mohs, por lo que, en principio, debería resistir sin problema a los araños.

El dispositivo es circular. Su caja mide 46 milímetros y pesa 76 gramos con la correa. Es un peso significativamente superior al de los relojes de este rango de precio, pero a mí, a título personal, me convence. El reloj se siente robusto y transmite ese aroma a premium que tanto gusta. El acabado del acero inoxidable es brillante y gracias a las curvas la estética es de lo más sofisticada. Se podría decir que OnePlus ha puesto mucho mimo en su reloj, y se nota.

En el lateral derecho tenemos dos botones, el principal y el de función. Ambos están integrados en el chasis y apenas sobresalen, aunque clickean bastante. El principal tiene grabado el logo de la compañía, lo que aporta cierto relieve que ayuda a identificar rápidamente el botón al deslizar el dedo por el canto. El de función, por su parte, no está grabado, pero se puede remapear desde el reloj para iniciar rápidamente la función que queramos (el modo deportivo por defecto). En el lateral izquierdo encontramos los altavoces.

Si le damos la vuelta veremos el sensor óptico de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre con sus correspondientes LEDs verdes y rojo, así como los pines POGO que tendremos que encajar en la base para proceder a la recarga de la batería. Es, en pocas palabras, un diseño sencillo, elegante y funcional, a la altura de lo que se podría esperar de OnePlus. El único inconveniente que se le puede poner es que se llena de huellas con solo mirarlo, es lo que tiene el acabado en acero inoxidable brillante.

En cuanto a la correa, el reloj incluye una de fluoroelastómero muy bien rematada. La textura es suave, gomosa y agradable, mucho mejor que la que solemos encontrar en los relojes de Amazfit y Xiaomi y a la altura de la del Huawei Watch GT 2 Pro. Es una correa bastante buena, sin duda. Además, tiene un acople estándar, por lo que podremos quitarla y cambiarla por cualquier correa que tengamos por casa. Y es que a este reloj una correa de cuero le sentaría de escándalo. El cierre, por su parte, es similar al que Apple usa en el Apple Watch.

En definitiva, estamos ante un reloj muy bien construido y con un diseño sensacional. Tiene el peso justo para que sepamos que lo llevamos puesto, pero sin llegar a sentirse pesado. Es bonito, elegante y disimulado. Lo podemos llevar durante todo el día (y la noche) sin ningún problema. Salvo lo que hemos comentado de las huellas, lo cierto es que no se le puede poner ninguna pega.

Pantalla: las cosas bien hechas

Pasamos así a hablar de la pantalla, un apartado en el que OnePlus también ha sacado pecho. Dentro de la caja de 46 milímetros tenemos un panel AMOLED de 1,39 pulgadas con 454 x 454 píxeles de resolución, lo que se traduce en una densidad de 326 píxeles por pulgada. Es una pantalla sensacional en todos los sentidos, ya sea a nivel de brillo, a nivel de colores o a nivel de nitidez.

Los únicos aspectos «negativos» que le podemos sacar es, por un lado, el aprovechamiento del frontal y, por otro lado, las huellas. Aunque la pantalla AMOLED se estira bastante hasta los laterales, no habría estado de más reducir ligeramente el marco para que el porcentaje de frontal ocupado por la pantalla. No obstante, se encuentra dentro de lo que solemos ver normalmente en el mundillo de los smartwatches. En lo que respecta a las huellas, aviso a navegantes: se quedan más marcadas de lo que nos habría gustado.

En cualquier caso, son dos «nimiedades» que no consiguen sobreponerse a todas las bondades que nos ofrece la pantalla del OnePlus Watch. Y es que el panel se comporta de miedo. Se ve perfectamente a plena luz del día, tiene un nivel de brillo máximo más que correcto y, por si fuera poco, el brillo automático es rápido y preciso. Durante el análisis no hemos tenido necesidad de ponerlo en manual, pero por si alguien le interesa saberlo, sí, el brillo se puede controlar manualmente.

La pantalla responde perfectamente a los toques y, gracias al sistema operativo, del que hablaremos más adelante, podemos interactuar con él con fluidez. Podemos despertar la pantalla usando el botón principal o, más cómodo, haciendo el gesto con la muñeca. Algo interesante es que podemos programar el modo «No molestar» a ciertas horas para que no solo no vibre, sino para que tampoco se active la pantalla al levantar la muñeca mientras dormimos. Consejo personal: hacedlo. Para apagar la pantalla podemos usar el botón o taparla con la palma de la mano.

En cuanto a la personalización, podemos llevar varias watchfaces instaladas en el propio reloj, elegir una foto de la galería o acceder a las que OnePlus nos ofrece en la app para smartphone. Las opciones son variadas y algo que nos ha gustado es que las complicaciones (los iconos de las carátulas) son interactivos, por lo que si pulsamos sobre alguno nos llevará directamente a la aplicación a la que corresponde.

Es, en pocas palabras, una muy buena pantalla. No nos ha dado el más mínimo problema durante el análisis y, francamente, podemos decir que OnePlus ha hecho un trabajo sobresaliente con ella. Si la única pega que le podemos poner es que se podría haber estirado más hacia los marcos y que las huellas se quedan marcadas, bienvenidas sean esas dos pegas.

Rendimiento: una oportunidad perdida, pero bien salvada

Seguimos con el rendimiento y, como siempre hacemos, empezamos hablando de compatibilidad. El OnePlus Watch tiene un sistema operativo basado en RTOS y solamente es compatible con Android (desde Android 6.0 en adelante), ya que la app que usaremos para enlazarlo, OnePlus Health, solo está disponible en el sistema operativo de Google. Es decir, que los usuarios de iPhone no podrán vincular el reloj con tu móvil.

Más allá de esto, apostar por RTOS en lugar de por Wear OS tiene sus pros y sus contras. Los pros es el que sistema operativo es ligero y personalizable, así como más eficiente. Los contras es que es el sistema operativo es mucho más básico, no se puede ampliar con aplicaciones de terceros, no permite aprovechar el chip NFC para pagar con el móvil y, a mayores, no se integra de la misma forma con el ecosistema conectado del hogar si usamos Google Assistant.

Y esto es una verdadera pena, porque el OnePlus Watch podría haberse sido todo un reloj inteligente de gama alta que compitiese contra los mejores relojes del mercado, como el TicWatch Pro 3 GPS, el Apple Watch o el Samsung Galaxy Watch. Sin embargo, esta decisión de OnePlus deja al reloj como una alternativa más a los Amazfit o los Huawei Watch, con los que comparte idiosincrasia: un reloj sencillo que no deja de ser un accesorio para el móvil, en lugar de ser parte de algo mucho más grande (al menos en España).

Dicho lo cual, vayamos al rendimiento del reloj. Como en todos los smartwatches, interactuaremos con el dispositivo mediante gestos. Los que tenemos disponibles son los siguientes:

Deslizando hacia abajo : abrimos el panel de ajustes rápidos (no molestar, brillo automático, buscar mi teléfono, temporizador, linterna y ajustes).

: abrimos el panel de ajustes rápidos (no molestar, brillo automático, buscar mi teléfono, temporizador, linterna y ajustes). Deslizando hacia arriba : abrimos el panel de notificaciones.

: abrimos el panel de notificaciones. Deslizando hacia la izquierda : nos movemos por los widgets, a saber música, frecuencia cardíaca y sueño. Si dejamos pulsado en una de las pantallas podremos añadir más.

: nos movemos por los widgets, a saber música, frecuencia cardíaca y sueño. Si dejamos pulsado en una de las pantallas podremos añadir más. Deslizando hacia la derecha: nada.

El desplazamiento entre las pantallas y la navegación general entre los menús del dispositivo es fluida, muy fluida. De hecho, el reloj se siente realmente rápido. Va muy bien, más que otros relojes de su rango precio. Al fin y al cabo, el dispositivo tiene un sistema operativo muy sencillo y eso se nota en lo poco que le cuesta al procesador mover toda la interfaz.

Si pulsamos en el botón superior abriremos el cajón de aplicaciones. Ninguna de estas aplicaciones se puede desinstalar, como tampoco es posible instalar nuevas apps a través de Google Play Store. Las que hay son las que hay y son las que son. Dicho esto, tenemos todo lo necesario para explotar las funciones del reloj al máximo, como las relacionadas con la salud, un medidor de estrés, barómetro, brújula, una app de teléfono, TV Connect (seguramente para controlar las teles de OnePlus, que no se venden en España) y una app de música. Lo que no tiene, por ejemplo, es un disparador remoto para la cámara del móvil.

En cualquier caso, parece que la versión del sistema operativo que hemos usado nosotros no es la definitiva. No está en español y no tiene todos los modos deportivos (OnePlus habla de más de 110 y nosotros tenemos 14, como veremos más adelante), así que cabe esperar que cuando se lance la primera gran actualización del reloj se añadan o se modifiquen cosas.

Así pues, vamos a detenernos en la app de control musical y en las apps de salud. El OnePlus Watch nos da dos opciones: controlar la reproducción de la música que esté sonando en el móvil o bien almacenar la música en sus 4 GB internos (de los cuales solo 2 GB son aprovechables). Para ello, simplemente hay que importar las canciones desde la app para móvil. Evidentemente, también podremos conectar unos auriculares inalámbricos al reloj para escuchar nuestros temas mientras hacemos deporte, por ejemplo. Es una función muy útil y se agradece que esté ahí.

Luego tenemos la frecuencia cardíaca, que puede monitorizarse en tiempo real o de forma inteligente, que mide las pulsaciones en función de nuestro movimiento. El sensor se nos antoja preciso y no hemos notado cambios más bruscos de la cuenta en las pulsaciones. No obstante, recordemos que no estamos ante un dispositivo médico, por lo que los datos hay que tomarlos como lo que son: algo orientativo.

En segundo lugar tenemos el sueño, que también es preciso. Detecta correctamente cuándo nos quedamos dormidos y cuándos nos despertamos, así como los momentos de vigilia. El reloj también es capaz de medir las variaciones de concentración de oxígeno en sangre durante el sueño, algo que consume más batería y puede no ser del todo preciso, sobre todo si nos movemos más de la cuenta (si lo hacemos, la propia app lo reflejará en el informe).

Y ya que hablamos del nivel de oxígeno en sangre, destacar que podemos acceder al dato de dos formas: haciéndonos una prueba manual desde el propio reloj o dejándonoslo puesto mientras dormimos. Si lo hacemos, el reloj analizará el nivel de oxígeno en sangre durante el sueño. Es curioso ver la gráfica al día siguiente, pero 1) si nos movemos durante el sueño puede haber problemas de lectura y 2) no estamos ante un dispositivo médico, así que, de nuevo, debemos coger el dato con pinzas.

La siguiente métrica es el estrés, que se analiza en tiempo real durante el día. Lo que hace el reloj es analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y «otros parámetros fisiológicos para medir nuestro nivel de estrés». A lo largo del día podremos ver en qué estado nos encontramos, cómo de estresados hemos estado y la media general. Es útil y, ciñéndonos a nuestro estado anímico, preciso.

Antes de pasar a hablar de las funciones inteligentes, conviene destacar dos puntos. El primero es que el OnePlus Watch tiene una función que permite enlazar los datos con Google Fit, por si queremos tenerlo sincronizado en una misma app. El segundo es que también nos ofrece un sistema de retos diarios como los anillos del Apple Watch o las líneas de la OPPO Band que consta de pasos, minutos de ejercicio, calorías quemadas y actividad.

Y ahora sí, hablemos de las funciones inteligentes. Dado que el OnePlus Watch tiene micrófono y altavoz, podemos contestar llamadas desde el propio dispositivo e incluso iniciarlas. Para ello tenemos un marcador o, si lo preferimos, podemos configurar una serie de contactos favoritos para llamarlos rápidamente. Es un detalle que OnePlus no se haya olvidado de esta característica que tan poco vemos en los smartwatches con RTOS.

En cuanto a las notificaciones, el dispositivo es un mirror vitaminado de las recibidas en el teléfono. Desde la app para móvil podemos seleccionar qué notificaciones recibir y desde el reloj podremos ver el contenido y, en el caso de las apps de mensajería instantánea, responderlas usando respuestas rápidas predeterminadas. No es frecuente ver estas funciones en los relojes de este tipo y, puestos a pedir, habría estado bien tener la opción de responder dictando de viva voz. En cualquier caso, bien por OnePlus o, al menos, ofrecer una alternativa más allá de la simple consulta de las notificaciones.

Hasta aquí todo bien. El problema es que, si bien OnePlus ha conseguido desarrollar un sistema operativo solvente, todavía tiene pendiente una tarea: integrarse con un ecosistema más grande. Tal y como está diseñado ahora mismo, el reloj es un accesorio para el móvil, pero poco más. Habría estado bien tener un asistente de voz como Alexa que permitiese controlar productos de domótica o consultar información. El sistema operativo es solvente, sin duda, y además es fluido, pero podría haber sido más de haberse optado por Wear OS.

Hacer deporte con el OnePlus Watch

Como no podría ser de otra forma, el OnePlus Watch también quiere acompañarnos durante nuestras sesiones deportivas. Para ello, el dispositivo nos ofrece 14 modos deportivos entre los que se incluyen carrera al aire libre, natación (recordemos el dispositivo tiene resistencia IP68), bádminton, yoga y entrenamiento libre, que es el cajón de sastre que usaremos para todos los deportes que no estén en la lista.

El listado se nos antoja algo escaso y se echan en falta algunos deportes populares como fútbol, baloncesto o tenis, por no hablar del pádel, que es mi cruzada personal en el mundillo de los smartwatches. Chascarrillos aparte, que el listado sea escaso no será un problema si somos runners ocasionales o aficionados a las caminatas, aunque eso no quita que no estaría de más que las opciones fuesen aumentando con las próximas actualizaciones.

Durante el ejercicio podremos ver algunas métricas básicas, como la frecuencia cardíaca, la distancia recorrida y la zona de pulsaciones en la que nos encontramos. También podremos controlar la reproducción de música deslizando hacia la izquierda. El informe generado en la aplicación, tal y como podemos ver en la captura superior, es algo básico y no aporta demasiado ni al usuario más avanzado ni al usuario más básico.

Los informes generados en la app no son los más completos que hemos visto

Y ahora que hablamos del informe, seguramente os hayáis fijado en que está registrada la ruta que seguí durante el paseo. Pues bien, eso es posible gracias a que el OnePlus Watch tiene chip GPS integrado, por lo que podemos usarlo de forma autónoma, es decir, sin llevar el móvil encima. El chip es realmente preciso (de hecho, ha registrado un ligero cambio de acera para cruzar un paso de peatones) y, además, nos fija en cuestión de segundos. OnePlus, en ese sentido, ha hecho un trabajo muy bueno.

El problema es que el chip GPS no está tan bien explotado como en otros relojes. En lugar de mostrar una línea roja que señala el punto de inicio y fin, habría estado bien que el informe nos mostrase de alguna manera cómo ha cambiado nuestro ritmo cardíaco durante la sesión. Quizá con sucesivas actualizaciones se pueda implementar una función similar.

Batería: no va a ser un problema

¿Recuerdas que antes hablábamos de que no apostar por Wear OS tenía sus pros y sus contras? Pues bien, uno de los pros es que un sistema operativo basado en RTOS es mucho más eficiente energéticamente hablando. A diferencia de Wear OS, que es bastante tragón, RTOS nos ofrece una autonomía mucho mayor. En este caso, el OnePlus Watch promete una semana de uso intensivo y hasta dos semanas de uso intensivo gracias a sus 402 mAh de batería.

Nosotros no hemos tenido ocasión de probar el reloj durante tanto tiempo, pero os podemos explicar cómo ha sido nuestra experiencia. Durante los cinco días que lo hemos llevado puesto hemos tenido el móvil conectado, la monitorización del ritmo cardíaco en tiempo real activada, el análisis del SpO2 durante el sueño activado, hemos recibido notificaciones, lo hemos llevado mientras dormíamos y hemos hecho ejercicio. En el momento en que escribimos estas líneas el reloj tiene un 60% de batería, así que podemos esperar una duración de hasta dos semanas sin problema.

En cualquier caso, conviene recordar que la autonomía final dependerá del uso que hagamos. No es lo mismo usar el reloj de forma básica (recibir notificaciones y poco más) que hacer mucho uso del GPS. De hecho, si usamos el GPS veremos que la batería se reduce drásticamente. OnePlus asegura que el reloj aguanta hasta 25 horas de uso continuado del GPS, así que nos podemos hacer una idea. En cuanto a la carga, con solo 20 minutos conseguiremos la batería suficiente para usar el reloj durante una semana.

OnePlus Watch, la opinión de Xataka

El OnePlus Watch nos ha dejado con un buen sabor de boca. Para ser un primer intento por introducirse en el mercado de los relojes inteligentes, el OnePlus Watch no está nada mal. No se le pueden poner pegas en términos de diseño y construcción, siendo un reloj muy bonito, elegante y cómodo que desprende aroma a premium por todos lados. Y menos mal, porque su precio no es precisamente bajo.

Sin embargo, nos hemos quedado con ganas de más en lo que a sistema operativo se refiere. Es cierto que OnePlus ha conseguido implementar funciones interesantes como las llamadas, las respuestas a las notificaciones y la reproducción de música local, pero nos hemos quedado con las ganas de ver lo que la marca sería capaz de ofrecer con un sistema operativo más completo como Wear OS. Insisto, no está mal para ser un primer reloj, pero mirándolo con perspectiva, no ofrece casi nada que no ofrezcan otros relojes inteligentes de este rango de precios.

Aunque tiene sus defectos, el OnePlus Watch es un reloj de lo más recomendable

No obstante, esa «sencillez» del sistema operativo se traduce en una autonomía más que correcta y una muy buena fluidez, superior a la de su competencia. En pocas palabras, el OnePlus Watch es uno de los mejores relojes inteligentes de gama media que podemos comprar actualmente. No es perfecto, pero desde luego será capaz de satisfacer las necesidades de casi cualquier usuario.

8,5 Diseño9 Pantalla9 Software7,75 Autonomía8,5 Interfaz8,5 A favor Diseño exquisito.

La pantalla AMOLED se ve de escándalo.

Buena autonomía. En contra El sistema operativo es algo básico.

La app para smartphones es demasiado sencilla.

Solo es compatible con Android, al menos por ahora.

