OPPO Enco Free, análisis: estos auriculares inalámbricos lo hacen todo bien, pero les falta una vuelta de tuerca más para brillar

Definitivamente los auriculares completamente inalámbricos (True Wireless) han conquistado el mercado. Poco a poco la mayor parte de las marcas está colocando en las tiendas sus propuestas con esta tecnología, y algunas de ellas, las más ambiciosas, también nos proponen cancelación activa del ruido. Los auriculares de OPPO a los que vamos a dedicar este artículo han irrumpido en esta categoría pisando fuerte.

Y es que es poco habitual que los fabricantes que no compiten en el mercado de la alta fidelidad nos ofrezcan tanta información acerca del diseño acústico de sus auriculares como la que OPPO nos entrega en la descripción de sus Enco Free. Esta estrategia refleja que la marca tiene confianza en el diseño que ha puesto a punto. Al menos la suficiente para dar a conocer sus peculiaridades. Y también que es lo suficientemente complejo para que resulte interesante explicarlo.

OPPO Enco Free: especificaciones técnicas

El ideal teórico al que todo altavoz dinámico debe aspirar es el comportamiento pistónico perfecto. Esta estrategia defiende que el diafragma debe desplazarse hacia delante y atrás para originar las ondas de presión en el aire que nosotros percibimos como sonido como si fuese un pistón ideal cuyo comportamiento no está condicionado por las leyes de la física. Pero el diafragma tiene masa, no es perfectamente rígido, y, además, está sometido a la inercia, por lo que el comportamiento pistónico ideal es inalcanzable.

Lo que diferencia a unos altavoces de otros en una misma categoría es esencialmente en qué medida consiguen acercarse al ideal teórico del comportamiento pistónico perfecto

Lo que diferencia a unos altavoces de otros en una misma categoría es esencialmente en qué medida consiguen acercarse a este ideal teórico, y la estructura y composición del diafragma son cruciales para lograrlo. El diafragma de estos auriculares de OPPO recurre a una cúpula de titanio de 13,4 mm, que es un metal de transición rígido y ligero, revestida por una capa de magnalio, que es una aleación que habitualmente tiene un 95% de aluminio y un 5% de magnesio. Pinta bien, pero lo realmente importante es su sonido. Lo pondremos a prueba en la sección que dedicaremos a la calidad de sonido de estos auriculares.

Otra característica interesante de estos Enco Free es su respuesta en frecuencia. Y es que según OPPO consiguen bajar hasta los 16 Hz, una cifra bastante impresionante que nos promete un extremo grave contundente, pero que, por el momento, tomaría con pinzas porque el rendimiento de unos auriculares no está siempre alineado con sus especificaciones. Saldremos de dudas unos párrafos más adelante.

Por otro lado, la autonomía y los tiempos de carga de los que nos habla OPPO en su descripción de estos auriculares son prometedores. Y es que una autonomía de 25 horas recurriendo al estuche de carga y con el volumen al 50% del nivel máximo de presión sonora está muy bien. De igual forma, cargar la funda en menos de dos horas tampoco está nada mal. En cualquier caso, esto es lo que nos promete OPPO, así que en la sección que dedicaremos a nuestras pruebas comprobaremos si estas cifras reflejan fielmente la realidad.

OPPO ENCO FREE Características TIPO DE AURICULARES Intraauriculares electrodinámicos completamente inalámbricos (True Wireless) con cancelación del ruido DIAFRAGMA Cúpula de titanio de 13,4 mm y revestimiento de magnalio SENSIBILIDAD 120 dB @ 1 kHz @ 1 mW RESPUESTA EN FRECUENCIA 16 Hz a 20 kHz SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO -42 dBV/Pa BLUETOOTH 5.0 ALCANCE INALÁMBRICO 10 m BATERÍA Iones de litio CAPACIDAD DE LA BATERÍA 31 mAh (auriculares) y 410 mAh (estuche de carga) TIEMPO DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA 5 h (con carga única) y 25 h (con estuche de carga) TIEMPO DE CARGA 70 min (auriculares) y 110 min (estuche de carga) PUERTO DE CARGA USB de tipo C RESISTENCIA AL AGUA IPX4 PESO 4,6 g (cada auricular) y 48,2 g (con estuche de carga) PRECIO 109 euros

Son ultraligeros, pero lo que marca la diferencia es su control táctil

Estos auriculares son muy cómodos. Como podéis ver en las fotografías que ilustran este análisis su diseño externo es similar al de las propuestas de otras muchas marcas, pero tienen una cualidad que no es habitual: a pesar de su extrema ligereza (cada auricular pesa solo 4,6 g) no transmiten sensación de fragilidad porque el policarbonato utilizado por OPPO en la fabricación del recinto es de buena calidad y la superficie que no es táctil tiene un acabado ligeramente rugoso muy conseguido.

En gran medida estos Enco Free son muy cómodos gracias a su ligereza. De hecho, una vez que han transcurrido unos minutos apenas los notas, por lo que me parecen una opción muy apetecible para las personas a las que los intraauriculares tradicionales les resultan molestos. Eso sí, es importante que antes de colocárnoslos elijamos las almohadillas que se adaptan mejor a nuestro conducto auditivo externo. OPPO nos entrega tres parejas de almohadillas de distinto tamaño (una de ellas, la más pequeña, es la que viene preinstalada en los auriculares).

Las almohadillas tienen dos responsabilidades. Por un lado favorecen la correcta fijación de los auriculares a nuestras orejas, y, además, bloquean nuestro conducto auditivo para atenuar la energía de las ondas sonoras procedentes de nuestro entorno y aislarnos en la medida de lo posible de él. El diseño de las almohadillas de estos auriculares cumple, pero su capacidad de fijación no es la adecuada para permitirnos llevar a cabo movimientos bruscos. Estos auriculares no están pensados para hacer deporte con ellos, ni siquiera una actividad física suave, y a los usuarios nos interesa tenerlo en cuenta.

El control táctil de estos auriculares está muy bien implementado. Responden al toque con una precisión inusual

En lo que se refiere a su puesta en marcha y sincronización no tengo nada que objetar. Implementan la norma Bluetooth 5.0 y se conectan a mi smartphone Galaxy S10+ de Samsung de una forma inmediata nada más sacarlos de la funda de carga, que es como esperaba que se comportasen. En lo que se refiere al alcance del enlace inalámbrico he medido 11 metros en un espacio abierto y sin obstáculos, y 8 metros en el interior de mi casa, que está repleta de barreras físicas, lo que refleja que la conexión entre los auriculares y el móvil está bien resuelta.

Por último, no puedo pasar por alto su control táctil. Esta prestación no es desde hace tiempo ninguna novedad, pero pocas veces están tan bien implementada como en estos Enco Free. Y es que responden al toque con una precisión inusual, lo que provoca que sea más placentero de lo habitual actuar sobre el volumen, el control de la reproducción o responder y finalizar llamadas desde los auriculares y sin necesidad de recurrir a nuestro smartphone. Eso sí, su ligereza provoca que habitualmente tengamos que colocar el pulgar en la base de los auriculares para actuar sobre la superficie táctil sin que se nos caigan.

Ponemos a prueba su calidad de sonido, su cancelación del ruido y su autonomía

Un apunte importante antes de seguir adelante: estos auriculares tienen cancelación del ruido, pero actúa solo cuando los utilizamos con llamadas telefónicas. El recinto de cada auricular incorpora dos micrófonos, uno en la parte superior y el otro en la interior, para recoger nuestra voz durante las llamadas utilizando la tecnología de conformación de haces y separarla del ruido ambiental con el propósito de evitar que quede enmascarada. Y funciona bastante bien.

El recinto de cada auricular incorpora dos micrófonos para recoger nuestra voz durante las llamadas utilizando la tecnología de conformación de haces y separarla del ruido ambiental

Los he probado en la calle, con un viento relativamente intenso y con el sonido del tráfico de fondo, y la cancelación del ruido consigue atenuar sensiblemente todos esos sonidos no deseados para entregar nuestra voz correctamente. Pero no obra milagros. Si el ruido ambiental es intenso puede enturbiar nuestra conversación. He probado algunos auriculares recientes que resuelven mejor este escenario de uso, como los EAH-AZ70W de Technics, pero es justo no pasar por alto que también son bastante más caros que estos OPPO. En cualquier caso, los Enco Free aquí tienen margen de mejora.

Para poner a prueba su calidad de sonido recurrí a Poweramp, un reproductor de música gratuito para Android que nos ofrece la flexibilidad, la versatilidad y el nivel de control que necesitamos para nuestros tests. Aquí tenéis el listado completo de los cortes musicales que hemos utilizado en nuestro banco de pruebas. Estos temas los hemos escogido ante todo por la gran calidad de la grabación y la toma de sonido, aunque también hemos intentado que estén representados el mayor abanico de géneros musicales posible:

‘Stir it up’, de Bob Marley (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘You make me feel like a natural woman’, de Susan Wong (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Redbud tree’, de Mark Knopfler (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Autumn in Seattle’, de Tsuyoshi Yamamoto Trio (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘You’ve got a friend’, de Susan Wong (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Wasted time’, de Eagles (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Vivaldi – Flute concerto in D’, Chesky Records (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Stimela’, de Hugh Masekela (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Lush life’, de Billy Strayhorn (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Afro blue’, de Mongo Santamaria (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘April in Paris’, de Duke/Harburg (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘No sanctuary here’, de Chris Jones (FLAC 24 bits y 44,1 kHz)

‘Under the boardwalk’, de Mighty Echoes (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

Si nos ceñimos a su sonido una de las principales cualidades de estos auriculares consiste en que se sienten cómodos con prácticamente todos los géneros musicales. Se defienden estupendamente con el pop, el rock, el jazz, la música clásica, el reggae… Su resolución es alta, por lo que es una delicia escuchar con ellos temas tan bien grabados como ‘Stimela’ o ‘No sanctuary here’. Además, resuelven los transitorios con autoridad (son sonidos intensos y de corta duración que muchos auriculares no consiguen reproducir correctamente).

Su punto fuerte son las frecuencias medias, por lo que la voz de, por ejemplo, Rebecca Pidgeon en ‘Spanish Harlem’ es cálida y carnosa. De la de Mark Knopfler en ‘Redbud tree’ puedo decir exactamente lo mismo. Y los agudos son detallados, pero no demasiado incisivos, por lo que no tienen la frialdad que caracteriza a otros auriculares con un sonido menos afinado. Por abajo también van bien, pero no tienen el grave profundo que nos anticipaban sus especificaciones. De hecho, es posible que algunos usuarios echen de menos unos bajos aún más contundentes que pueden encajar bien con algunos temas de rock y metal.

Su resolución es alta, por lo que es una delicia escuchar con ellos temas tan bien grabados como ‘Stimela’ o ‘No sanctuary here’. Además, resuelven los transitorios con autoridad

Cambiando de tercio, evaluar la autonomía de unos auriculares no es fácil porque puede fluctuar sensiblemente dependiendo del nivel de presión sonora con el que nos gusta escuchar nuestra música. Incluso el tipo de contenido que escuchamos influye. Aun así, con un nivel de presión sonora moderado de aproximadamente un 35 a 40% del volumen máximo para proteger la salud de nuestros oídos la autonomía oscila entre 4,5 y 5 horas, una cifra que no es de récord, pero que no está nada mal.

Además, la base de carga nos permite estirar la autonomía hasta superar con claridad las 20 horas, por lo que si introducimos el estuche en la ecuación estos auriculares se posicionan a muy buen nivel. Por último, en lo que se refiere a los tiempos de carga los anunciados por OPPO reflejan fielmente la realidad. Y es que la carga de los auriculares se completa en unos 65-75 minutos, y la del estuche de carga en algo menos de dos horas.

OPPO Enco Free: la opinión y nota de Xataka

Estos auriculares tienen lo que necesitan para competir de tú a tú con la mayor parte de los auriculares de su precio. Están bien diseñados, son muy cómodos, suenan bien con la mayor parte de los géneros musicales, resuelven correctamente las llamadas en circunstancias comprometidas, su autonomía es convincente, sobre todo cuando recurrimos al estuche de carga… No tienen ninguna carencia realmente relevante por la que un usuario que busque unos auriculares de su segmento de precio deba descartarlos.

Estos OPPO tienen lo que necesitan para competir de tú a tú con la mayor parte de los auriculares de su precio

Sin embargo, y este es su auténtico talón de Aquiles, no son sobresalientes en ninguno de los apartados que acabo de mencionar. Para alcanzar el equilibrio perfecto si nos ceñimos a su sonido deberían ser capaces de entregar un grave algo más profundo y detallado. Su cancelación del ruido también podría ser más ambiciosa e ir más allá de las llamadas telefónicas.

Y, por último, echo de menos una app que nos permita actuar sobre su ecualización, conocer el estado de las baterías y personalizar el comportamiento de los botones táctiles fuera de ColorOS, que es la interfaz que preinstala OPPO en sus smartphones. Pese a todo, estos Enco Free me han dejado un buen sabor de boca. Espero con ansia los próximos auriculares de este nivel que lance este fabricante.

7,6 Diseño8 Calidad de sonido7,25 Cancelación del ruido7 Ergonomía8,5 Experiencia de uso7,5 Autonomía7,5 A favor Son muy cómodos, en gran medida debido a que son realmente ligeros

Su sonido es convincente con prácticamente todos los géneros musicales

La interfaz táctil es muy sensible y los toques responden correctamente

Junto al estuche de carga nos proponen una autonomía competitiva En contra Su extremo grave no tiene la última palabra en pegada y detalle

Su cancelación del ruido podría ser más ambiciosa

Una app que permita actuar sobre su comportamiento fuera de ColorOS les vendría de lujo

