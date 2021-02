OPPO Enco X, análisis: los auriculares TWS de OPPO llevan la cancelación de ruido activa por bandera

Los OPPO Enco X son los auriculares más avanzados que OPPO ha lanzado hasta la fecha. Son unos auriculares completamente inalámbricos para cuyo desarrollo OPPO se ha aliado con Dynaudio y con los que promete un sonido de altura, pero ¿qué tal se comportan en el día a día? Qué experiencia ofrecen? Es justo lo que vamos a ver hoy.

En Xataka llevamos ya un tiempo usándolos para escuchar música, ver vídeos y películas y hacer llamadas para traeros este, el análisis de los OPPO Enco X. Sin más dilación, comenzamos, no sin antes hacer un pequeño spoiler: estos auriculares tienen una de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado.

Ficha técnica de los OPPO Enco X

OPPO ENCO X DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 4,8 gramos

Estuche: 66,3 x 49 x 21,7 mm, 42,5 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 11 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.2

LHDC / AAC / SBC COMPATIBILIDAD iOS y Android BATERÍA Auriculares: 44 mAh

Estuche: 535 mAh AUTONOMÍA Auriculares: 4 horas

Estuche: 20 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica Qi EXTRAS Cancelación de ruido activa

Resistencia IP54

DBEE 3.0

3 x micrófono

Control gestual

OPPO Share PRECIO 179 euros

Auriculares True Wireles OPPO Enco X White

Diseño: muy cómodos

Si por algo destacan los OPPO Enco X es por ser muy cómodos. Realmente cómodos, de hecho. Son de esos auriculares que apenas notamos que llevamos puestos. Son pequeños y ligeros, de 4,8 gramos. Se fijan bien a nuestra oreja gracias a las gomillas de silicona, aunque eso dependerá de las orejas de cada uno. Por fortuna, OPPO no ha escatimado en gomillas y en la caja se incluyen dos juegos de diferentes tamaños (S y L), así que antes de nada es recomendable probarlas todas para ver cuál nos quedan mejor. Son dos minutos y se agradece a la larga.

Los auriculares están hechos de un plástico con acabado glossy que se siente bastante bien en mano y que es agradable al tacto. Repartidos por el cuerpo de los auriculares tenemos tres micrófonos y una superficie táctil que usaremos para controlar la reproducción de música, entre otras cosas, mediante gestos (ahora hablaremos de ellos). En pocas palabras, son unos auriculares bonitos, sencillos y que, por cierto, tiene resistencia IP54, así que podéis usarlos aunque sudéis.

En cuanto al estuche, está hecho del mismo plástico que los auriculares y se nota robusto y resistente, aunque se llena de huellas con solo mirarlo. Si sois un poquito paranoicos con la limpieza, advertidos quedáis. Este tiene un LED que indica el estado de carga de la batería, un puerto USB tipo C, una base de carga inalámbrica y el logo de Dynaudio grabado en la parte trasera. Es más bien grandote, pero no demasiado pesado, así que no molesta cuando lo llevamos en el bolsillo.

Experiencia: cumpliendo en casi todos los apartados

Pasamos así a hablar de la experiencia. Lo primero de todo es que los OPPO Enco X tienen una muy fuerte integración con los smartphones de OPPO. Se sincronizan automáticamente, se pueden controlar desde los ajustes del propio móvil y si tenemos un OPPO Find X2, un Find X2 Pro o un móvil compatible podremos explotar el códec LHDC. Si tenemos cualquier otro móvil Android, como es nuestro caso, tendremos que usar la app HeyMelody para gestionar el dispositivo. Si tenemos un iPhone nos quedamos sin app, pero podremos usar los auriculares sin problema conectándolos en los ajustes de Bluetooth.

La app no podría ser más básica. HeyMelody nos permite modificar qué acciones hace cada gesto, hacernos una prueba de comodidad (para ver qué gomillas nos quedan mejor) y actualizar el firmware, pero nada más. Realmente, salvo para actualizar el firmware y consultar el estado de la batería de los auriculares y el estuche, la app puede ser casi prescindible.

Los auriculares detectan bien nuestros gestos y tenemos un montón de opciones de personalización. Podemos cambiar de canción, subir o bajar el volumen deslizando el dedo por el mástil de los dispositivos, invocar al asistente, alternar entre el modo transparencia o cancelación de ruido e incluso cambiar entre dos dispositivos a los que los hayamos enlazado. Esta función tiene que activarse en HeyMelody y funciona realmente bien, incluso entre un móvil Android de cualquier marca y un iPhone. Muy útil y un detalle que OPPO no se haya olvidado de implementar esta función.

Doble toque

(izquierdo o derecho) Nada

Pausa/play

Canción anterior

Canción siguiente Triple toque

(izquierdo o derecho) Nada

Asistente de voz Deslizar

(izquierdo o derecho) Nada

Subir o bajar volumen

Cambiar de canción Tocar y mantener

(izquierdo o derecho) Alternar entre dos opciones:

Sin ANC

Modo transparencia

Cancelación de ruido

Cancelación de ruido máxima Larga pulsación

(izquierdo o derecho) Nada

Cambiar entre dos dispositivos conectados

En cuanto a la latencia, los OPPO Enco X no nos han dado problemas de ningún tipo. Podemos ver películas, jugar y ver vídeos de YouTube o cualquier plataforma sin notar un retardo excesivo entre la imagen que vemos y el sonido. Son, en resumen, unos auriculares muy solventes en todos los aspectos, aunque habrían sido redondos si 1) la app tuviera soporte para iOS y 2) si la app tuviera un ecualizador para poder personalizar el sonido.

Calidad de sonido: el equilibrio

Pero vayamos con el plato principal: la calidad de sonido. Como siempre hacemos en los análisis de auriculares, hemos escuchado música en local y streaming, siempre con un bitrate de 320 Kbps, que es lo máximo que despacha Spotify, en iOS y Android. La batería de canciones que hemos usado incluye nuestra biblioteca personal, pero también temas como ‘Stir it up’ (Bob Marley), ‘You make me feel like a natural woman’ (Susan Wong), ‘Bohemian Rapshody’ (Queen) y ‘Redbud tree’ (Mark Knoplfer), que usamos junto a muchas otras como banco de pruebas para los análisis.

Los OPPO Enco X nos ofrecen un sonido muy equilibrado. Representan correctamente todas el espectro de frecuencias, pero sin destacar excesivamente en ninguna de ellas. No tienen ese efecto «boom» en los graves que tanto gusta en las canciones de trap, por ejemplo, pero los graves están bien conseguidos y representados. Algunos podrían esgrimir que les falta pegada, pero lo cierto es que, realmente, no tienen los bajos potenciados artificialmente cómo sí ocurre en otros auriculares. Al final es una cuestión de gustos.

La experiencia con los auriculares ha sido muy, pero que muy buena. Explicar la calidad de sonido con palabras es complicado, pero podemos quedarnos con la idea de que, con independencia del género que escuchemos, los OPPO Enco X nos ofrecen una calidad más que buena. Son los auriculares de gama alta de OPPO y eso se nota desde el primer momento.

Si os preocupan las llamadas, tranquilidad, porque nuestra voz se escucha bien y nuestro interlocutor también lo hace. Además, los auriculares tienen un sistema de cancelación de ruido de viento que, si bien no es mágico, sí que ayuda a que la voz se escuche más nítida. En pocas palabras, OPPO y Dynaudio han hecho un trabajo excepcional con estos auriculares que, sin ser los mejores, sí nos dan un sonido equilibrado y bien representado.

Cancelación de ruido: la dulce guinda del pastel

Hablo a título personal. Hace unos meses tuve ocasión de analizar los Huawei Freebuds Pro y, recientemente, los Jabra Elite 85t. Para mí, estos dos auriculares tienen de las mejores cancelaciones de ruido activa del mercado. Pues los OPPO Enco X se quedan al mismo nivel. Si el sonido nos ha gustado mucho, la cancelación de ruido nos ha gustado todavía más. Es, sencillamente, espectacular, para quitarse el sombrero.

Los OPPO Enco X tienen dos niveles de cancelación: estándar y máxima. La diferencia entre ambas es escasa y, personalmente, recomiendo usar la máxima. No solo consiguen cancelar por completo el sonido de la calle, de la lluvia o de la calefacción, sino que junto a los Freebuds Pro y los Jabra Elite 85t, han sido los únicos auriculares capaces de casi cancelar el sonido del teclado mecánico que uso para escribir estas líneas. Hablando en plata, la cancelación activa de los OPPO Find X es una locura.

Los OPPO Enco X tienen una de las mejores cancelaciones de ruido activas que hemos probado

Y si tenemos que atender una conversación, también podremos hacerlo gracias al modo transparencia. No es tan espectacular como el sonido ambiente de los AirPods Pro, que para mí es el mejor con diferencia, pero sí que sirve para dejar pasar la voz de nuestro interlocutor. La experiencia ha sido correcta, pero nada que ver con la que ofrecen cancelando el ruido. Es un modo transparencia correcto, pero sin más.

Batería: un poquito por debajo de la media

Terminamos hablando de la batería, y es aquí donde los OPPO Enco X se quedan un poquito por debajo de lo esperado. Dentro de cada auricular tenemos una batería de 44 mAh que se suman a los 535 mAh del estuche. Con una carga completa y la cancelación de ruido activa máxima activada, los auriculares son capaces de ofrecer alrededor de cuatro horas de reproducción, algo menos si los usamos a un volumen más alto de la cuenta y algo más si desactivamos la cancelación de ruido. No es la cifra más alta del mercado y se queda por debajo de la media, que suele ser de cinco horas.

El estuche es suficiente para cargar los dos auriculares por completo hasta cuatro veces, así que en total tenemos una autonomía de en torno a 20 horas. Si los auriculares y el estuche se nos quedan sin batería, cargarlo todo nos llevará cerca de dos horas usando el cable. También podemos optar por la carga inalámbrica, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que es más lenta.

OPPO Enco X, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, solo podemos decir que los OPPO Enco X son unos auriculares fascinantes que por menos de 200 euros van a cumplir, sobradamente, con su cometido. Nuestra experiencia con ellos ha sido muy positiva. Es cierto que no tienen la mejor calidad de sonido del mercado, pero sí una de las mejores cancelaciones de ruido. Vamos, que son unos auriculares que no nos van a defraudar en casi ningún aspecto.

Y decimos «casi» completamente a propósito, ya que la aplicación HeyMelody se nos antoja demasiado genérica y básica y no está disponible en iOS. Además, la batería se queda por debajo de sus rivales más directos con cuatro horas de autonomía. Pero por lo demás, los OPPO Enco X nos han gustado mucho. Por 179 euros, son unos auriculares más que recomendables.

7,9 Diseño8,5 Calidad de sonido7,75 Cancelación de ruido8,5 Ergonomía8,5 Experiencia de uso7 Autonomía7,5 A favor La cancelación de ruido es sensacional.

Tiene conexión multidispositivo.

Son realmente cómodos. En contra La aplicación solo está en Android y es muy básica.

El estuche se llena de huellas con solo mirarlo.

La autonomía es más baja que la de sus competidores.

Auriculares True Wireles OPPO Enco X White

Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de OPPO. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.