OPPO Find N, primeras impresiones: el primer plegable de OPPO da una lección de diseño y compactación

El Oppo Find N es el primer teléfono plegable que llega a nuestras manos en el año 2022. También es el primer plegable que anuncia la marca china Oppo. El Oppo Find N destaca, además de por ser un teléfono plegable, por su reducido formato y por la arriesgada promesa de asegurar que el pliege de las pantallas es prácticamente inapreciable.

Cuatro años de desarrollo han hecho falta para que este teléfono móvil esté aquí con nosotros, y hemos tenido la oportunidad de probarlo durante varios días. Por tanto, en los siguientes párrafos vamos a contaros nuestra experiencia y nuestra opinión, de uno de los firmes candidatos a teléfono plegable del año 2022.

Plegable y compacto, dos adjetivos que por fin pueden ir juntos

Parecía que la tendencia de los teléfonos plegables en formato libro como el Samsung Galaxy Z Fold3 era la de hacer pantallas bastante alargadas verticalmente, para tener una enorme pantalla que se despliega al abrir el móvil. No es el caso del Oppo Find N.

Cuando está plegado, el Oppo Find N tiene un tamaño más pequeño de lo que habíamos visto anteriormente en un teléfono plegable con formato libro y, por qué no decirlo, también de la mayoría de teléfonos de formato tradicional.

La compañía ha decidido tomar un camino diferente, haciendo un gran trabajo de compactación con este dispositivo. Cuando está plegado, el Oppo Find N tiene un tamaño más pequeño de lo que habíamos visto anteriormente en un teléfono plegable con formato libro, con una pantalla exterior de 5’49 pulgadas. Y por qué no decirlo, también se aleja de los grandes tamaños que tenemos en la mayoría de teléfonos de formato tradicional.

Plegado, el Oppo Find N se puede manejar perfectamente con una sola mano, y podemos llegar a cualquier lugar de su pantalla exterior sin ningún problema. Como es obvio, es un terminal que se acerca a los 16mm de grosor cuando está cerrado y, si estamos acostumbrados al formato tradicional, nos costará un poco adaptarnos a él. Pero a pesar de esto, es un teléfono que podemos guardar en la mayoría de bolsos o bolsillos sin mucho problema, quizá no tanto en bolsillos más estrechos.

Como podíamos esperar en el apartado de la ergonomía, el Oppo Find N resulta ser un teléfono pesado cuando lo sujetamos con una sola mano. Pesa nada menos que 275 gramos, un valor que supera la media de la telefonía móvil. También es ligeramente superior a los 271 gramos del Galaxy Z Fold 3 y que supera con creces los 183 gramos de peso del Galaxy Z Flip 3.

Por este motivo, el agarre cuando está plegado y estamos utilizando la pantalla exterior, no resulta todo lo cómodo que nos gustaría, llegándose a resbalar ligeramente cuando lo utilizamos durante un tiempo prolongado.

La cosa cambia cuando abrimos el Oppo Find N y lo utilizamos completamente desplegado, ya que sujetarlo con las dos manos es una auténtica delicia. La pantalla interior de 7’1 pulgadas nos recuerda mucho a una pequeña libreta que podemos usar sin mayor problema con las dos manos, o bien, sujetando el móvil con una mano, y utilizándolo con la otra.

La parte trasera de este Oppo Find N también llama mucho nuestra atención gracias a un limpio diseño que bebe prácticamente del Oppo Find X3 Pro. La unidad que hemos estado probando, presenta una superficie en color negro con un tacto muy suave y agradable, y aquí nos gustaría destacar que el material utilizado no se ensucia en ningún momento, convirtiéndose en una de las traseras más limpias que hemos probado de un teléfono en los últimos años.

El módulo de cámara cuenta con tres sensores principales de los que hablaremos más adelante, y aquí, debemos destacar el buen trabajo que ha hecho Oppo respecto a la integración de las cámaras, ya que no sobresalen prácticamente nada del cuerpo del dispositivo.

Construcción de diez con un pliegue casi imperceptible

A nivel de construcción, una de las promesas que Oppo hizo en la presentación es que la arruga del pliegue de la pantalla interior es hasta un 80% menos perceptible en comparación con otros dispositivos similares. Tras probarlo, podemos decir que esto es algo totalmente cierto, no sabemos si con la precisión del dato del 80% de reducción que nos dice Oppo, pero el pliegue de este Oppo Find N es prácticamente invisible, tanto de forma visual, como de forma táctil. Sorprende mucho mirar el panel con distintos ángulos de visión, o deslizar el dedo a través de la pantalla, y no encontrar ninguna elevación o arruga. Es un trabajo increíble.

El pliegue de este Oppo Find N es prácticamente imperceptible, tanto a la vista como al tacto.

La culpable de que esto se haya pulido tanto, es de la bisagra que Oppo ha utilizado para la construcción de su primer plegable, a la cual han bautizado como ‘Flexion’. Según la compañía, ésta bisagra está formada por 136 componentes y tiene una precisión de 0’1 milímetros. Comentar también que al cerrarlo, no lo hace completamente y queda un pequeño espacio, pero es mínimo y recto, no como en el Z Fold 3 que es más grande cerca de la bisagra.

Después de haberlo plegado y desplegado bastantes veces, destacamos la solidez, la resistencia y sobre todo la suavidad de la bisagra a la hora de abrirlo y cerrarlo. El proceso de plegar y desplegar el teléfono se hace sin mayor problema, y en ningún momento hemos notado falta de estabilidad. De hecho, nos ha sorprendido la alta resistencia que tiene, ya que la bisagra permite que el Oppo Find N se quede desplegado prácticamente en cualquier ángulo. Por no decir, que al cerrarlo tiene un sonido de lo más satisfactorio, algo que podréis apreciar en el vídeo que hemos hecho sobre él.

A nivel de puertos y conexiones, contamos con el conjunto habitual de una botonera para el volumen, y un botón de encendido que a su vez hace función de superficie para poder desbloquear el teléfono con la huella dactilar. Los botones se encuentran en una posición correcta, tanto con el teléfono plegado como desplegado, y se encuentran a una altura cómoda. En el sector inferior encontramos dos altavoces, el puerto de carga y la bahía para la tarjeta Sim dual.

En definitiva, el Oppo Find N derrocha calidad, solidez y cuidado por los cuatro costados, tanto plegado como desplegado. Es un teléfono muy bien construido, que transmite en todo momento una sensación de robustez y con unos materiales que ofrecen un aire premium, digno de la más alta gama de la telefonía móvil.

La fluidez está en la pantalla interior

Como os hemos anticipado en el apartado de diseño, el Oppo Find N, aprovechando su condición plegable, cuenta con dos pantallas. Cuando el teléfono está plegado, la pantalla exterior tiene un tamaño de 5’49 pulgadas. Es un panel AMOLED con una resolución Full HD+ de 1.972×988 píxeles y su tasa de refresco es de 60Hz, un valor que entendemos que sirve para favorecer la autonomía del teléfono cuando lo utilizamos de forma plegada. Aunque nos hubiera gustado contar con un poco más de fluidez en ella, tampoco la hemos echado de menos en exceso, al tener un tamaño tan comedido.

La pantalla interior, de 7,1 pulgadas, tiene tecnología LTPO que permite ajustar la tasa de refresco de 1 a 120Hz.

Cuando desplegamos el Oppo Find N queda al descubierto su pantalla interior. Hablamos de un panel AMOLED de 7,1 pulgadas, también con una resolución Full HD+, en este caso de 1.792×1.090 píxeles. Este panel cuenta con tecnología LTPO, lo cual permite tener una tasa de refresco variable, que se adapta al contenido que estamos reproduciendo, desde 1 hasta 120Hz.

A nivel de ajustes, ColorOS 12 cuenta con un amplio abanico de opciones personalizables de las pantallas, desde los modos de visualización, hasta los distintos modos de color, pasando por un motor que procesa y mejora las imágenes y el color de los vídeos, para que los ajustemos a nuestras necesidades.

Después de utilizar el Oppo Find N, pensamos que la calidad de los paneles es sobresaliente. De fábrica, las dos pantallas cuentan con una buena calibración, tanto de brillo, como de colores. El ajuste de color “vivo” que viene aplicado de forma predeterminada es bastante preciso y no hemos tenido que cambiar mucho los parámetros.

Ambas pantallas aprovechan muy bien la superficie del dispositivo y dejan muy poco espacio para los marcos superiores, inferiores y laterales. Los dos paneles cuentan también con un agujero en pantalla, (uno en cada una), en el que integran la cámara interior, de las que hablaremos en unos minutos.

La suma de todo lo anterior, da como resultado unas pantallas para disfrutar de cualquier tipo de contenido con calidad, ya sea navegar por Internet, uso de redes sociales, jugar a videojuegos o disfrutar de vídeos, series o películas. Como veremos más adelante, el verdadero reto de Oppo en este apartado, es el de aprovechar la pantalla interior al máximo, optimizando al máximo las aplicaciones para que se adapten a su formato casi cuadrado.

Características al nivel de la gama alta

Los apartados de diseño, construcción y pantallas nos han dejado claro que este Oppo Find N es un teléfono de gama alta, y sus especificaciones internas no han hecho más que confirmarlo. Cuenta con dos modelos, uno con una configuración de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento y otra, que es la que hemos utilizado nosotros, con una configuración de 12GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento.

El teléfono despliega toda su potencia, nunca mejor dicho, gracias al Snapdragon 888 de Qualcomm, uno de los procesadores más utilizados durante el año 2021 en la mayoría de teléfonos de gama alta del mercado. Y el rendimiento es tan bueno como esperábamos y como ya hemos experimentado tantas otras veces con este procesador.

El Snapdragon 888 con los 12 GB de RAM ofrecen potencia de sobra. No hemos echado en falta fluidez durante toda la prueba.

Durante los días de uso de este Oppo Find N no hemos echado en falta fluidez o potencia con el dispositivo. La ejecución de cualquier tarea, o la apertura de cualquier aplicación, se hace de forma rápida, y a la hora de probar juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9 o Call of Duty Mobile, no hemos tenido ni un solo fallo, tirón o lag. Lo mismo ocurre a la hora de utilizar la multitarea, o varios procesos ejecutados al mismo tiempo.

Sobre la disipación del calor, destacamos que el Oppo Find N hace un buen trabajo gestionando la temperatura, a la hora de ejecutar cualquier aplicación, ya sea más exigente, o menos. El único momento en el que sí hemos percibido que la temperatura del dispositivo incrementaba, ha sido durante los procesos de carga del terminal. No es un incremento preocupante, pero si se eleva su temperatura un poco más de lo normal.

Hablando del software y de su optimización, el Oppo Find N llega con ColorOS 12 sobre Android 11, una versión de la capa de personalización de Oppo, que nos ha parecido muy estable y fluida. Como viene siendo habitual, ColorOS nos ofrece muchas opciones de personalización, de los ajustes principales del teléfono y de su apartado visual.

Como cabía esperar, al ser un teléfono plegable, Oppo ha añadido distintos ajustes a través de los que podemos configurar varios parámetros del terminal a esta condición, que permitan adaptar ciertas aplicaciones a los formatos de visualización de sus pantallas, o a sus modos de uso. Aquí destacamos el modo FlexForm, o “modo portátil”, que consiste en doblar el teléfono 90 grados para poder apoyarlo en una superficie y aprovecharlo por ejemplo para hacer fotos, vídeos o utilizarlo para una videollamada. Por ejemplo, la aplicación de cámara nativa del Oppo Find N, está optimizada para que, cuando lo utilizamos con este formato, en la parte superior del pliegue aparezca la imagen o vista previa, y en la parte inferior el panel de controles. De esta forma, se facilita mucho el proceso de capturar imágenes.

Pero aquí, hay que destacar y tener muy en cuenta, que el Oppo Find N, por el momento, sólo se está comercializando en el mercado chino, y por este motivo hay un gran número de aplicaciones que utilizamos a diario en occidente, como pueden ser Youtube o Instagram entre otras, que no tienen tanto impacto en China, que no están optimizadas para la pantalla de 7’1 pulgadas que nos ofrece este teléfono.

Sobre esto, hemos hablado con los responsables de Oppo España, y nos han comentado, que de comercializarse finalmente en occidente este teléfono, se esperan actualizaciones en muchas aplicaciones para poder adaptarse y aprovechar mejor el formato casi cuadrado de su pantalla interior. De momento, tocará esperar.

Triple cámara detrás y dos cámaras selfie

El apartado de cámaras del Oppo Find N ha aprovechado, en cierta medida, las ventajas del módulo de cámaras del Oppo Find X3, y su configuración es la siguiente:

Cámara principal Sony IMX766 de 50 megapíxeles con lente con apertura f/1.8.

Gran angular de 16 megapíxeles con lente con apertura f/2.2 y campo de visión de 123 grados y por último.

Teleobjetivo de 13 megapíxeles , con zoom optico de dos aumentos.

Cámaras selfie: las dos cámaras internas, cuentan cada una con un sensor Sony IMX766 de 32MP con lente con apertura f/2.4.

Como podemos ver sobre el papel, el conjunto de cámaras es muy completo, a pesar de prescindir del cuarto sensor para la lente microscópica que sí tenia el Oppo Find X3 Pro. Un sensor que por otra parte, no echamos mucho de menos.

En las pruebas que hemos podido hacer, las fotografías resultantes nos han parecido de una calidad acorde con los sensores, y al conjunto del teléfono. De forma general, la cámara principal hace un buen trabajo y ofrece unas buenas imágenes con gran nivel de detalle en condiciones de buena iluminación. Quizá, en algunas condiciones donde la luz es más abundante, se tiende a saturar ligeramente algunos contornos, por lo que el HDR podría hacer un mejor equilibrio en este apartado.

Cuando la luz escasea, el comportamiento de las lentes es bastante decente, obteniendo imágenes muy bien resueltas, incluso cuando es de noche totalmente. Se corrigen bien los destellos de luz con las lentes principales, aunque con las cámaras internas se tiende mucho a unos tonos cálidos demasiado exagerados.

Al igual que pudimos probar con el Galaxy Z Fold 3, el Oppo Find N aprovecha su condición de teléfono plegable, y nos permite utilizar la cámara principal para sacar fotos subjetivas gracias a la pantalla exterior. De esta forma, podemos ver la vista previa sin problema, antes de sacarnos una foto, o grabarnos un vídeo a nosotros mismos con la cámara principal.

Autonomía prometedora

Hemos podido probar el Oppo Find N durante pocos días, por lo que habrá que esperar al análisis en profundidad para tener una valoración más exhaustiva sobre la autonomía. No obstante, os vamos a contar nuestra experiencia con ella. La batería del primer teléfono plegable de Oppo, cuenta con una capacidad de 4.500 mAh, una cifra más que suficiente, y que encaja bien con la mayoría de baterías que encontramos en la gama alta de la telefonía móvil.

A nivel de optimización, el teléfono parece hacer un buen trabajo para ahorrar la mayor batería posible, y buena parte de la culpa la tienen la tasa de refresco de 60Hz de la pantalla exterior y la pantalla interna con tecnología LTPO y esa variabilidad en la frecuencia de refresco. Probando el teléfono de forma intensa para escribir esta líneas, y teniendo el terminal completamente cargado desde por la mañana, es capaz de llegar a final del día con un 20% de batería aproximadamente. Esto se traduce en unos datos realmente buenos, a pesar de hacer pruebas exigentes casi constantes con él.

La carga del Oppo Find N es compatible con carga rápida SuperVOOC de 33W, que según Oppo es capaz de recargar el dispositivo al 55% en 30 minutos y al 100% en poco más de una hora. Lamentablemente, la unidad internacional que hemos recibido llegaba con el cargador compatible con enchufe americano y no hemos podido probarlo. Hemos utilizado como sustituto un cargador de 18W que ha completado la carga en poco más de 1 hora y 25 minutos de tiempo.

Sería un firme candidato a plegable del año (si saliera de China)

Lo peor que podemos decir del nuevo Oppo Find N, es que a día de hoy, únicamente se comercializa en el mercado chino, y de momento, no sabemos si acabará llegando a Europa o España. Y es una pena porque este Oppo Find N podría ser un contrincante de nivel en el segmento de los plegables.

El Oppo Find N es un teléfono muy sólido en la mayoría de sus apartados. Su diseño y construcción nos han sorprendido muchísimo para tratarse del primer teléfono plegable de la compañía. La pantalla flexible y el gran trabajo de creación de construcción de la bisagra forman un tándem perfecto que ofrece una de las mejores experiencias con un teléfono plegable que hemos tenido hasta el momento. Y todo ello sin olvidar que es un teléfono premium con un formato más comedido, tanto para usarlo con una mano, como para que su transporte no suponga un problema.

Su formato compacto y el excelente trabajo con la bisagra que casi elimina el pliegue son los dos argumentos más sólidos del OPPO Find N.

Como no sabemos si este Oppo Find N llegará a España, tampoco tenemos ningún precio oficial, ni tan siquiera una estimación de cuál sería su valor en nuestro mercado. Pero, si hacemos la conversión del precio al que ha salido en China, la versión de 8GB y 256GB cuesta unos 1.072 euros al cambio y la versión de 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento sube a 1.254,10 euros al cambio.