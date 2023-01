Oppo Find N2, primeras impresiones: el mejor plegable que no te podrás comprar

Oppo Find N2, primeras impresiones: el mejor plegable que no te podrás...

El teléfono plegable que más me gustó en 2022 fue el Oppo Find N, a pesar de tener una gran desventaja: No se ha comercializado en España. La compañía debutó en el mercado de plegables con una propuesta casi perfecta, gracias a unas prestaciones muy equilibradas, pero sobre todo a un formato que, en mi opinión, debería ser el estándar de todos los teléfonos plegables en formato libro.

Oppo parece tener claras sus ideas, y este año vuelve a poner toda la carne en el asador en materia de teléfonos plegables, no solo con una, sino con dos propuestas. Una de ellas es el Oppo Find N2 Flip, un plegable con formato concha que llegará a nuestro país a lo largo de este año 2023.

Por otro lado, encontramos al protagonista del día. El Oppo Find N2, un teléfono que he estado probando durante varios días y que marca una evolución discreta por fuera, pero con un interior actualizado a la última para ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios… del mercado chino.

Ficha técnica del OPPO Find N2

OPPO Find N2 Dimensiones y peso Plegado: 133,2 x 72,6 x 14,6 mm

Desplegado: 133,2 x 140,5 x 7,4 mm

233 gramos Pantalla exterior (plegado) AMOLED de 5,54 pulgadas

120 Hz de tasa de refresco

Resolución 1.792 x 1.920

Brillo de hasta 1.350 nits Pantalla interior (desplegado) AMOLED de 7,1 pulgadas

Tasa de refresco adaptativa de 1-120 Hz

Resolución 1.792 x 1.920

Brillo de hasta 1.550 nits Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

GPU Adreno 730 RAM 12/16 GB Almacenamiento 256/512 GB Cámara frontal 32 Mpx Cámaras traseras Principal: 50 Mpx f/1,8

Gran angular: 48 Mpx f/2,2

Teleobjetivo: 32 Mpx f/2,2 Batería 4.520 mAh

Carga rápida de 67 W Software ColorOS 13 basado en Android 13 Conectividad 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

USB-C Otros Lector de huellas en el lateral Precio Por determinar

Una construcción impecable

A nivel de construcción y de materiales las sensaciones son las mismas que tuve el año pasado. Estoy hablando de un teléfono robusto, muy bien construido y rematado, que rebosa calidad en todos sus costados. La sensación en la mano es muy premium y el acabado rugoso de la parte trasera me ha gustado mucho. Aunque, personalmente, prefiero la suavidad de la trasera mate de la generación anterior.

Para esta generación, OPPO ha puesto todos los esfuerzos en reducir el peso del dispositivo

Para esta nueva generación, Oppo ha puesto todos sus esfuerzos en reducir el peso del dispositivo, dando un gran salto que se traduce en 233 gramos para la generación actual frente a los 275 gramos que pesaba el teléfono del año pasado. Esto se consigue gracias a una evolución de la bisagra que se utilizó en el Oppo Find N.

La bisagra sigue siendo la responsable de que este teléfono cobre sentido, pero en esta generación, además de hacerla más resistente, Oppo ha conseguido reducir su número de piezas de 136 a 100. Esto, sumado al refinamiento en los materiales utilizados para su fabricación, supone que el peso final del teléfono se reduzca.

El pliegue se aprecia, pero de forma mínima.

Por otro lado, una de las características que me encantó del Oppo Find N fue que el pliegue de la pantalla interior era bastante sutil frente a otros teléfonos plegables de la competencia. Este año, la propuesta ha mejorado un poco más debido a esa reducción de las piezas, y la arruga es menos ancha que la que teníamos en la pantalla el año pasado. Eso sí, es inevitable notar la clásica elevación cuando deslizamos el dedo en el centro del panel, pero esta es una máxima en todos los teléfonos plegables.

En torno a la durabilidad de este componente, la compañía asegura que este Oppo Find N2 puede sobrevivir sin problemas a más de 400.000 plegados, y que se pueden realizar 216.000 plegados sin que la pantalla empiece a presentar la más mínima holgura.

Lo que sí os puedo decir sobre la bisagra es que, al igual que el año pasado, muestra una solidez y una estabilidad muy buenas. En ningún momento me ha dado sensación de fragilidad, y la bisagra mantiene el teléfono abierto prácticamente en cualquier ángulo de forma estable.

Esto favorece el uso del dispositivo apoyado sobre cualquier superficie, y con la pantalla medio desplegada. Cuando esto ocurre, a través de software, se activa una interfaz bautizada como “Flex Form” que favorece el uso de distintas aplicaciones que están adaptadas para este formato. Lamentablemente, esta interfaz sólo está optimizada para la aplicación de cámara y para varias aplicaciones que venían preinstaladas en el teléfono que solo están disponibles en el mercado chino, por lo que no he podido sacar mucho partido de ella.

Pantalla pequeña, pantalla grande

Si seguimos hablando de las actualizaciones de este nuevo Oppo Find N2, debo destacar que la pantalla exterior también llega con mejoras. Para empezar el panel aprovecha un poco mejor la superficie ya que consigue llegar a las 5’54 pulgadas, ampliando un poquito más su resolución con 2120 x 1080 píxeles. A nivel de tecnología también contamos con un panel AMOLED, que en esta generación alcanza los 120Hz de tasa de refresco, dejando atrás los 60Hz que tuvimos en la pantalla del anterior modelo.

El formato del OPPO Find N2 invita a usarlo, y mucho, cuando está plegado

Punto positivo aquí porque, a lo largo de mi experiencia con el Oppo Find N2, he utilizado este panel exterior mucho más de lo que esperaba. Su formato y tamaño, favorecen mucho la comodidad y el uso del teléfono con una sola mano, y a pesar de que resulta ser un dispositivo bastante grueso cuando está plegado, pienso que es muy disfrutable y se puede utilizar en la mayoría de ocasiones sin necesidad de desplegar su pantalla interior.

Una pantalla interior que vuelve a repetir tamaño y resolución con esas 7’1 pulgadas, con 1920 x 1792 píxeles de resolución. Seguimos contando con tecnología AMOLED, con un panel LTPO y con 120 Hz de tasa de refresco, así que el teléfono va muy bien cargado aquí.

Eso sí, a nivel de brillo, a pesar de que sobre el papel los datos son positivos con un pico máximo de 1.350 nits en la pantalla exterior y 1.550 nits en la pantalla interior, creo que el ajuste de brillo automático puede y debe mejorar cuando nos encontramos en exteriores con luz muy intensa. En este escenario, el brillo de la pantalla no llega a ajustarse correctamente en algunas ocasiones, y cuesta ver el contenido de la pantalla. Imagino que en futuras actualizaciones de software esto puede tener arreglo.

Un rendimiento impecable… con un corazón algo antiguo

Si viajamos al apartado del rendimiento, el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que impulsa el sistema nervioso de este Oppo Find N2. Se comporta de forma espectacular, a pesar de no ser el procesador más reciente de Qualcomm.

La fluidez general, la apertura y cambio rápido entre aplicaciones, la ejecución de la multitarea y el gran rendimiento en videojuegos, han hecho que mi experiencia haya sido muy satisfactoria. Además, me gustaría destacar que el dispositivo no se ha calentado lo más mínimo en todas las pruebas que he realizado.

La combinación de ColorOS 13 basado en Android 13 también crea un tándem muy interesante que mezcla unas grandes opciones de personalización, junto con un sistema muy estable sin rastro de lag o problemas de rendimiento.

Y ya que estamos hablando del uso del teléfono, lo primero que quiero contaros sobre este apartado, es que nada más saqué el teléfono de la caja fue “occidentalizar” su interfaz instalando un APK de la Play Store de Google. Al contar con una ROM dedicada al mercado chino, no tenía instalada ninguna de las aplicaciones que suelo utilizar en mi día a día, y había muchas otras preinstaladas de fábrica.

Como era de esperar, las aplicaciones que descargué no están en el mercado chino, y muchas de ellas no estaban adaptadas de forma inicial a la pantalla interior de 7’1 pulgadas. Afortunadamente, el software de este Oppo Find N2 cuenta con un ajuste rápido para adaptar la interfaz de la aplicación a pantalla completa y en la mayoría de apps funcionaba perfectamente, excepto en Instagram, que el contenido se veía demasiado grande para que no se deformara.

A pesar de esto, he podido utilizar el teléfono sin problema, ejecutando todas las aplicaciones que utilizo cada día, como Whatsapp, Instagram, Slack, Youtube, y algunos servicios de reproducción de contenido.

Una cámara con más ambición que nunca

El apartado de cámaras también ha dado un paso al frente en esta nueva generación, recibiendo una mejora en hardware y también en software gracias al acuerdo que tiene Oppo con Hasselblad, con algunas mejoras que ya hemos podido experimentar en el Oppo Find X5 Pro, el mejor móvil fotográfico de 2022, según nuestras pruebas. El conjunto llega protagonizado por tres sensores:

Cámara principal Sony IMX890 de 50MP con lente con apertura f/1.8.

Sensor con lente gran angular de 48MP con apertura f/2.2.

Sensor Sony IMX709 teleobjetivo de 32MP con 2 aumentos ópticos y con apertura f/2.2.

Tanto la pantalla interior como la exterior cuentan con el mismo sensor frontal cada una. Una cámara de 32 megapíxeles con lente con apertura f/2.4, cifra más que suficiente para satisfacer nuestros mejores selfies.

Una de las ventajas que presentan todos los teléfonos plegables, es que podemos utilizar este formato para hacernos fotografías subjetivas aprovechando las cámaras principales, por lo que las cámaras frontales del terminal quedan relegadas a un segundo plano. O al menos así ha sido durante mi experiencia.

La nitidez del sensor principal es excelente.

El ultra gran angular cae un poco, pero no supone mayor problema.

Una experiencia que me ha sorprendido gratamente ya que, de forma general, el teléfono hace muy buen trabajo en el apartado fotográfico. Con el modo automático, los tres sensores desarrollan una buena calidad de imagen en la mayoría de escenarios. Como suele ser habitual, el sensor gran angular es el que hinca más la rodilla y es el que ofrece menos calidad de los tres, con fotografías más lavadas y con pérdida de calidad en los detalles.

El modo retrato es algo agresivo.

Con sensores tan grandes, conviene dejar al bokeh natural hacer su trabajo, sin modos de software.

El enfoque automático de las tomas es buenísimo, y en varias situaciones ha ofrecido mejores resultados que el propio modo retrato. Después de las pruebas que he realizado, creo que esta función hace un desenfoque demasiado agresivo de los fondos, por no decir que en ocasiones deforma demasiado las imágenes.

La baja luminosidad lleva un año sin ser un problema para OPPO.

…al igual que la gestión de luces artificiales.

Cuando cae la noche, los resultados son bastante aceptables, aunque no nos libramos de los destellos de las luces más directas. A pesar de esto, la buena noticia es que la calidad de las fotografías nocturnas es similar a la que pudimos tener con el Oppo Find X5 Pro, y esto siempre son buenas noticias. Eso sí, en las fotos que he hecho en este escenario, no encuentro diferencia entre el modo automático y el modo noche. La foto es totalmente idéntica.

Y, sobre el vídeo, destacar que la calidad es bastante buena y el estabilizador hace un gran trabajo en las tomas en movimiento. Al igual que me ocurrió cuando probé el Oppo Find X5 Pro, cuando grabamos vídeo la interfaz exagera mucho la estabilización que realiza el sensor con cambios bruscos del plano cuando movemos la mano en una dirección determinada, pero en el vídeo final no se acaba apreciando de forma tan acusada.

Buena autonomía y una carga más que digna

Como ya os he contado, Oppo ha conseguido reducir el peso de este Find N2 nada más y nada menos que 42 gramos, y lo ha hecho sin sacrificar la batería del dispositivo, que mantiene los 4.520 mAh de capacidad.

A lo largo de las pruebas que he realizado en distintos escenarios de uso, puedo decir que el nuevo plegable de Oppo mantiene el tipo, con una buena optimización de la batería, incluso en momentos de alta exigencia cuando he jugado a videojuegos o he tenido la pantalla encendida durante un tiempo prolongado viendo una serie o una película. La mayoría de días he llegado a la cama con un 20 o 25% restante de batería, así que puede aguantar las exigencias de cualquier usuario sin mucho problema.

Para la carga, el Find N2 llega acompañado con un cargador de carga rápida SuperVooc de 67W que carga el 100% del teléfono en menos de 50 minutos. Quizá no son los mejores datos de carga rápida del mercado, pero son mucho mejores que los que nos daba el cargador de 33W de la pasada generación.

OPPO Find N2, la opinión de Xataka

Después de varios días utilizando el Oppo Find N2 como mi teléfono personal, lo peor que puedo decir de él es que no va a llegar a nuestro mercado. Como hemos visto, Oppo vuelve a apostar fuertemente por el formato plegable, y no solo trae uno, sino dos teléfonos de esta categoría en 2023.

El Find N2 llega con unas especificaciones dignas de cualquier teléfono de gama alta en todos sus apartados, los cuales trabajan en sincronía para ofrecer una de las mejores experiencias que podemos tener a día de hoy con un teléfono plegable. Un plegable con una ambición que aspira a ganar las el trono de los plegables, gracias a un formato de pantalla que reduce la verticalidad a la que estamos acostumbrados con el resto de rivales.

Esta apuesta por la compactación ya se posicionó hace un año como el principal atractivo del Oppo Find N, y 365 días después, en esta nueva generación sigue siendo el motivo por el que Oppo está, bajo mi punto de vista, un paso por delante frente a sus competidores a nivel de construcción de plegables. Creo que el trabajo de Oppo posiciona al Find N2 como uno de los mejores teléfonos plegables del año, y eso que 2023 solo acaba de empezar. La primera bala ya se ha disparado. ¿Cómo serán las demás?