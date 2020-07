OPPO Find X2 Neo, análisis: apuntando alto en todos los sentidos

El pasado marzo, la firma china OPPO anunciaba el OPPO Find X2 Pro, su nuevo buque insignia con el que quieren competir en gama alta en 2020. Pero no se quedaron ahí y también anunciaron otros modelos dentro de la gama Find X como el OPPO Find X2 Lite y el que nos ocupa en esta review: el OPPO Find X2 Neo.

No es la primera vez que la compañía usa el apellido ‘Neo’ en uno de sus smartphones, pero sí la primera vez que lo vemos en un ‘Find X’. Mirando las especificaciones, el OPPO Find X2 Neo se sitúa a medio camino entre las versiones Pro y Lite. Pero ojo porque sigue siendo un smartphone de lo más completo y que en muchos puntos está más cerca de la gama alta que de la gama media. Veamos como se porta en un análisis a fondo.

Ficha técnica del OPPO Find X2 Neo

OPPO Find X2 Neo Pantalla AMOLED de 6,5″ 90 Hz

Resolución FullHD+ (2400 x 1080)

420 ppp Dimensiones y peso 159,4 x 72,4 x 7.7 mm

171 g Procesador Snapdragon 765G RAM 12 GB Almacenamiento 256 GB Cámara frontal 32 MP f/2.4 Cámara trasera 48 MP f/1.7

8 MP f/2.2 gran angular

13 MP f/2.4 zoom

2 MP f/2.4 bokeh Batería 4.025 mAh

Carga rápida 30W Sistema operativo Android 10

ColorOS 7 Conectividad 5G SA / NSA

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

NFC Otros Lector de huellas bajo la pantalla, altavoces estéreo Precio 699 euros

Gran experiencia visual en un diseño muy a la moda

OPPO apuesta por un diseño bastante tradicional, al menos este año en el que los acabados mate se han impuesto como la moda dominante. Tenemos una trasera con un tacto muy suave y un degradado en azul con un ligero toque de morado que le sienta genial. También hay un modelo en gris oscuro, pero sin duda este atrae muchas más miradas.

La funda de silicona que viene en la caja elimina el ‘bump’ de las cámaras y también lo resbaladizo que resulta el acabado mate.

En la trasera tenemos el módulo de cámaras en la esquina superior izquierda, con una disposición vertical; nada de módulos cuadrados. La pega de esto es que hace que el móvil se quede un poco torcido y se tambalee cuando lo tocamos al ponerlo sobre la mesa. La funda de silicona que viene en la caja soluciona este problema y también lo resbaladizo que resulta el acabado mate. Que por cierto, es transparente y no esconde el diseño.

El OPPO Find X2 Neo cuenta con los bordes laterales bastante redondeados, tanto en la trasera como en la parte delantera. El agarre es cómodo y no se nos clava ninguna arista, pero con la funda todavía ganamos más confianza así que yo he optado por mantenerla puesta todo el tiempo. Sin resultar excesivo, es un smartphone grande y se agradece tener un buen grip al sujetarlo.

Pasamos al frontal y nos encontramos con un muy buen trabajo de compactación. Como de costumbre, tenemos un marco inferior algo más ancho que el resto, pero no demasiado. La cámara delantera se encuentra en un agujero alineado con la esquina izquierda, muy discreto y ajustado al borde, por lo que pasa muy desapercibido y no molesta en el uso.

Y ya que estamos en el frontal hablemos de pantalla. OPPO apuesta por una AMOLED de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ y tasa de refresco de 90Hz, configuración que (salvo por la resolución) podríamos encontrarnos en un gama alta actual. La experiencia también está a la altura de un dispositivo muy avanzado: buen contraste, brillo muy alto, fluidez de sobra y una nitidez más que aceptable. Sobre la reproducción del color, viene con el modo Intenso por defecto por lo que tiende a la saturación, aunque no se pasa. En ajustes podemos cambiar al modo suave (demasiado apagado en mi opinión) y tocar el balance de blancos de cálido a frío.

La experiencia con la pantalla es de nivel: buen contraste, brillo muy alto, fluidez de sobra y una nitidez más que aceptable.

En cuanto a la fluidez del panel, por defecto viene en el modo ‘Selección automática’, pero podemos configurarlo para que siempre vaya a 60 o 90Hz (si la app o juego es compatible). Se nota la fluidez sobre todo en juegos, pero también en las animaciones del sistema. Para cerrar el apartado de pantalla, comentar que hay curvas en los laterales, pero no es demasiado pronunciada y al menos a mí no me han supuesto un problema en el día a día, sólo al hacer el gesto de volver desde el borde alguna vez el dedo parece que se atasca ligeramente.

No podemos hablar de experiencia multimedia sin hablar de sonido. Tenemos doble altavoz, uno en el borde inferior y otro arriba, junto al auricular. El de abajo es algo más potente pero no hay una gran diferencia entre ambos, por lo que el sonido está bastante equilibrado. El volumen es alto y, aunque no distorsiona mucho al máximo, obtenemos un sonido más agradable si lo dejamos un poco por debajo. Lo que no tenemos es minijack, pero sí unos auriculares USB-C incluidos en la caja.

Motor de gama media, experiencia de gama alta

El procesador es uno de los aspectos que más separa al OPPO Find X2 Neo de su hermano que lleva el apellido Pro. Sin embargo, la experiencia de uso que nos brinda el Snapdragon 765G poco tiene que envidiar a los móviles más punteros del panorama y con 12 GB de RAM tenemos más que de sobra para mover varios procesos sin que el móvil se inmute. No he tenido problemas con juegos muy exigentes más allá de un ligero calentamiento cuando pasa un rato (algo que también sucede al usar otras apps como multimedia o la cámara, y cuando lo cargamos). No resulta alarmante ni es molesto, pero se nota incluso con la funda. Como siempre, os dejamos los resultados de los principales benchmarks:

OPPO FIND X2 NEO SAMSUNG GALAXY A71 XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO REALME 6 PRO LG VELVET PROCESADOR Snapdragon 765G Snapdragon 730 Snapdragon 720G Snapdragon 720G Snapdragon 765G RAM 12 GB 6 GB 6 GB 8 GB 6 GB PC MARK WORK 8.510 7.613 7.553 10.099 10.541 GEEKBENCH 527 / 1.616 – 568 / 1.771 568 / 1.676 593 / 1.742

Uso moderado vs uso intensivo

Con respecto a la autonomía, tenemos una batería de 4.025 mAh, una capacidad que ya se ha convertido en la media en terminales de gran pantalla como el que nos ocupa. En la práctica nos da una autonomía para llegar al final del día sin visitar el enchufe. En las pruebas hemos obtenido entre 5 y 6 horas de pantalla dependiendo del uso que le demos al terminal, con un tiempo total de un día completo cuando el uso es moderado y apenas 15 horas con un uso más intensivo (mucha red móvil, cámara, descargar alguna app, ver multimedia…). La autonomía es suficiente, pero no brillante. Lo que sí destaca es la carga rápida que consigue llegar al 100% en menos de 1 hora.

Y ya que hablamos de hardware, hablemos de sensores biométricos. OPPO apuesta por un lector de huellas bajo la pantalla que da muy buen resultado; es rápido, preciso y el área de desbloqueo no es demasiado pequeña por lo que los errores de lectura son pocos. El desbloqueo facial es menos seguro ya que es bidimensional, pero es todavía más rápido y la mayoría de veces nos detecta antes de que pongamos el dedo en el sensor. Buen combo bimétrico en este OPPO.

Barra de herramientas rápidas, gestor del teléfono y OPPO Relax.

No se puede hablar de experiencia de uso sin hablar de software. La capa de OPPO, ColorOS, no es conocida precisamente por tener un aspecto muy parecido a Android stock. De hecho, la personalización es bastante fuerte y está plagada de funciones propias como la barra lateral de herramientas rápidas, el espacio de juegos, el clonador de aplicaciones, el clásico gestor del teléfono o la app OPPO Relax. No lo digo como algo negativo porque no lo es en absoluto; algunas funciones son muy prácticas y sobre todo no lastran el teléfono, pero si prefieres una capa más limpia, ColorOS no es para ti.

Mantiendo alto el listón fotográfico

Si hay algo en lo que OPPO destaca son las cámaras. La compañía pone especial mimo en el apartado fotográfico y el OPPO Find X2 Neo sigue la misma línea. No estamos ante la cámara más avanzada de la marca, pero la experiencia fotográfica es muy completa, tanto desde el punto de vista de la versatilidad (tenemos angular, normal y tele) como de la calidad.

Antes de entrar a ver los resultados, demos un breve repaso a la app de cámara. La estructura es la habitual: los modos principales en horizontal encima del botón disparador, el control de zoom justo arriba y en la parte superior accesos a herramientas habituales. Si queremos más modos, tenemos que irnos al apartado Más (al final del todo) y a los ajustes se accede desde el menú de hamburguesa. La navegación es cómoda y tenemos acceso fácil a funciones recurrentes como el HDR. Y ahora sí, veamos como se comporta la cámara.

12 megapíxeles

48 megapíxeles

Empezamos por el sensor principal, el cual tiene una resolución máxima de 48 megapíxeles pero nos permite disparar a 12 megapíxeles con el sistema ‘pixel binning’. El sensor consigue imágenes contrastadas, con gran rango dinámico y una paleta de colores amplia, aunque ligeramente sobresaturada. No vemos diferencias notables entre 48 y 12 megapíxeles, a excepción, claro está, del tamaño. Con la resolución máxima podemos ampliar mucho más, aunque al hacerlo vemos que el detalle no es del todo nítido y las texturas complejas quedan un poco empastadas.

Sin HDR vs con HDR

Color deslumbrante desactivado vs activado

Con respecto al HDR, compensa bastante bien las zonas de sombra elevando un poco la exposición, pero le cuesta un poco más cuando lo que tiene que recuperar son zonas quemadas. El efecto suele ser bastante natural y se activa en escenas donde hace falta, por lo que compensa mantenerlo en automático. Lo que genera más dudas es el botón ‘Color deslumbrante’ ya que sube mucho la saturación y crea un efecto bastante irreal.

Auto vs modo noche

De noche, el sensor principal hace un buen trabajo y conserva bastante bien el detalle, incluso sin modo noche. De hecho, en este caso lo único que ha hecho el modo noche es subir un poco la exposición, pero a nivel detalle no hay una gran diferencia. En escenas más oscuras sí se nota más su efecto.

Foto tomada con la lente angular

El desempeño de la lente angular es bastante bueno cuando la luz acompaña. El rango dinámico no es tan amplio y los colores son algo más saturados pero en general el resultado es correcto, sin grandes aberraciones ni deformaciones. De noche queda un poco peor, aunque sigue aguantando mejor que la mayoría de angulares que podemos encontrar en gamas medias.

Foto tomada con la lente 2x

El teleobjetivo se activa cuando pasamos de los dos aumentos y también da muy buenos resultados, prácticamente a la par del sensor principal tanto en detalle como en balance de blancos. Podemos subir hasta 5x manteniendo una buena calidad general, aunque aconsejo hacerlo en escenas con buena iluminación.

Modo retrato

El modo retrato suele acertar bastante en el recorte, incluso en zonas complejas como el pelo, incluso en escenarios con poca luz. No obstante, activar este modo produce imágenes con un rango dinámico mucho más limitado y colores más saturados. Eso sí, la cuarta lente para el bokeh no resulta muy útil ya que el efecto no cambia si la tapamos.

Selfie normal vs modo retrato

Cerramos el apartado fotográfico con la cámara selfie, que cuenta con un sensor de 32 megapíxeles. Las fotos en modo automático tienen buen detalle y un gran tamaño, pero el rango dinámico y la paleta de color son más limitados que con las cámaras traseras. Tenemos modo retrato, aunque se puede ver que el resultado del desenfoque es más errático y artificial. Además, con este modo las imágenes se recortan a 8 megapíxeles.

OPPO Find X2 Neo, la opinión y nota de Xataka

Puede que el OPPO Find X2 Neo quede lejos del modelo Pro en ciertas especificaciones, pero tras pasar una semana conviviendo con este smartphone, queda claro que la intención de OPPO es acercarse más a la gama alta que a la intermedia. La pantalla es uno de los puntos fuertes, y es que a pesar de quedarse en resolución FullHD+, da una gran experiencia visual incluso en escenarios complicados. En cuanto a diseño, los acabados son excelentes y la compactación, sin ser la más extrema de la marca, es excelente. Eso sí, menos mal que viene con una funda en la caja porque los acabados mate, aunque bonitos, resbalan mucho.

La cámara es uno de los aspectos más cuidados por OPPO y este modelo cumple la tradición. Tenemos un conjunto de cámaras muy versátil que incluye angular, normal y tele, pero lo mejor es que hay bastante consistencia entre los tres sensores, algo no muy habitual cuando nos alejamos de la gama más alta. Eso sí, el cuarto sensor para el bokeh es más bien prescindible. Parece que siempre tenemos que tener uno de estos sensores de dudosa utilidad, al menos en este caso no es en detrimento de otros más útiles como el teleobjetivo.

La experiencia es excelente, pero pagar 699 euros por un Snapdragon 765G cuando hay modelos con chip superior por menos dinero es lo que más dudas despierta.

El mayor recorte que sufre este modelo está en el procesador, pero en el día a día la experiencia del Snapdragon 765G poco tiene que envidiar a los motores más potentes del mercado. Sin embargo, sí despierta dudas cuando vemos que el terminal cuesta nada menos que 699 euros y en el mercado podemos encontrar modelos con Snapdragon 865 que cuestan lo mismo o incluso menos, especialmente de OnePlus y Realme, que son marcas «de la casa». En definitiva, un smartphone que apunta alto en muchos aspectos, incluyendo el precio.

8,6 Diseño8,75 Pantalla9 Rendimiento8,75 Cámara8,75 Software8 Autonomía8,25 A favor La fluidez, tanto del procesador como de la pantalla.

Diseño con muy buenos acabados y gran compactación.

Buena experiencia fotográfica. En contra El acabado mate resbala y casi obliga a colocarle una funda.

ColorOS no es para todo el mundo.

Precio poco competitivo.

