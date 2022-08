OPPO lanza ColorOS 13: novedades, qué móviles OPPO se actualizarán y cuándo

OPPO acaba de anunciar ColorOS 13, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 13. En este artículo vamos a repasar todas las novedades de ColorOS 13 y, posteriormente, veremos qué móviles de la marca serán los que recibirán la actualización.

Novedades de ColorOS 13

Interfaz de ColorOS 13

La primera novedad está en la interfaz, que usa un diseño «Aquamorphic«. Básicamente, tiene una nueva paleta de temas inspirados el amanecer y atardecer frente al mar, así como una nueva fuente con mejor legibilidad. Los widgets, carpetas y menú también se han actualizado para tener un diseño con estilo tipo tarjeta.

La pantalla Always On también se ha actualizado con una serie de imágenes llamada «Patria» que, según OPPO, «representa potentes escenas de animales salvajes en la naturaleza». Se pueden apreciar ciertas inspiraciones basadas en la lucha contra el cambio climático y sus efectos.

Hablando de la pantalla Always On, ahora es capaz de mostrar información sobre las aplicaciones de música e incluso delivery. Por ejemplo, se puede controlar Spotify directamente desde la pantalla Always On. También es posible poner emojis mediante la integración con Bitmoji.

En cuanto a rendimiento, OPPO asegura que su nueva capa de personalización ofrece una mayor duración de la batería y la capacidad de tener más aplicaciones abiertas en segundo plano. En las pantallas LTPO 2.0, como la de los OPPO Find X5 Pro, la tasa de refresco de la pantalla Always On se reduce hasta 1 Hz, lo que permite ahorrar hasta un 30% de batería, según la firma.

Otra novedad interesante es Meeting Assistant, un asistente de reuniones online que, en pocas palabras, prioriza los paquetes de datos inalámbricos para ofrecer una conexión más estable durante las reuniones online. Además, simplifica las notificaciones y añade un acceso directo a la app de notas de OPPO.

También ha habido mejoras importantes en integración, como Multi-Screen Connect. Esta permite conectar el smartphone, la OPPO Pad Air y el ordenador para intercambiar información e incluso usar aplicaciones del móvil en el monitor del PC.

Finalmente, OPPO ha destacado la función Auto Pixelate, que pixela automáticamente las fotos de perfil y los nombres en las capturas de pantalla, y una caja fuerte privada cifrada con AES.

Qué móviles OPPO se actualizarán y cuándo

OPPO va a actualizar alrededor de 30 móviles en todo el mundo. La compañía desplegará la actualización primero en los gama alta más recientes y, posteriormente, la lanzarán para los modelos anteriores y de gama media. En la siguiente tabla están todos los modelos con las fechas.

fecha MODELOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2022 OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2022 OPPO Find X3 Pro OPPO Reno8 Pro 5G A PARTIR DE OCTUBRE DE 2022 OPPO Reno8 5G OPPO Reno7 Pro 5G OPPO Reno7 5G OPPO Reno7 OPPO Reno6 5G OPPO F21 Pro OPPO K10 5G OPPO A77 5G OPPO A76 A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2022 OPPO Reno7 5G OPPO Reno6 Pro 5G OPPO Reno6 Pro 5G Diwall Edition OPPO Reno6 Z 5G OPPO Reno5 Pro 5G OPPO Reno5 Pro OPPO F21 Pro 5G OPPO F19 Pro+ OPPO K10 OPPO A96 A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2022 OPPO Find X5 Lite 5G OPPO Find X3 Neo 5G OPPO Find X3 Lite 5G OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition OPPO Find X2 OPPO Reno8 OPPO Reno8 Z 5G OPPO Reno5 5G OPPO Reno5 Z 5G OPPO A94 5G OPPO A74 5G PRIMER TRIMESTRE DE 2023 OPPO Pad Air OPPO Reno8 Lite 5G OPPO Reno7 Lite 5G OPPO Reno7 A OPPO Reno6 OPPO Reno6 Lite OPPO Reno5 OPPO Reno5 Marvel Edition OPPO Reno5 F OPPO Reno5 Lite OPPO Reno5 A OPPO F19 Pro OPPO F19 OPPO F19S OPPO A95 OPPO A94 OPPO A77 OPPO A74 OPPO A57 OPPO A57s OPPO A55 OPPO A54 5G OPPO A54s OPPO A53s 5G OPPO A16s