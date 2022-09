OPPO Pad Air, análisis: lo mejor de OPPO ante el segmento más complicado del mercado

Uno de los segmentos más polarizados del mercado es el de los tablets Android. Pocas «medias tintas» se encuentra uno ante un catálogo de modelos que, en la cabeza del consumidor, pasan de la gama muy de entrada a la gama alta con suma facilidad.

El OPPO Pad Air es un modelo de tablet de gama media que intenta convencer en una horquilla de precios donde hay cada vez mayor competencia e igualdad en todo. ColorOS y un acabado de primera son las principales armas de este tablet Android para todo que parte de los 300 euros.

Ficha técnica del OPPO Pad Air

OPPO Pad Air Pantalla LCD IPS 10,36 pulgadas, 16:10 2.000 x 1.200 px, 60 Hz, 360 nits Procesador Qualcomm Snapdragon 680 GPU Adreno 610 Memoria 4 GB LPDDR4X Almacenamiento 64 / 128 GB UFS 2.2 Ampliables vía MicroSD (hasta 512 GB) Cámara Trasera 8 Mpíxeles f/2.0 Cámara Frontal 5 Mpíxeles f/2.2 Sonido 4 altavoces, soporte Dolby Atmos Doble micrófono con cancelación de ruido Conectividad Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Puertos USB-C Batería 7.100 mAh Carga a 18 W Dimensiones y peso 245,08 x 154,84 x 6,94 mm 440 g Sistema operativo Android 12 + ColorOS para Pad 12.1 Otros Diseño duotono GPS Precio 4+64GB: 299 euros 4+128GB: 349 euros



OPPO Pad Air – Tablet WiFi, Pantalla 2K, 10.4″, 4GB+64GB, Batería 7100mAh, Carga rápida 18W – Gris

Acabado y diseño de bandera

Tras arrasar y de qué manera en el mundo de los smartphones, los «nuevos gigantes» asiáticos de la electrónica van poco a poco abarcando más segmentos del mercado de consumo que son susceptibles de convertirse en otro importante bocado para su cuota.

Este 2022 parece que le ha llegado por fin el turno al mundo de los tablets, donde las opciones casi se limitaban a los extremos de la pirámide que, curiosamente en este mundo del tablet, parecía condenada a ser solo importante en su extremo superior más ancho.

El primer punto clave para competir entre los tablets Android se cumple al 100%: ligero, delgado y con excelente acabado

El OPPO Pad Air da el primer golpe donde mejor sabe hacerlo el fabricante: un acabado que nada más sacarlo de la caja nos deje claro que nos llevamos como mínimo lo que estamos pagando por el producto.

Este tablet Android de gama media compite sin problema alguno con la sensación de estupendo y cuidado acabado de prácticamente cualquier tablet del mercado. Lo hace en primer lugar por el uso de aluminio en su cuerpo, diferenciado además en dos zonas de distinta textura. La más llamativa es la superior, con ligeras ondas más estéticas que funcionales. Pero me gusta más la del resto de la carcasa, también con muy fina textura que sí que persigue (y consigue) un efecto más práctico pues mejora el agarre del dispositivo.

En este OPPO Pad Air era importante que el diseño y acabado ayudara en la sensación de seguridad al agarrarlo pues es un modelo relativamente ligero (440 gramos) y sobre todo muy delgado (menos de 7 mm). Todo ello, unido a sus líneas y curvas suaves, lo convierten en un equipo plenamente manejable, seguro y agradable al tacto, tanto en formato apaisado como en vertical.

El buen hacer a nivel de diseño se aprecia también rápidamente en los botones físicos, que por calidad, recorrido y funcionamiento nos trasladan rápidamente a la gama más alta del mercado de los tablets.

En este OPPO Pad Air no hay botón de inicio con sensor de huellas porque toda la identificación biométrica se ciñe a la identificación de rostros. La experiencia es solo correcta, no siendo especialmente ágil en conjunto, pero como veremos, es algo innato a Android más que al propio tablet.

Dándolo todo en la experiencia multimedia

Pocos nichos de mercado tienen menos margen de maniobra que el de la gama media de tablets Android. Aquí uno debe asumir que compra un producto que solo va a dar lo mejor de sí cuando nos limitemos al consumo de contenido multimedia y la navegación web.

Sí, podemos jugar, tratar de ser algo productivo y todo lo que quieras. Pero la experiencia queda muy alejada de la gama alta tanto por rendimiento como por énfasis del apartado software en estas tareas que salgan tan solo un poco de lo básico.

La pantalla y sonido del OPPO Pad Air ha sido pensada principalmente para ofrecernos una experiencia multimedia satisfactoria cuando estamos consumiendo contenido en casa

Volviendo a la pantalla de este OPPO Pad Air, cumple con los estándares mínimos que le exigimos a este tipo de producto en esta gama de precios. Tiene una diagonal cómoda pero compacta de 10.34 pulgadas, siendo el panel un IPS con formato 16:10 (puro consumo de contenido) y una resolución de 2000×1200 píxeles, suficiente para mantener un equilibrio entre densidad de píxeles para consumir contenido y exigencia para el procesador y la batería.

La pantalla no ofrece más que refresco de 60 Hz, otra marca de la casa de esta gama media de tablets Android, y el brillo, de 360 nits, es suficiente para una experiencia satisfactoria en interiores, pero escasa para que podamos usar cómodamente la pantalla del OPPO Pad Air en exteriores.

El panel del OPPO Pad Air no presenta excesivos problemas a nivel de reproducción del color ni ángulos de visión, pero no esperemos tampoco nada espectacular. También hay margen de mejora en la respuesta y precisión del sensor de luz ambiente para el ajuste automático del brillo.

En cuanto a las opciones para personalizar la experiencia, se limitan a poder gestionar la temperatura de color y aplicar el modo de confort visual tanto de manera directa como programada.

Sin embargo, en el apartado de sonido, como es cada vez más habitual en la gama media, este OPPO Pad Air ofrece una experiencia completamente satisfactoria apoyado en sus cuatro altavoces (situados por parejas en los laterales) con sonido Dolby Atmos y que, incluso agarrando el equipo con las dos manos, nos envuelve con gran nivel sonoro y claridad.

La experiencia, a falta solamente de la presencia de graves más incisivos, la podemos personalizar en las opciones de audio, contando con 8 perfiles de sonido predefinidos, cuatro de ellos asociados al entorno en que nos encontramos y otros cuatro al tipo de contenido que estamos consumiendo. Lo que no hay es ecualizador que podamos personalizar a nuestro gusto.

De las cámaras hay que mencionar que la principal, de 8 MP y f2.0, es puramente testimonial. Más interesante resulta la secundaria por aquello de poder realizar videollamadas con el tablet. Aquí el sensor es de 5 MP con apertura de f2.2 y nos da un resultado justo en buenas (y controladas) condiciones de luz, aunque nos hubiera gustado que fuera un angular más marcado.

Rendimiento que desentona con el resto del tablet

Si bien en el mundo de los smartphones estamos acostumbrados a que, a nivel de rendimiento bruto, los modelos de gama media compitan por ofrecer la experiencia más cercada posible a la gama alta por el menos precio, el segmento de los tablets no resulta tan ambicioso.

Los 4 GB de RAM como única opción en el OPPO Pad Air no auguran un ciclo de vida muy largo si queremos una experiencia de uso plena

Este OPPO Pad Air se presenta en sociedad con un hardware capitaneado por un solvente Qualcomm Snapdragon 680 (GPU Adreno 610) pero acompañado solo de 4 GB de RAM. No hay más opciones más allá de escoger entre 64 o 128 GB de memoria interna, en ambos casos ampliables con tarjetas microSD, aunque no sea lo más recomendable para la experiencia.

Como esperábamos, la experiencia diaria con el OPPO Pad Air es algo justa a nivel de fluidez y retrasos en ciertas áreas de la interfaz o cuando queremos sacar partido de una multitarea más testimonial que efectiva. Igual a la hora de jugar a algún título algo ambicioso. Al menos en rendimiento, este OPPO Pad Air no puede presumir ante modelo de menos precio. En todo lo demás ya hemos visto que sí.

Para apoyar nuestra experiencia con números más fríos, pasamos a este OPPO Pad Air los correspondientes test de rendimiento.

Geekbench: Single Core 385 / Multi-Core 1652

3D Mark (Sling Shot): 2123

PC Mark: 6473

La capa ColorOS para tablet no ayuda en exceso a que el tablet vuele. Y eso que no presenta apenas diferencias con la versión para smartphones. Aquí la novedad hay que buscarla en los «trucos» que introduce el fabricante para tener pantalla dividida, una pantalla flotante o una barra de accesos directos a aplicaciones que se «saca» de un lateral.

Las aportaciones de ColorOS a la fluidez y posibilidades del equipo apenas existen. Si YouTube no admite ser usado como ventana flotante en un tablet de consumo, no es buena señal

El principal problema de estas «ayudas» de OPPO es que dependen completamente de la compatibilidad de las aplicaciones. Y cuando no encontramos con alguna básica que no permite la división de pantalla nos topamos con algo tan básico como que Youtube no admite el modo flotante.

Mejores noticias tenemos en el apartado de autonomía, siempre complejo de afinar en un tablet. En este caso, al tratarse de un modelo muy enfocado en el consumo de contenido, ya sea vía streaming o redes sociales, lo relevante es que conseguimos que sean varios los días que es capaz de aguantar sin necesidad de acudir a su cargador (USB-C por supuesto).

Contamos con una batería bastante estándar para este tipo de dispositivo, con capacidad de 7.100 mAh y carga de 18 W. Con estas cifras hemos promediado en nuestras pruebas casi 7 horas de pantalla para un total de algo más de 27 horas de autonomía, siempre con conectividad y sincronización en segundo plano.

OPPO Pad Air, la opinión y nota de Xataka

La elección de un tablet en la gama de precios crítica de los 300 euros no es algo que se desee para nadie. Excepto los enemigos. Hay que afinar muy bien el uso principal que daremos al equipo y a partir de ahí, ajustar a diferentes modelos según nuestro presupuesto.

Lo habitual será encontrar modelos muy centrados en el consumo multimedia como este OPPO Pad Air, modelo de tablet que acierta de pleno con su pantalla, el sonido espectacular y un diseño muy cómodo y de nivel. La contrapartida es que la experiencia se ve penalizada por una combinación rácana de ficha técnica y aportaciones del sistema operativo, todavía lejos de decidirse por algo concreto.

7,8 Diseño

8,75

Pantalla

8,25

Rendimiento

6,5

Software

7,5

Autonomía

8

A favor Excelente acabado

Batería correcta

Sonido de mucho nivel En contra Ficha técnica endeble para su precio

Pantalla justa de brillo

Ninguna aportación relevante a nivel de software



OPPO Pad Air – Tablet WiFi, Pantalla 2K, 10.4″, 4GB+64GB, Batería 7100mAh, Carga rápida 18W – Gris

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Oppo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas