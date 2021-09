OPPO Reno6 Pro 5G, primeras impresiones: este móvil va a pegar duro en la gama alta, y lo va a hacer tirando de ingenio

OPPO presentó este smartphone a finales del pasado mes de mayo, en China, con la clara intención de competir en uno de los segmentos más agresivos: el de los móviles de gama alta que tienen unas especificaciones muy cercanas a las de los terminales prémium y un precio más abordable. De hecho, solo el procesador de este Reno6 Pro 5G delata que no es una propuesta decididamente prémium. Si nos ceñimos a sus demás características encaja a la perfección en la primera división.

Hoy llega a las tiendas españolas, y nosotros hemos tenido la oportunidad de probarlo en una primera toma de contacto durante la que nos ha demostrado que es un teléfono móvil con una identidad bien definida. Pero lo que lo hace más atractivo es que consigue desdibujar la frontera que existe entre los terminales prémium y los de gama alta hasta provocar que te plantees si realmente merece la pena gastar más dinero en un smartphone del que OPPO nos pide por este móvil, que no es precisamente barato.

Y es que, como veremos a lo largo de este artículo, esta marca china ha apostado por introducir muchas de sus últimas innovaciones en un smartphone que no oculta su intención de que no echemos de menos en él nada importante. Tiene conectividad 5G, un panel con unas especificaciones muy cuidadas, un procesador indudablemente potente, mucha memoria principal, un acabado de primera división, y también una dotación de cámaras ambiciosa que le permite mirar sin ningún complejo a móviles que cuestan varios cientos de euros más que él. Así le ha ido en nuestra primera toma de contacto.

OPPO Reno6 Pro 5G: especificaciones técnicas

características pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, resolución Full HD+ (2400 x 1080 puntos), refresco de 90 Hz, 1100 nits y compatibilidad con contenidos HDR10+ PROTECCIÓN Corning Gorilla Glass 5 procesador Qualcomm Snapdragon 870 5G con fotolitografía de 6 nm gráficos Adreno 650 a 670 MHz memoria principal 12 GB (LPDDR4x) almacenamiento 256 GB (UFS 3.1) cámara frontal Sensor Sony IMX615 de 32 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.4 cámaras traseras – Principal: sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles y 1/1,56″, óptica con valor de apertura f/1.8 y estabilización óptica – Ultra gran angular: sensor de 16 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 – Teleobjetivo: sensor de 13 megapíxeles, zoom híbrido 5x y óptica con valor de apertura f/2.4 – Cámara macro de 2 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.4 – Sensor de temperatura de color grabación de vídeo 4K a 30 y 60 FPS con estabilización conectividad inalámbrica WiFi 6 Bluetooth 5.2 NFC sistema operativo Android 11 + ColorOS 11.3 sonido Estéreo Procesado Dolby Atmos desbloqueo Facial y huella en pantalla batería 4500 mAh Carga SuperVOOC 2.0 de 65 vatios SIM Dual características adicionales – Protección IP54 – Sistema de refrigeración mediante disipación del calor por capas de grafito y acero dimensiones 160,8 x 72,5 x 7,99 mm peso 188 g colores Arctic Blue y Lunar Grey precio 799 euros

Un diseño y una construcción a la altura de los smartphones prémium

Aunque me he esforzado para que las fotografías de este artículo tengan la máxima calidad posible y consigan reflejar el acabado que tiene este teléfono móvil, tengo que confesaros que en vivo es más bonito. Por delante es un móvil más porque es muy parecido a muchos otros terminales con cierta ambición que apuestan por unos marcos finos; lo que lo hace diferente es su trasera. Podéis verla bastante bien en la fotografía de portada de este artículo, y también en dos de las imágenes que publicamos más abajo.

Según OPPO la estructura de varias capas de grafito y acero optimiza la transferencia de energía térmica mediante conducción

La superficie del recinto de este teléfono móvil es de vidrio Gorilla Glass 5, pero bajo él hay varias capas de grafito y acero que persiguen incrementar su rigidez estructural, su resistencia a impactos, y también optimizar la transferencia de calor mediante conducción desde el interior del smartphone hacia el exterior.

OPPO asegura que ha diseñado el recinto de este smartphone para que su capacidad de disipación de la energía térmica le permita soportar sin problema el estrés que imponen los juegos, que es con toda probabilidad el software más exigente. Cuando tengamos la oportunidad de analizar este terminal a fondo comprobaremos si realmente el calor no es un problema para él.

Los usuarios sabemos que las marcas suelen poner nombres rimbombantes a sus innovaciones para conseguir que nos fijemos en ellas, y OPPO llama al acabado de este teléfono móvil Glow con efecto «Diamond Spectrum» precisamente con esta intención. Según esta compañía la estructura del recinto de este smartphone y su revestimiento lo hacen más resistente tanto a los impactos como a los arañazos, pero me temo que esto es algo que únicamente un test de largo recorrido nos permitirá comprobar.

La forma en que el revestimiento de la parte trasera de este teléfono móvil refleja la luz le da un acabado original y bonito

Lo que a mí me ha llamado la atención es algo que es difícil recoger en las fotografías: la forma en que el revestimiento de la parte trasera del terminal refleja la luz. Y es que lo hace de una manera desigual. Poco homogénea. Es algo que OPPO ha hecho de forma intencionada, y, en mi opinión, da a este móvil un acabado original y bonito porque no nos lo presenta con un color plano. Además, y esto lo he podido confirmar durante esta toma de contacto, el tratamiento oleófugo de la trasera de este smartphone previene con bastante eficacia la aparición de nuestras huellas.

El mecanizado de las partes metálicas de este teléfono móvil es impecable, como cabe esperar de un dispositivo de gama alta. Además, la ligera curvatura de la trasera y los laterales del recinto provoca que tenga una ergonomía lograda, aunque esto es algo que podemos encontrar en muchos otros smartphones desde hace años, por lo que no es una característica distintiva. Un apunte más: en la siguiente fotografía podemos ver que el perfil curvado del Reno6 Pro ha sido reemplazado por un marco de aluminio completamente plano en el Reno6.

Como suele ser habitual, el conector USB-C alojado en la base de este teléfono móvil está flanqueado por la ranura para la tarjeta SIM (admite dual SIM) y por uno de los altavoces. Es capaz de procesar audio Dolby Atmos, y durante mis pruebas pude confirmar que suena inusualmente bien. En este ámbito lo que más me sorprendió fue su capacidad de entregarnos un nivel de presión sonora elevado manteniendo la distorsión bajo control, algo que otros muchos smartphones de gama alta y prémium no consiguen.

Su hardware fotográfico aspira a no dejar ningún cabo suelto

En la tabla de especificaciones que publicamos un poco más arriba podéis ver que este teléfono móvil incorpora una dotación de cámaras que no tiene nada que envidiar a la que nos proponen otros terminales más costosos. De hecho, apuesta por cuatro cámaras traseras (y una pequeña sorpresa en la que indagaremos más adelante) y una única cámara frontal equipada con un sensor IMX615 de 32 megapíxeles fabricado por Sony que trabaja codo con codo con una óptica con valor de apertura f/2.4.

Este teléfono móvil incorpora una dotación de cámaras que no tiene nada que envidiar a la que nos proponen otros terminales más costosos

La cámara principal de este smartphone se apoya en un sensor IMX766 de 50 megapíxeles, también fabricado por Sony, y en una óptica con valor de apertura f/1.8. Esta unidad tiene estabilización óptica. La cámara ultra gran angular, por su parte, apuesta por un captador de 16 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.2, unas especificaciones coherentes con el escenario de disparo al que va a enfrentarse esta unidad.

El teleobjetivo de este teléfono móvil no es el más ambicioso que hemos visto, pero sobre el papel no pinta nada mal. Y es que incorpora un captador de 13 megapíxeles que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.4. Su zoom híbrido asciende a cinco aumentos. La cuarta y última unidad que reside en el módulo trasero de este terminal es una cámara macro que apuesta por un sensor de 2 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.4. Esta última cámara parece estar inspirada en la que nos propuso en abril el más ambicioso y caro Find X3 Pro 5G de OPPO.

Y, por fin, llegamos a la pequeña sorpresa que os he anticipado unas líneas más arriba. Una que representa una pincelada de originalidad en un ámbito, el de la fotografía con los teléfonos móviles, en el que no es fácil innovar. Y es que el módulo de cámaras de este smartphone también contiene un sensor de temperatura de color que persigue dotar a las fotografías tomadas con este móvil de un balance cromático lo más fidedigno posible.

OPPO asegura que sus ingenieros han ideado un nuevo algoritmo que persigue incrementar la calidad del desenfoque de fondo en las fotografías y los vídeos

Durante la presentación del Reno6 Pro, OPPO ha asegurado que sus ingenieros han ideado un nuevo algoritmo que persigue incrementar la calidad del desenfoque de fondo (bokeh) tanto al utilizarlo en las fotografías como en los vídeos. También promete haber optimizado sensiblemente el rendimiento de este móvil cuando la luz ambiental escasea, un escenario de uso que se les atraganta a muchos dispositivos. Incluso a algunos de las gamas alta y prémium.

En esta primera toma de contacto no hemos podido probar las cámaras de este smartphone con la meticulosidad debida, pero es algo que esperamos poder hacer en un análisis más profundo que confiamos en poder publicar lo antes posible. En cualquier caso, el hardware fotográfico que OPPO ha integrado en este terminal parece lo suficientemente ambicioso para lidiar sin complejos con la mayor parte de los móviles con vocación fotográfica que podemos encontrar en las tiendas actualmente.

Su pantalla convence y su fluidez pone la guinda a una experiencia bien afinada

La experiencia que nos propone un smartphone está estrechamente ligada a la calidad de su pantalla. Si su resolución, su relación de contraste nativo, su capacidad de reproducción del color y su entrega de brillo no están a la altura, nuestra percepción de la calidad del dispositivo se resentirá. Pero este teléfono móvil no tiene este problema debido a que el panel AMOLED que incorpora está a la última, y, en la práctica, rinde estupendamente.

Su pantalla tiene 6,55 pulgadas, resolución Full HD+ (2400 x 1080 puntos), un refresco nativo de 90 Hz y una capacidad de entrega de brillo máxima, según OPPO, de 1100 nits. Durante mis pruebas no dudé en colocar el Reno6 Pro bajo la acción directa de la luz solar del mediodía, y superó este test con buena nota. Esta marca asegura que la pantalla de este móvil es capaz de reproducir el 100% del espacio de color DCI-P3, y también que puede procesar contenidos HDR10+. Suena bien, y, sobre todo, encaja con lo que los usuarios podemos exigir a un smartphone de 800 euros.

El procesador de este teléfono móvil no es el chip Snapdragon más potente que tiene Qualcomm actualmente, pero no importa. Mueve ColorOS 11.3, que es la capa de personalización que OPPO ha colocado por encima de Android 11, con una soltura muy convincente.

OPPO nos promete que la tecnología SuperVOOC 2.0 consigue cargar la batería de este móvil al 100% en 38 minutos

También ejecuta las apps de una forma casi instantánea, y, la que sin duda es la auténtica prueba de fuego, con los juegos se siente muy cómodo, tanto que estoy convencido de que nadie echará de menos en este terminal un procesador Snapdragon 888+ que sin lugar a dudas lo habría encarecido.

Otro punto a favor de la experiencia que nos propone este teléfono móvil es su velocidad de carga. OPPO ha integrado en él la tecnología SuperVOOC 2.0 de 65 vatios, y sus cifras son atractivas. De hecho, nos promete cargar el 25% de su batería de 4500 mAh en tan solo 5 minutos, y el 100% en 38 minutos. No hemos podido confirmar estas cifras, pero lo haremos tan pronto como podamos analizar a fondo este smartphone.

Esta fórmula funciona: sigue recorriendo este camino, OPPO, por favor

El sabor de boca que me ha transmitido este teléfono móvil en esta primera toma de contacto es muy positivo. Tiene un diseño cuidado, una construcción meticulosa que no pierde de vista lo importante que es la refrigeración, una pantalla AMOLED de muy buena calidad, y, en definitiva, un hardware a la última que nos propone el músculo necesario para que este smartphone se enfrente con garantías a prácticamente cualquier escenario de uso.

Su hardware nos propone el músculo necesario para que este smartphone se enfrente con garantías a prácticamente cualquier escenario de uso

Además, su dotación de cámaras, como hemos visto, es ambiciosa. Tanto como lo son en este ámbito los terminales de más de 1000 euros. Creo que ahora que hemos llegado hasta aquí tiene sentido retomar la reflexión que os he propuesto en las primeras líneas de este artículo. Este teléfono móvil no es barato, y no todo el mundo puede o quiere gastarse 800 euros en un dispositivo de este tipo, pero la experiencia que nos propone nos invita a plantearnos si realmente merece la pena invertir más dinero en un smartphone.