OPPO Reno6 Series: sigue la presentación de estos móviles en directo

OPPO ha querido hacer una «vuelta al cole» por todo lo alto y nos ha convocado en el que es uno de sus eventos más importantes en su agenda anual. El motivo: nada secreto ni misterioso, nos van a presentar a la familia OPPO Reno6.

Como es habitual en estos casos, desde Xataka os lo contaremos todos en detalle. Podréis seguirlo en nuestra cuenta de Twitter, nuestra (página de directos)[https://www.xataka.com/event/oppo-reno6-conferencia-directo-online-novedades-video) o nuestro directo en YouTube.

[embedded content]

La presentación se iniciará a las 10:30 hora peninsular de España (9:30 en Canarias). Os decimos los horarios por regiones:

México, Ecuador y Colombia: 2:30 am

Venezuela y Cuba: 3:30 am

Chile y Argentina: 4:30 am

Qué esperamos ver

Estos móviles se presentaron previamente en China, por lo que queda ver qué modelos llegan y con qué características. Por precedentes, la marca suele lanzar alguno de todos los modelos Reno (es una serie que se va extendiendo con más variantes) a nivel internacional y la configuración puede sufrir modificaciones, así que estaremos atentos para saber qué propuestas de gama media-alta llegarán a otros mercados.

Los Reno6 son móviles con pantallas OLED en torno a las 6,5 pulgadas, siendo curva en los modelos superiores. Disponen de procesadores que se ubican entre la gama media y alta de Qualcomm y Mediatek y llegan a los 12 GB de RAM, por lo que no dejan de lado la potencia. Y, como sello recurrente en la casa, vienen con los 65 vatios de carga rápida para prometer cargas completas en torno a una hora.

Veremos qué traen estos móviles y qué modelos son. A todas luces van a ser propuestas que compitan en la gama media más ambiciosa, muy cerca a la alta, así que habrá que ver también en qué precio quedan. Lo sabremos en breve por aquí, Xatakeros.