OPPO Watch 3 y Watch 3 Pro: un hardware de primera línea y la promesa de una autonomía envidiable

OPPO ha renovado su reloj inteligente estrella. El OPPO Watch 3 es la nueva apuesta del fabricante asiático en territorio de smartwatch, un reloj que repite con diseño rectangular, pantalla AMOLED y un corazón de Qualcomm en su interior. El dispositivo se ha presentado en China por algo menos de 250 euros al cambio junto a su variante Pro.





Ficha técnica de los OPPO Watch 3 y OPPO Watch 3 Pro

OPPO WATCH 3 OPPO WATCH 3 PRO DIMENSIONES Y PESO 43,0 x 37,0 x 11,65 mm

31,9 g (sin correa) 50,4 x 38,5 x 12,75 mm

37,5 g (sin correa) PANTALLA AMOLED

1,75 pulgadas

Resolución 372 x 430

326 PPI AMOLED LTPO

1,91 pulgadas

Resolución 378 x 496

326 PPI PROCESADOR Qualcomm Snapdragon W5 Qualcomm Snapdragon W5 MEMORIAS 1 GB RAM + 32 GB ROM 1 GB RAM + 32 GB ROM BATERÍA 400mAh (hasta 4 días) 550mAh (hasta 5 días) CONECTIVIDAD NFC

eSIM

GPS, Galileo, GLONASS, QZSS

BT 5.0 NFC

eSIM

GPS, Galileo, GLONASS, QZSS

BT 5.0 RESISTENCIA AL AGUA Sí, 5ATM Sí, 5ATM SENSORES Acelerómetro

Giroscopio

Sensor geomagnético

Sensor óptico de frecuencia cardíaca

Sensor de oxígeno en sangre

Sensor de presión de aire

Sensor de luz ambiental Acelerómetro

Giroscopio

Sensor geomagnético

Sensor óptico de frecuencia cardíaca

Sensor de oxígeno en sangre

Sensor de presión de aire

Sensor de luz ambiental

Sensor de ECG COMPATIBILIDAD Android 6.0 e iOS 13.0 o superior Android 6.0 e iOS 13.0 o superior PRECIO Desde 229,54 euros al cambio Desde 286,96 euros al cambio

Así es el OPPO Watch 3

El OPPO Watch 3 es la apuesta de OPPO por su reloj inteligente en calidad-precio. Estamos ante un reloj con una ligera curvatura en su cristal, bajo el cual encontramos una pantalla AMOLED de 1,75 pulgadas. No obstante, su gran sorpresa es el procesador que estrena.

Hablamos del Qualcomm Snapdragon W5, procesador de 4 nanómetros que promete una eficiencia energética espectacular, pese a ser un reloj con WearOS. A este chip le ayuda el Apollo 4 Plus, un núcleo pequeño de alta eficiencia que controla escenarios que no requieren demasiada potencia.

En el caso del OPPO Watch 3, la compañía promete hasta cuatro días de autonomía con su batería de 400mAh. Teniendo en cuenta que no suele ser fácil sobrepasar el día en modelos como el anterior OPPO Watch, la cifra promete.

A nivel de conectividad, podemos usar eSIM independiente en el reloj, y conectarlo a cualquier iPhone o Android. No le falta NFC (por lo que, en caso de llegar a España, deberíamos poder pagar con él), medición de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y todo lo que se exige en un reloj de este tipo.

OPPO Watch 3 Pro

La joya de la corona es el OPPO Watch 3 Pro, reloj que abraza una corona giratoria de acero inoxidable para controlarlo y el primer panel LTPO en un reloj con WearOS. Se mueve así entre 1 y 60 Hz, para ahorrar el máximo de energía posible cuando no estamos interactuando con la pantalla o cuando estamos en modo Always on Display.

Además de los sensores vistos en el OPPO Watch 3, el modelo Pro es capaz de registrar ECG, función estrella en relojes de gama alta. Ambos modelos están fabricados en aluminio, y cuentan con una buena variedad de pulseras intercambiables. El mecanismo, eso sí, es propio de OPPO en el caso de la variante Pro.

Versiones y precios del OPPO Watch 3 y Watch 3 Pro

Ambos modelos se han presentado en China y, aunque la compañía no ha confirmado su llegada internacional, todo apunta a que podremos disfrutar de ambos dispositivos en España. En China, el OPPO Watch 3 parte de unos 229 euros al cambio, mientras que el OPPO Watch 3 Pro se va hasta los 287 euros al cambio. De llegar a España, podemos esperarlos por unos cuantos euros más.