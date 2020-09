Oracle será ‘proveedor tecnológico de confianza’ de TikTok en EEUU: qué cambiará, qué no y cómo nos afecta en España

Parecía que Microsoft iba a ser la que se llevase el gato al agua, pero finalmente no ha sido así: los rumores de la alternativa en ese proceso se han confirmado, y es Oracle quien se ha convertido en «proveedor tecnológico de confianza» de TikTok.

¿Qué significa eso? Pues básicamente que se acabarán así las suspicacias que el Gobierno de Estados Unidos tenía con una red social controlada por una empresa de origen chino, ByteDance. Los datos de los usuarios de EE.UU. ahora estarán en los servidores de Oracle, mientras que en países como España poco o nada debería cambiar (al menos, a corto plazo) tras un acuerdo que fragmenta las operaciones de TikTok.

Del potencial bloqueo a una operación singular

TikTok cuenta en la actualidad con 400 millones de usuarios activos diarios y casi 700 millones usuarios activos mensuales. Solo en Estados Unidos la red social cuenta con 50 millones de usuarios activos a diario (el doble de usuarios activos al mes), lo que deja claro la relevancia de esta plataforma en un país en el que uno de cada cuatro personas (de cualquier edad) utilizan TikTok.

Para el Gobierno de Donald Trump el problema con TikTok era la sospecha —sin evidencias que lo probaran— de que los datos de los usuarios estadounidenses podían acabar en manos del Gobierno de China.

La guerra comercial entre ambos países ya ha puesto en problemas a Huawei y otras empresas chinas, y ahora el veto amenazaba a TikTok. Donald Trump había dado hasta el 12 de noviembre de plazo —aunque inicialmente se había fijado el 20 de septiembre como fecha— para buscar un socio norteamericano para TikTok. De no encontrarlo, advertía esa Administración, se bloquearía TikTok en todo el país.

Microsoft parecía la gran candidata a convertirse en compradora o al menos socia tecnológica de TikTok en EE.UU., pero junto a ella Oracle también se postuló como opción junto a otra más débil, la de Twitter.

Estos días hemos sabido que ByteDance rechazaba la oferta de Microsoft, y eso ha colocado a Oracle en una situación inmejorable en estas negociaciones. En ellas, eso sí, ha tenido un peso fundamental claro la relación entre Larry Ellison y Donald Trump, que apoyaba la opción de Oracle como ese socio tecnológico de TikTok en EE.UU.

Qué supone este acuerdo entre TikTok y Oracle

Con Oracle como socio tecnológico y de negocios de TikTok en Estados Unidos se trata de eliminar definitivamente las sospechas y suspicacias del Gobierno de Donald Trump en el ámbito de la seguridad nacional.

En un comunicado oficial Oracle confirmaba ese acuerdo para convertirse en un «proveedor tecnológico de confianza» de TikTok, pero eso dejaba abiertas algunas incógnitas sobre el alcance de un acuerdo que de momento no convierte a Oracle en «propietaria» de TikTok, ni siquiera de sus operaciones de Estados Unidos.

Ese anuncio confirmaba las palabras del Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que hace unas horas indicaba que el Gobierno de los Estados Unidos necesitaba «garantizar que el código es, en primer lugar, seguro, que los datos de los americanos están seguros, que los teléfonos están seguros y que tendremos debates con Oracle en los próximos días con nuestros equipos técnicos».

Este acuerdo es singular para una Oracle centrada hasta ahora en el ámbito empresarial. Con esto sale en cierta manera de su zona de confort, aunque como proveedor tecnológico parece que su papel no será el de supervisar o gestionar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, sino el de simplemente ofrecer su vasta infraestructura en la nube para que todas las operaciones de TikTok en este país hagan que los datos no salgan de EE.UU. y no queden expuestos a una potencial transmisión a servidores controlados por el gobierno de China.

Aún así y como explican los expertos, cualquier acuerdo deberá ser revisado por el CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), un organismo regulador dirigido por Mnuchin que analiza fusiones que tienen implicaciones en la seguridad nacional. El presidente de Estados Unidos puede aprobar o denegar este tipo de acuerdos bajo la recomendación de este organismo, pero como decíamos a priori el apoyo de Trump a Ellison y a Oracle es claro.

En desarrollo…