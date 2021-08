Paint revive a lo grande en Windows 11, y lo hace aplastando a un Paint 3D que quería sustituirle

Chúpate esa, Paint 3D. Eso es probablemente lo que estaría pensando Paint si pudiera pensar en algo. La mítica herramienta para dibujar vuelve a ser parte integral de Windows 11, y lo hace además con un rediseño y con una particular venganza hacia ese Paint 3D que precisamente planteaba su desaparición.

Así lo ha indicado Panos Panay en un mensaje con un pequeño clip de vídeo en el que se ven algunas de las nuevas opciones de un Paint que no cambia radicalmente pero que atención, se deshace de la opción de editar el fichero actual en Paint 3D. Lo dicho. Chúpate esa.

Paint es una aplicación legendaria de Microsoft. Fue una de las herramientas que se incluyeron con la versión original de Windows 1.0 en 1985, y desde entonces siempre ha formado parte de las diferentes versiones del sistema operativo.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV

— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021