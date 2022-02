Panasonic Lumix GH6, toma de contacto: toda la información del nuevo buque insignia del sistema Micro Cuatro Tercios

Hace casi un año se anunció el nuevo modelo que por fin conocemos hoy. La Panasonic Lumix GH6 toma el relevo de su antecesora para convertirse en el referente del mundo del vídeo sin olvidarse ni un momento de las prestaciones de fotografía. Quieren que sea la opción favorita para los creadores de contenido por sus prestaciones profesionales. Desde su diseño exterior queda claro a quién está dirigido este nuevo buque insignia de la marca.





Es una cámara de vídeo profesional disfrazada de cámara fotográfica. Una máquina compacta, aunque no tanto como estamos acostumbrados en el mundo del Micro Cuatro Tercios, que presenta continuos guiños al mundo del vídeo. La gran presencia del botón de grabación y sobre todo las ranuras de ventilación que encontramos en la zona de la pantalla nos cuentan todo lo que hace realmente este nuevo modelo.

Un cuerpo rotundo

Sin embargo, cuando nos metemos en los menús y empezamos a leer el manual (fundamental en este tipo de cámaras) descubrimos que estamos ante una evolución que permite llegar más lejos en temas tan cuestionados por el gran público como la calidad de imagen en las situaciones de poca luz. Pero vamos a adentrarnos en el nuevo mundo de la GH6.

Características principales de la Panasonic Lumix GH6

Este nuevo modelo tiene un nuevo sensor Live MOS de 25.2 MP sin filtro de paso bajo, lo que permite aprovechar toda su resolución. Además reduce el efecto rolling shutter a la hora de grabar en vídeo o congelar el movimiento y conseguir un amplio rango dinámico.

La pantalla articulada permite grabar en cualquier posición

También encontramos la evolución del conocido procesador Venus de Panasonic, que permite:

Más potencia de procesamiento. Mejorar el ruido de luminosidad y el ruido cromático en altas sensibilidades. Mejorar el ruido en las grabaciones gracias a una mejor lectura del movimiento.

Y por supuesto, gracias al obturador electrónico, esta cámara alcanza los 75 fps en AFS con la máxima resolución. Está claro que la próxima batalla para diferenciarse estará en los fotogramas por segundo que alcance la cámara.

El visor electrónico cumple con creces

Donde ha pegado un salto de calidad considerable es en el mundo del vídeo donde ha mejorado todavía más sus prestaciones, como veremos más adelante. Adelantamos, para darse cuenta del modelo que tenemos entre manos que puede grabar en Apple ProRes 422 HQ y Apple ProRes 422, por primera vez en la serie LUMIX para permitir la edición no lineal sin transcodificación.

Sensor de imagen Sensor Live MOS (17,3 x 13,0 mm) 25,2 MP Procesador Venus Engine Sensibilidad ISO 50-25600 ISO Sistema de enfoque Sistema de contraste AF Montura Micro Cuatro Tercios Pantalla LCD Táctil capacitiva de 3" y 1,84 MP Visor OLED

Aprox. 3,68 MP Formato de imagen RAW, jpeg Formato de vídeo MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC y Apple ProRes MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC Almacenamiento Tarjeta de memoria CFexpress tipo B y SDHC/tarjeta de memoria SDXC UHS-I/UHS II Conectividad USB 3.1 SuperSpeed Gen2 de tipo C

HDMI dede tipo A

Bluetooth® versión 5.0 Batería Batería de ion de litio (7,2 V, 2200 mAh y 16 Wh) Dimensiones 138,4 x 100,3 x 99,6 mm Peso Aprox. 823 g (1 tarjeta de memoria SD, batería y cuerpo) Precio 2.199€ PVPr (cuerpo)

Las prestaciones en vídeo marcan el camino de la GH6

Al principio hemos señalado que el diseño del cuerpo delataba el público al que iba dirigido la GH6. Pero si nos metemos un poco más en su interior encontramos las siguientes prestaciones en el mundo del vídeo, por supuesto con la posibilidad de grabar sin tiempo límite:

5.7K 30p en Apple ProRes 422 HQ y Apple ProRes 422.

Grabaciones anamórficas en 5.7K 4:2:0 10 bits 60p/50p

5.8K 30p/25p/24p 4:2:0 10 bits.

Cinema 4K 60p en 4:2:2 de 10 bits a través de HDMI.

4k 120p en 4:2:0 para grabaciones a cámara lenta.

FHD 240p a 4:2:2 de 10 bits donde podemos forzarla a un máximo de 300 fps.

Las rejillas de ventilación para disipar el calor

Pero no nos quedamos aquí en prestaciones videográficas. A la hora de grabar llega a los 12 pasos de rango dinámico gracias al Vlog preinstalado que permite una reproducción de color similar a la que alcanza la gama profesional de Panasonic dentro de su gama VariCam. Esto nos ayuda a mejorar la postproducción del color.

Encima la grabación de sonido también ha pegado un salto cualitativo. Por primera vez en una Lumix tenemos cuatro canales a 48kHz o 96kHz a 24 bits si conectamos un micrófono XLR...

La doble ranura con la CFexpress en primer plano. algo fundamental para disfrutar de todas sus prestaciones videográficas.

Desde luego podemos disfrutar de todas estas prestaciones gracias a la tarjeta CFexpress de tipo B que admite, además de la clásica SD de alta velocidad. Si no tenemos ese modelo de tarjeta será imposible grabar en Apple ProRes a 4K o superior.





SanDisk Extreme Pro CFexpress Tarjeta Tipo B de 128 GB con hasta 1700 MB/s para Vídeos Raw 4K

Y no terminamos con sus prestaciones, pues a la hora de trabajar encontramos: monitor en forma de onda, patrón cebra, medidor de punto de luminancia, marcador del encuadre, pantalla de previsualización de modo anamórfico sin compresión... y muchas más cosas que solo disfrutarán los auténticos profesionales del vídeo, como las famosas luces Tally en dos zonas distintas.

Con la Panasonic Lumix GH6 en las manos

Todavía nos estamos recuperando de las sensaciones después del primer contacto. Es una cámara que necesita fines de semana de mesa camilla para lograr sacarle todo el jugo. Tiene tantas prestaciones que nos podemos perder por el camino y caer en la tentación de trabajar tal como viene de fábrica, sin aprovechar todo lo que podemos hacer.

Iso 500 1/80 f9

Queda claro que es un modelo de video por la sigla H que aparece en su nombre. Si la G estuviera sola o solo viéramos una S tendríamos un modelo fotográfico entre las manos. Pero no nos dejemos engañar por la cubierta y vamos a adentrarnos en su interior.

Todavía no se pueden procesar los archivos RAW del nuevo sensor, por lo que imaginamos que cuando lo saquen a la venta en el mes de marzo y los programas de referencia saquen su actualizaciones, la calidad final será mucho mayor.

Iso 100 1/125 f9

En absoluto su tamaño corresponde con el tamaño de su sensor. Es más grande y pesada (casi 100 g) que su antecesora, en parte por las rejillas de ventilación que encontramos detrás de la pantalla de 3". La empuñadura es grande y ergonómica para albergar una batería que parece más propia de la serie S de Panasonic. No es un juguete y es algo que se ve claro por la rotundidad de sus formas.

Este tamaño permite que en su interior pueda albergar el mejor sistema de limpieza de polvo que encontramos en el mercado y un sistema de estabilización de 7,5 pasos que permite disparar a pulso en exposiciones lentas. Y como consecuencia de esto, también permite el disparo de alta resolución sin trípode, para alcanzar la friolera de archivos de 100 MP.

Iso 100 1/160 f6,3

No es una cámara sencilla de manejar. Es menos compleja que los modelos anteriores, pero algo tan fácil como ver el histograma no se soluciona con un simple paseo por los menús. Hay que leer y estudiar mucho para encontrarlo. Sigue la senda marcada por el anterior modelo presentado, pero todavía no llega a la legibilidad de Canon o Nikon.

La calidad de imagen de la Panasonic GH6

Como he señalado anteriormente, hay que estudiar mucho para sacarle toda la información. No es un iPhone, para entendernos, sino el oscuro mundo de una BIOS, por poner un ejemplo aproximado y que sufro en mis carnes.

No me gusta juzgar a una cámara sin conocer el alcance de los archivos RAW. Pero por el momento nos tenemos que conformar con los archivos comprimidos. Y realmente podemos apreciar un salto cualitativo con el nuevo sensor en combinación con el nuevo procesador.

Iso 6400 1/60 f6,3

No me puedo creer que estemos ante un ISO 6400 en la foto que podemos contemplar más arriba. El ruido está contenido y su trabajo de reducción no ha comprometido en exceso el detalle. Todavía podemos distinguir el metal de la puerta y el asfalto del suelo.

Iso 100 1/100 f9

Seguramente estemos ante el primer modelo con sensor Micro Cuatro Tercios con el que podremos disparar a más de 12800 ISO sin miedo a encontrarnos ruido ingobernable y una pérdida importante de rango dinámico. Es algo que tendremos muy en cuenta en el análisis profundo que desde ya estamos preparando.

Las primeras impresiones con la Panasonic Lumix GH6

Cuando Olympus vendió su división de fotografía muchos pensamos que el sistema Micro Cuatro Tercios había firmado su sentencia de muerte. Pero estábamos equivocados. Ha resurgido con fuerza y OM System y Panasonic han alcanzado nuevos cotas de calidad con los modelos presentados este 2022.

La Panasonic Lumix GH6 es una cámara de vídeo con prestaciones y cuerpo fotográficos. Viene a sustituir a un modelo que se presentó en 2018, la GH5 II. Y ha cambiado tres cosas fundamentales para seguir en la cumbre: un nuevo sensor, un procesador mejorado y unas prestaciones de vídeo actualizadas.

Iso 100 1/320 f6,3

Sigue con los mismos problemas de enfoque que los modelos anteriores. Panasonic prefiere apostar por un sistema de AF por detección de contraste. Esto supone que en situaciones de poca luz, con falta de contraste, la GH6 siga teniendo problemas. Eso sí, a plena luz la rapidez y precisión del autoenfoque es perfecta.

Todo sin perder el espíritu y la línea de la serie GH. Tiene un cuerpo resistente al polvo, las salpicaduras y a las temperaturas bajo cero. Su obturador aguanta hasta 200.000 ciclos y permite grabar sin límites de tiempo. Si a todas estas prestaciones le añadimos las mejores opciones fotográficas está claro que estamos ante un modelo que se convertirá en una nueva referencia dentro del segmento.

Iso 250 1/60 f6.3

Como casi siempre pasa en el mundo digital, los nuevos modelos dejan obsoletos a los antiguos. Esto no quiere decir que nos olvidemos de ellos. Porque ahora los podemos encontrar a mejor precio. Y si no necesitas el último grito, seguro que la Panasonic Lumix GH5 II la podemos encontrar por muy buen precio.

Pero la nueva GH6 se convierte en una referencia dentro del competitivo mundo del vídeo. Tiene un precio contenido para unas prestaciones profesionales. y esto es algo que valorarán mucho las pequeñas productoras y todos los videografos que quieren hacer el mejor trabajo posible sin dejarse el presupuesto.

La Lumix GH6 estará a la venta durante el mes de marzo de 2022 por 2.199€ (cuerpo). También estará disponible un kit de cámara y objetivo 12-60mm F.3.5-5.6 por 2.399€ y un kit de cámara con objetivo Leica 12-60mm F2.8-4 por 2.799€. El mercado de las cámaras sin espejo no descansa en absoluto, por mucho que los móviles lo intenten.