Pánico entre los inversores cripto, auge de los monederos fríos: cómo funcionan los «cold wallets»

La confianza en los ‘exchanges’ está en mínimos tras el colapso de FTX. El pánico se ha apoderado de muchos inversores en criptomonedas, que están retirando sus pertenencias en masa. Hasta la fecha se dejaba la responsabilidad de la gestión de estos criptoactivos en plataformas como la propia FTX, Crypto.com o Binance. Pero la tormenta que está sacudiendo el mundo cripto ha derivado en un aumento masivo de los monederos fríos, más conocidos por su nombre en inglés ‘Cold Wallets’.

Qué son los ‘Cold Wallets’. Se trata de monederos digitales para guardar las claves de nuestras criptomonedas, pero no están conectados a internet. Estas claves privadas se guardan habitualmente en un pequeño dispositivo físico, que cuenta con un chip de seguridad.

Los desastres a veces ocurren, como estamos viendo estos días. De ahí que estos monederos fríos o físicos ofrezcan una protección adicional. Para hacernos una idea, en vez de tener el dinero en el banco sería como si tuviéramos una caja fuerte en nuestra casa. El símil no es exacto, pero sí nos permite entender que las dos vías tienen sus ventajas e inconvenientes.

Los ‘Cold Wallets’ suelen ser utilizados en inversiones muy potentes, aunque también han derivado en los clásicos problemas de olvidarse la clave y no poder acceder a todas esas criptomonedas.

Las ventas de Ledger y Trezor se disparan un 350%. Son dos de las principales marcas de monederos fríos y durante esta semana han visto como sus páginas webs se colapsaban por el aumento de la demanda. Según explica Ian Rogers, director de Ledger: «más del 40% de los usuarios han venido porque querían trasladar sus criptomonedas a un lugar más seguro». Las ventas de Ledger están aumentando como nunca antes, «con un crecimiento 7x semana tras semana».

After the FTX earthquake, there’s a massive outflow from exchanges to @ledger security and self sovereignty solutions ✊

We see a massive usage of our platforms and had a few scalability challenges this night. It should be resolved now. https://t.co/a1Le91tNZF

