Para gran parte de una generación, el Worlds de ‘League of Legends’ es el mayor espectáculo del mundo

A la hora de hablar de ‘League of Legends’ lo podemos definir de varias formas: el MOBA más popular que existe, uno de los títulos con más espectadores diarios en plataformas de streaming como Twitch y también como uno de los que más años lleva en activo, concretamente desde hace 11 años. Junto con todo esto destaca sobre todo el hecho de que es el juego que cuenta con uno de los mayores espectáculos que existe en el mundo.

Los eSports celebran torneos mundiales cada cierto tiempo que disponen de seguidores de todas partes del mundo. En este sentido ‘League of Legends’ no se queda atrás en absoluto con el Worlds, su evento más importante del año que suele tener lugar siempre por estas fechas. Para millones de personas está considerado como uno de los mayores espectáculos que existe y no es para menos por todo lo que ofrece, así como por sus cifras o la cantidad de dinero que mueve a su alrededor. Y este fin de semana llega la gran final.

Así es el Worlds, uno de los mayores eventos anuales de videojuegos

Lo primero es lo primero y es ponernos en situación y explicar qué es exactamente el Worlds, sobre todo si no sois seguidores de ‘League of Legends’. Como destacábamos previamente, se trata de un torneo anual que celebra Riot Games, la compañía responsable de este MOBA, y el encargado de poner el punto y final a la temporada que se celebra cada año.

En él se llegan a enfrentar los mejores equipos de eSports que proceden de todas partes del mundo con tal de hacerse con la Copa del Invocador, que viene a ser el título de campeón que recibe el grupo que logra imponerse a todos los demás a lo largo de varias rondas de lo más emocionantes. Entre todos ellos hay equipos que proceden de Europa, otros tantos de varios países de Asia y tampoco faltan los que residen en Estados Unidos.

La sede cambia con cada edición y precisamente los cuartos y la semifinal del año pasado tuvieron lugar en Madrid, aunque la final transcurrió en París. En cambio, el Worlds 2020 comenzó el pasado 25 de septiembre en Shanghái y ha reunido a un total de 24 equipos que han sido seleccionados por otra serie de campeonatos que se han ido realizando durante los últimos meses. Desde entonces han ido participando en diferentes fases de clasificación, con algunos partidos de lo más emocionantes, hasta llegar al punto de que el sábado 31 de octubre podremos presenciar la gran final.

Debido a la pandemia del coronavirus, hasta el momento el Worlds de este año ha sido a puerta cerrada y los únicos que han estado presentes han sido los organizadores, así como los participantes, sus entrenadores y otros miembros de los equipos. Naturalmente a los espectadores no les ha quedado más remedio que seguir el evento desde sus casas. Sin embargo, debido a que la final es tan esperada y es un espectáculo que nadie se quiere perder, Riot Games ha querido celebrarla en el estadio de fútbol de Pudong de Shanghái, con una capacidad para 33.765 personas, aunque naturalmente no acudirán tantas por motivos de seguridad.

En este caso, para preservar la salud de todos sus asistentes, solo podrán presenciarla en vivo y en directo un total de 6.312 personas que fueron seleccionadas mediante un sorteo en el que participaron decenas de miles de personas que no se querían perder este pedazo de festival. Y es que en realidad es como si fuese una fiesta porque durante la ceremonia de inauguración hay hasta música en directo. De hecho, el año pasado actuaron artistas como Soyeon, Thutmose o Becky G, entre otros, y para este año sucederá algo similar, ya que regresará al escenario el grupo de K-Pop virtual K/DA, el cual está formado nada más y nada menos que por cinco personajes del universo de ‘League of Legends’.

[embedded content]

Los seguidores de este grupo estarán entusiasmados de saber que antes de los partidos podrán escuchar a Kai’Sa, Ahri, Akali, Evelynn y su nueva integrante, Seraphine, cantando en directo sus nuevos temas. Como resultado, millones de personas de todas partes del mundo permanecerán atentas desde sus ordenadores, móviles, televisores y otros dispositivos para no perderse todo lo que sucederá a partir de las 11:00h de la mañana en España (las 05:00h en CDMX).

Las impresionantes cifras que mueve el Worlds

Si decimos que el Worlds es uno de los espectáculos más esperados del año es por algo. Solo hay que fijarse en las cifras de espectadores que se alcanzaron en la edición del año pasado, porque es simplemente alucinante:

El canal oficial de ‘League of Legends’ llegó a contar con más de 620.000 espectadores durante la final.

durante la final. La final fue retransmitida en 16 idiomas distintos en más de 20 plataformas.

en más de 20 plataformas. El pico de audiencia más alto se situó en 44 millones de espectadores únicos entre todas las retransmisiones.

entre todas las retransmisiones. La audiencia media por minuto de la gran final fue de casi 22 millones .

. Por otra parte, durante todo el evento se llegaron a ver 138 millones de horas de retransmisión.

Ya de por sí todos esos números son alucinantes, pero es que la edición de este año tampoco se queda atrás. Habrá que ver cómo queda la cosa después de la final, pero hasta el momento, gracias a los datos proporcionados por eSports Charts, queda de la siguiente manera:

El mayor pico de espectadores ha sido de 2.713.380 millones .

. Se han visto casi 125 millones de horas de retransmisión.

de retransmisión. La media de espectadores supera el millón .

. Se han retransmitido un total de 120 horas del Worlds 2020.

Por otra parte, el espectáculo no solo transcurre durante los partidos. Hay quien también prefiere ver todo acompañado de sus streamers favoritos por la forma en la que narran la competición. En este sentido hay que reconocer que Ibai Llanos, uno de los mejores casters y de los más populares dentro de los eSports, ha realizado un trabajo formidable y que gracias a él más gente se ha enganchado al Worlds.

Sin ir más lejos, en los cuartos y semifinales de 2019 que presenciamos en Madrid actuó como presentador. Sin embargo, como este año el Worlds ha sido diferente, ha querido narrar los últimos partidos desde la mansión de G2 en la que vive con sus compañeros de equipo. Eso sí, hay que tener en cuenta que la imagen oficial del torneo no la podía mostrar desde su canal, así que lo ha convertido en una especie de radio.

Dicho esto, a pesar de que los usuarios no podían ni ver ni escuchar el juego, y ni siquiera se trataba de la final, el partido de la semifinal que se disputó la semana pasada llegó a congregar a más de 134.000 personas, con un pico máximo de unos 177.000 espectadores, provocando que se convirtiese en el streaming más visto de la historia de su canal. De ahí que mencionáramos que gracias a Ibai más gente se ha aficionado al LoL o simplemente a ver el campeonato.

177.000 personas. El streaming más visto en la historia de mi canal narrando sin imagen sin sonido y sin ser la final. Gracias a todo el equipo que me ha acompañado y a todos vosotros. Habéis hecho de estos Worlds algo muy especial e histórico. Os quiero un montonazo. https://t.co/1KbtRgsPIa — Ibai (@IbaiLlanos) October 24, 2020

Además, es indiscutible que ‘League of Legends’ mueve una enorme cantidad de dinero y el que se embolsan los equipos participantes no se queda corto. En total hay 2.225.000 millones de dólares para repartir, de forma que el ganador de la final se llevará unos 835.000 dólares. El subcampeón se quedará con 300.000 dólares, mientras que a los semifinalistas se les entrega 155,750 dólares a cada uno. Así hasta llegar a los cuatro últimos equipos, los cuales han ganado 11.125 dólares, que tampoco es moco de pavo.

Además, para animar a todos los jugadores a formar parte de alguna manera de este torneo, durante las últimas semanas se les ha ofrecido la oportunidad de realizar una especie de quiniela en la que debían de indicar los equipos que saldrían vencedores para obtener a cambio una serie de premios de lo más suculentos, algunos por el simple hecho de participar. Y por si no fuera suficiente, estas últimas semanas se ha habilitado un pase de temporada dentro del propio juego para obtener más artículos todavía, así que más dinero todavía que se habrá agenciado Riot Games con todo esto.

Unos partidos igual de importantes que los de otros deportes profesionales

Por todo lo señalado hasta ahora se podría decir que la final del Worlds equivale a ver una final de la Champions League de fútbol o de un Mundial por la cantidad de personas que no se la querrán perder. No es ninguna locura realizar una afirmación de este tipo porque los equipos de eSports también cuentan con su legión de aficionados, igual que ocurre con equipos como el Real Madrid, el Barcelona, etc., que hay quien es seguidor del equipo entero o de los futbolistas en particular.

Exactamente lo mismo sucede con ‘League of Legends’, ya que G2 Esports, Top Esports, Suning, Damwon Gaming, Fnatic, Gen. G, JD Gaming y muchos más disponen de su propio público, que también es fan de jugadores como Caps, JackeyLove, Knight, SelfMade o Zoom, por ejemplo. En las ediciones de los últimos años hasta los equipos montaron su propio stand de merchandising para que así los jugadores mostrarán más todavía su pasión por todos ellos.

Naturalmente, como el Worlds 2020 ha sido a puerta cerrada, esto último no se ha podido llevar a cabo. Así que a Riot Games no le quedó más remedio que pensar en una solución para que los partidos resultaran igual de fascinantes, a pesar de no contar con el grito y los ánimos del público. Algo para que aquellos que los viesen desde sus casas los disfrutaran a lo grande. Esto le llevó a crear un pedazo de escenario de realidad aumentada.

[embedded content]

Según lo ha definido la propia compañía, su objetivo era el de lograr una experiencia que nunca se haya visto con anterioridad en cualquier otro lado. Así se les ocurrió fabricar un entorno repleto de cámaras para presenciar un escenario dinámico y completamente diferente a lo que se suele ver en cualquier evento en directo. Gracias a estas cámaras en cuestión y la realidad aumentada daba la impresión de que el escenario donde estaban los jugadores se encontraba en medio de una metrópolis. Un mundo de 360º con edificios de todo tipo en el que, independientemente de dónde esté apuntando la imagen, siempre se ve algo en cualquier momento. Sin duda, tras haber dejado el listón tan alto, esto nos deja con ganas de averiguar qué habrá preparado para la final.

Personalmente, los años anteriores no le presté demasiada atención al Worlds, debido a que no ha sido hasta el pasado mes de junio que me empecé a aficionar en serio a ‘League of Legends’ gracias a unos amigos. Por esta misma razón el Worlds me daba un poco igual, además de por el hecho de que tampoco entendía demasiado lo que sucedía. A pesar de ello, una parte de mi sí que le apetecía comprenderlo, porque me daban ganas de sumarme a todos esos millones de personas que no paraban de vitorear y aplaudir cuando se producía alguna jugada de lo más espectacular.

No sé si habré elegido el mejor momento para subirme al carro, pero desde luego me lo he pasado como un enano viendo el Worlds y alucinando con el asombroso escenario que Riot Games se ha sacado de la manga para la ocasión. En cuanto a las propias partidas, me ha encantado escuchar a los comentaristas profesionales contar todo lo que ocurría o comentarlas yo mismo con mis colegas por Discord, como cuando os reunís para ver un partido de fútbol, porque la emoción de ver quién gana siempre está ahí y ha habido rondas de «al mejor de cinco» en las que no se ha decidido todo hasta el final. Y por supuesto sobra decir que también me ha resultado interesante presenciar todo esto para ver las jugadas que se marcan a veces los equipos y así aprender a jugar mejor.

Una final en la que todo es posible

Suning contra Damwon Gaming. Chinos contra coreanos. Los dos equipos se verán las caras en la gran final en una serie de partidas en las que ganará aquel que logre imponerse en tres de ellas. Se presenta una final de lo más emocionante y que en parte ha roto con las apuestas de mucha gente, porque uno de los claros favoritos para hacerse con el campeonato era Top Esports y fue eliminado por Suning en las semifinales con un resultado de 3-1.

En el caso de Damwon Gaming es más normal que haya llegado tan lejos, porque si nos fijamos en su palmarés ha ganado unos cuantos campeonatos regionales y ahora irá a por todas para llevarse la Copa del Invocador. En su caso, desde la fase de grupos solo ha llegado a perder un total de dos partidos, mientras que Suning ha sido derrotado en cuatro partidos, por lo que, a priori, los coreanos son los que parten como favoritos, pero visto lo visto puede ocurrir cualquier cosa.

Atrás se han quedado algunos de los mejores equipos de todo el campeonato y de los más fuertes de Europa, como es el caso de G2 Esports, que en 2019 fueron subcampeones, así como Fnatic, uno de los equipos más veteranos que existe y que lleva en activo desde 2011, por lo que tiene más mérito todavía que hayan podido derrotar a estos grandes pesos pesados. Y por supuesto los finalistas también han realizado un gran trabajo al haberse impuesto a los equipos coreanos de DRX y Gen G., así como al equipo chino de JD Gaming.

Ya sea por la situación actual en la que se encuentra el mundo entero o por los equipos que han logrado pasar a la final, el Worlds 2020 será recordado por tratarse de un evento que ha dejado huella en el marco de los eSports y en el mundo de ‘League of Legends’. Suning y Damwon Gaming aspirarán, por primera vez en sus carreras, a ser los vencedores ante millones de personas de todo el mundo que no se querrán perder este espectáculo en el que es difícil vaticinar cuál de los dos será el campeón. La Grieta del Invocador del LoL abrirá sus puertas en cuestión de unas horas para dar la bienvenida a estos dos equipos que darán el todo por el todo para hacer historia.

[embedded content]

En Millenium | La historia de Huanfeng: de niño abandonado y en pobreza extrema a estrella de los esports