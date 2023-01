Para Sony y Honda, cambiar de coche cada tres años es «tradicional». Su propuesta es un alquiler de una década

«La marca ya se encargará, como sea, de que pagues por tu coche». con esta contundente frase sentenció un buen amigo (trabajador en el sector financiero de la automoción) el debate sobre el encarecimiento de los vehículos y la caída en la compra de coches. Vamos camino de pagar por un coche durante toda la vida. Y Sony y Honda parecen estar pensando en lo mismo.

«Un poco caro». Esto es todo lo que concretó Yasuhide Mizuno, presidente y director ejecutivo de Sony Honda Mobility, cuando en el CES fue preguntado sobre el precio del primer vehículo eléctrico y conectado de Afeela, la compañía creada por Sony y Honda para lanzar vehículos mediante una colaboración.

No todo, exactamente. Para suavizar este mensaje (ya de por sí difuso), Mizuno confirmó que la mejor opción para acceder al coche será el renting. «Reemplazar el automóvil cada tres o cinco años es una metodología muy tradicional. Aquí está el gran cambio. Este coche siempre se está actualizando y, por lo tanto, podrá durar en manos de clientes durante cinco o 10 años”.

Pero… ¿qué? Permitidme que al leer estas palabras de Mizuno en Electrek, arqueara las cejas y leyera de nuevo lo escrito. Y, de nuevo, exclamara las palabras con las que comenzaba este párrafo. ¿Estaba Mizuno diciendo que es «tradicional» cambiar de coche cada tres o cuatro años? ¿Que el futuro del coche conectado y eléctrico es un renting de a 10 años?

Que el renting está ganando adeptos es algo que ya conocíamos pero en España cambiamos de coche, de media, cada 10 años. Y echando un vistazo a la edad media del parque móvil europeo, la situación no debe ser muy distinta. En Francia, Alemania y Suecia los coches tienen, de media, 10 años. En Holanda, once. En Italia, doce… Hasta llegar a los 13,5 años de España y Portugal.

Sí, el renting gana terreno. Lo cierto es que el renting empieza a ganar terreno en nuestro país lo que, inevitablemente, deriva en una rotación mucho mayor, con tiempos de uso más cortos. Contratos que expiran a los tres, cuatro o cinco años. La media, empujada por el renting flexible, ha reducido los plazos a una media de 46 meses, según la Asociación Española del Renting.

Las financiaciones flexibles se han popularizado, con un valor garantizado del vehículo al final del contrato. Una fórmula que permite al cliente devolver el coche, pagar lo que reste y hacerse con el vehículo en propiedad o, por último, utilizar el valor del vehículo como parte del pago en el siguiente contrato.

Y tiene sentido. Sí, lo habitual es que comprar un coche sea más barato que encadenar contratos de renting. Pero el renting es un medio sencillo para acceder a vehículos que cada día son más costosos y que, además, nos ofrece cierta seguridad a corto plazo, pues las cuotas son fijas. Un medio perfecto para quien «no quiere sustos».

En un contexto social y laboral donde la inestabilidad es ya habitual, el renting es una interesante fórmula para quien no sabe qué puede ser de él en un futuro a corto plazo. Un medio de pago que asusta menos que un contrato de compra con préstamos que ya encontramos a nueve años, muy cerca de la edad en la que los compradores empiezan a buscar coche nuevo. Si el coche no da problemas, es un medio de transporte a amortizar durante do décadas sin problemas. Si empieza a sufrir averías, el propietario es el que debe asumir todos los riesgos y que la factura a final de mes suba y suba.

Solo por renting. La apuesta directa de un alquiler a largo plazo para el futuro Afeela no es nueva. Toyota sólo ofrece su primer coche eléctrico, el bZ4x, con este tipo de fórmula y no se puede comprar. Renault ya ha dejado claro que su gama de productos de Mobilize (firma dedicada a la movilidad exclusivamente), tampoco venderá sus coches.

La industria está decidida a que sus productos aguanten mucho más tiempo en el mercado pero, al contrario que hasta ahora, no sean nuestros en ningún momento. Durante la presentación del Mobilize Limo ya se remarco la intención por parte de Renault de tener vehículos de los que ellos siempre sean los dueños y que pongan en el mercado una y otra vez actualizándolos. Las apuestas de Toyota y Renault por los vehículos reacondicionados no son casualidad.

Una doble lectura. En la declaración del máximo dirigente de la compañía creada por Tesla y Sony se dejaba en el aire otra idea: ¿hasta cuándo una marca dará soporte a sus coches conectados? El motivo que Mizuno daba para estar pagando un alquiler de un coche durante 10 años es que éste estaría siempre actualizado.

¿Habla esto de actualizaciones a dos velocidades? ¿Un coche de renting que se actualice frecuentemente y uno en propiedad que solo pueda desbloquear grandes paquetes de actualizaciones puntualmente? ¿Serán tan costosas estas actualizaciones que empujará a los consumidores a no optar por el vehículo en propiedad?

Una idea de difícil encaje. Con algunos argumentos a favor y otros en contra, es difícil entender cómo Sony y Honda pueden encajar un renting a 10 años con su Afeela. Con la duración de los contratos de renting cayendo, estas compañías anuncian un modelo que va totalmente a la contra.

Incluso a los clientes que encadenen contratos y una suma de 10 años atados al renting es complicado convencerles al principio de la operación de que este contrato de alquiler se extenderá más de cuatro o cinco años y que durante una década van a utilizar el mismo coche. El único aliciente que puede convencer en este caso es la promesa de que el coche conectado será completamente distinto, mediante actualizaciones a aquel con el que se comprometieron 10 años atrás.