Para trepar o volar: así es CLYMB, el túnel de viento más grande del mundo es también el muro de escalada interior más alto

En Dubai tenía que estar. Además de la torre más alta del mundo, torres solares gigantes, rascacielos giratorios o hoverbikes para patrullar las calles, la capital de Emirato dispone de CLYMB, un moderno edificio bajo el que se engloban dos récords: el del túnel de viento más grande del mundo y el muro de escalada interior más alto.

El CLYMB Abu Dhabi abrió sus puertas el pasado 19 de noviembre de 2019 y se ha mantenido cerrado durante la pandemia hasta estos días, que han vuelto a abrir con las correspondientes medidas. Aprovechando su reapertura, la organización Guinness ha confirmado que con sus 4.195 metros cúbicos es el túnel de viento más grande. No solo por sus vertiginosos 54,6 metros de altura, sino también por su anchura de 9,7 metros.

El edificio cuenta con un enorme hueco central, donde se ubica el túnel de viento. Además, rodeándolo y por las paredes se ha construido un gigantesco muro de escalada artificial, el SUMMYT, con una altura de 42,16 metros.

El muro de escalada dispone de cinco paredes diferentes, donde se varía la altura y los grados de inclinación para los distintos niveles de dificultad. Esta diferencia de ángulos es precisamente la que representa el exterior del edificio, diseñado por Cansult Maunsell.

Para escalar toda la pared necesitaremos una cuerda de unos 100 metros de largo, aunque cuenta con una plataforma central para poder detenerse.

La construcción del edificio tuvo un presupuesto de 89,8 millones de euros y forma parte de Miral. El objetivo del edificio es atraer la atención de los turistas que busquen aventuras y de hecho se encuentra cerca de otros parques temáticos como Yas Waterworld y Warner Bros. World Abu Dhabi.

Para hacernos una idea del tamaño de CLYMB, hablamos de un túnel de viento que permite recorrer 32 metros de caída, el doble de lo que ofrece Madrid Fly, el túnel de viento más grande de Europa.

