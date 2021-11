Parag Agrawal: cómo entiende las redes sociales el nuevo CEO de Twitter y qué se puede esperar del siguiente ingeniero indio en liderar una Big Tech

Parag Agrawal es el nuevo CEO de Twitter en sustitución de Jack Dorsey. Doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford, este ingeniero de origen indio es también, con sus 37 años, el CEO más joven de las empresas del S&P 500, el índice que representa las 500 mayores compañías de los EE.UU.

«Parag ha estado detrás de cada decisión crítica de Twitter en los últimos tiempos. Es curioso, minucioso, racional, creativo, exigente, autoconsciente y humilde», ha descrito de él Dorsey, en la carta donde explica los motivos de su renuncia.

Pese a ser un veterano de la red social y CTO de Twitter desde 2017, Parag es poco conocido fuera del ámbito de la propia compañía. Aquí os contamos cuál ha sido su carrera hasta la fecha, en qué proyectos dentro de Twitter ha centrado su trabajo y cuál es su visión sobre las redes sociales y la problemática de la desinformación. Porque Parag es joven, pero ya tiene experiencia en enfrentarse a estos profundos debates.

Su incorporación a Twitter fue en 2011, cuando «Twitter tenía menos de 1.000 empleados», ha recordado el propio Agrawal en su primer mensaje como CEO. Desde entonces se ha hecho cargo de equipos como los de estrategia técnica, aprendizaje automático, inteligencia artificial, consumidores, ingresos y ciencia, hasta convertirse en octubre de 2017 en director de tecnología.

Antes de alcanzar el puesto de CTO, Parag recibió el primer título de ‘Ingeniero Distinguido’ de Twitter, por «ayudar a aumentar la audiencia de la plataforma a través de los ingresos y la ingeniería del consumidor». El curriculum de Parag es un buen reflejo de su perfil como experto técnico. Sus primeros pasos fueron en el equipo de investigación de Microsoft y también estuvo varios meses en Yahoo! y AT&T Labs.

In my first 1×1 with @twitter ’s new CEO @paraga ! pic.twitter.com/LMNTL9Y7A7

Entre 2005 y 2012 obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford. Precisamente ahí es donde también estudiaron otros importantes CEOs tecnológicos que comparten el origen indio con Agrawal. Es el caso de Sundar Pichai, CEO de Google; Satya Nadella, CEO de Microsoft o Rajeev Suri, ex-CEO de Nokia.

Agrawal continúa la tradición que se está imponiendo entre las grandes tecnológicas de apostar por el talento indio. Además de los recién nombrados, también tenemos a Shantanu Narayen, CEO de Adobe; Arvind Krishna, CEO de IBM; Raghu Raghuraman, CEO de VMWare; Sanjay Mehrotra, CEO de Micron Technology y cofundador de SanDisk; Dinesh Paliwal, CEO de Harman o Ajay Banga, CEO de MasterCard.

Nacido en Mumbai, antes de irse a vivir a los EE.UU para sacarse el doctorado, Agrawal estudió Ciencias de la Computación en el Instituto Indio de Tecnología de Bombay.

Como director de tecnología de Twitter, Agrawal ha sido el responsable de vigilar el sesgo algorítmico de la plataforma. Precisamente algoritmos y control de datos son los temas en los que ha centrado sus distintos papers científicos.

En una publicación en el blog de Twitter en octubre de 2020, Parag expresaba este problema con las siguientes palabras: «el sesgo en los sistemas de aprendizaje automático es un problema de toda la industria, y uno que estamos comprometidos a mejorar en Twitter».

Uno de los debates que Agrawal intentó abordar fue el recorte de imágenes de Twitter para las personas negras y blancas. El problema del «Algoritmo racista», como se apresuró a denominar entonces. Se daba la situación de que el recorte en las personas blancas estaba centrado pero en las personas negras el algoritmo no funcionaba bien y su cara quedaba recortada. «Debimos haber hecho un mejor trabajo al anticipar esta posibilidad cuando diseñamos y construimos este producto», expresó Parag entonces.

This is a very important question. To address it, we did analysis on our model when we shipped it, but needs continuous improvement.

Love this public, open, and rigorous test — and eager to learn from this. https://t.co/E8Y71qSLXa

— Parag Agrawal (@paraga) September 20, 2020