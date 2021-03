Paypal va en serio a por las criptomonedas: esto es lo que ofrece Curv, la empresa que acaban de comprar por unos 200 millones de dólares

Paypal anuncia la compra de Curv, por unos 200 millones de dólares según CNBC. Una startup israelí del campo de las criptodivisas que supone un nuevo paso más de Paypal en su reciente e intensa apuesta por este sector.

Curv es una compañía que ofrece servicios destinados a solucionar uno de los mayores problemas con las criptodivisas: su custodia. Hasta la fecha, para mejorar la seguridad se utilizan dispositivos físicos para actuar como llaves de seguridad. Sin embargo, desde Curv ofrecen una solución basada en la nube para evitar el robado de las claves privadas.

En octubre de 2020, Paypal anunció su intención de aceptar las criptomonedas y tomar un rol destacado en el sector. Durante los últimos meses hemos visto algunos movimientos y anuncios y la compra de una empresa como Curv es una confirmación más de que la compañía se está preparando para tener un ecosistema sólido en criptodivisas.

«Durante nuestras conversaciones con el equipo de Curv, nos ha impresionado su talento técnico, espíritu emprendedor y el pensamiento detrás de la tecnología que han construido en los últimos años», explica Jose Fernandez da Ponte, VP de Blockchain, criptomonedas y divisas digitales de Paypal.

La compañía espera que para la primera mitad de 2021, el equipo de Curv esté integrado en Paypal.

We’re excited to announce that Curv is being acquired by @PayPal! Our technology and expertise in #digitalassetsecurity will help PayPal drive innovation in #blockchain, #crypto and #digitalcurrencies. https://t.co/skeZ2XnZ00

— curvmpc (@curvmpc) March 8, 2021