Perseverance falla en su primer intento de perforar y recoger muestras de Marte

Todo ha sido hasta ahora “un camino de rosas” para Perseverance en Marte. El rover de la NASA aterrizó con éxito y ha realizado múltiples pruebas y vuelos con su helicóptero en tierra marciana. Sin embargo, no todo es perfecto, el rover ha fracasado en su primer intento de almacenar muestras del suelo marciano.





Según anunció la NASA, de forma inesperada el rover no pudo recoger muestras de Marte según estaba planeado. Se trataba del primer intento de Perseverance de perforar la roca marciana para obtener muestras. Creen y esperan que los futuros intentos tengan más éxito que este, ya que esperan que el problema esté en la roca con la que se topó el rover y no en el hardware del rover en sí.

El proceso para recoger muestras (y en realidad cualquier proceso de Perseverance) es autónomo. Debido a los ocho minutos de diferencia entre la señales que llegan de Marte a la Tierra y viceversa, el rover realiza las operaciones por sí sólo y sin instrucciones en directo.

Según la NASA, el Perseverance debió taladrar la roca, recoger muestras, guardarlas en el tubo y almacenar el tubo. A la hora de analizar el tubo y medir el regalito recogido, este estaba efectivamente vacío. No se sabe exactamente que ha ocurrido, todo apunta a que la roca era demasiado dura para el taladro. El equipo ahora investigará que ha pasado revisando los datos del resto de instrumentos del rover.

Muestras de un suelo más duro de lo esperado

Perforar el suelo de Marte y recoger muestras de él no es por capricho. Se trata de un plan mucho más mayor que implica tres misiones diferentes a lo largo de los próximos diez años. La primera de ellas es Perseverance llegando a Marte y recogiendo muestras en tubo. La segunda será una misión que envíe las muestras de la superficie de Marte a su órbita. La tercera misión finalmente las traerá a la Tierra.

¿El problema? Es más complicado de lo que parece. Taladrar a millones de kilómetros de distancia y en remoto no es tarea sencilla. Perseverance ha sido todo éxitos hasta ahora, sin embargo ha fracasado en su primer intento de llevar a cabo su tarea principal: recoger muestras. No es el único intento, habrán más.

Este fallo sin embargo demuestra las dificultades que hay a la hora de perforar Marte. Anteriormente otras misiones como Curiosity o InSight también fallaron a la hora de agujerear la roca de Marte. Recoger muestra del interior del suelo y no de su superficie es esencial para recoger muestras no contaminadas y que mantienen las propiedades de hace millones de años. Esencial para descubrir si en Marte había vida hace millones de años o no.

Vía | NASA