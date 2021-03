Perseverance se pone manos a la obra: realiza su primera exploración en Marte en busca de restos de vida marciana

Dos semanas han pasado desde que el rover Perseverance aterrizara con éxito en la superficie marciana. Ahora, oficialmente ha completado su primer recorrido en movimiento por Marte. Un pequeño trayecto para comprobar que todo funciona correctamente y comenzar así la exploración del suelo marciano en busca de vida extraterrestre.

Según ha indicado la NASA, el rover ha comenzado a moverse por la superficie de Marte activando así sus motores. Durante este trayecto a tomado diferentes fotografías que ahora desde la NASA han querido compartir con el resto del mundo.

El rover apenas ha viajado un total de cinco metros. Si bien no es nada para nosotros, es toda una hazaña para el Perseverance. Teniendo en cuenta que se encuentra a millones de kilómetros y que debe realizar todo su trabajo de forma autónoma, las cosas no son sencillas para Perseverance en Marte. Aparte del rover en sí, en esta ocasión la NASA cuenta también con el helicóptero Ingenuity para explorar el lugar. En este caso desde el aire.

Se espera que a lo largo de toda la misión viaje alrededor de 20 kilómetros. Actualmente el rover que más ha viajado fuera del planeta es el Opportunity (un rover de récord), que navegó por la superficie del Planeta Rojo un total de 45 kilómetros antes de terminar su misión.

A quick test of my steering, and things are looking good as I get ready to roll. My team and I are keen to get moving. One step at a time. pic.twitter.com/XSYfT158AQ

This week I’ve been doing lots of health checkouts, getting ready to get to work. I’ve checked many tasks off my list, including instrument tests, imaging, and getting my arm moving. Warming up for a marathon of science. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 3, 2021