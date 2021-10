Philips Fidelio L3, análisis: estos auriculares nos dan mucho más de lo que podemos esperar por su precio

El mercado de los auriculares es una golosina que pocos fabricantes de electrónica de consumo pasan por alto. Según la consultora Statista durante los primeros cinco meses de este año en China, que actualmente es el mayor mercado de estos dispositivos, generó unos ingresos de 4476 millones de dólares. Si sumamos a esta cifra los ingresos de otros grandes mercados, como el europeo, el estadounidense o el japonés, el montante final refleja sin ambigüedad que a los consumidores nos gustan los auriculares.

Una consecuencia muy evidente de la enorme competencia que hay en este mercado es que los consumidores podemos hacernos con unos auriculares de buena calidad invirtiendo en ellos una cantidad de dinero moderada. No obstante, no se han abaratado solo los modelos más accesibles; también han reducido su precio los de las gamas alta y prémium. De hecho, los Fidelio L3 de Philips a los que vamos a dedicar este análisis ejemplifican a las mil maravillas una tendencia que a los aficionados al sonido nos ha colocado en un momento dulce.

Ahí va un espóiler para ir caldeando el ambiente antes de meternos en harina: por su acabado y los materiales que ha empleado Philips en su fabricación, estos Fidelio L3 son unos auriculares decididamente prémium. Sin embargo, por su precio (podemos conseguirlos sin necesidad de buscar mucho por menos de 240 euros) encajan mejor en la gama alta. Además, tienen cancelación activa del ruido y, como estamos a punto de ver, sus especificaciones son muy prometedoras. Los hemos probado a fondo y podemos anticiparos algo antes de sumergirnos en ellos: van a dar mucha guerra en su segmento de precio.

Philips Fidelio L3: especificaciones técnicas

Las especificaciones que nos prometen los fabricantes de dispositivos de audio no siempre están alineadas con la calidad de sonido que son capaces de entregarnos, por lo que a los usuarios nos interesa adoptar una postura razonablemente escéptica ante ellas, al menos hasta que tenemos la oportunidad de probarlos. En mi opinión este es el punto de partida desde el que nos interesa echar un vistazo a las cifras de estos auriculares, que, como estamos a punto de comprobar, son inusualmente prometedoras.

Los altavoces electrodinámicos de estos auriculares tienen un diafragma de 40 mm, un diámetro que a priori debería permitirles entregarnos un extremo grave profundo

Philips nos indica en la descripción técnica de estos Fidelio L3 que los altavoces electrodinámicos de estos auriculares tienen un diafragma de 40 mm, un diámetro que a priori debería permitirles entregarnos un extremo grave profundo. Sin embargo, lo que no nos dice esta marca de origen holandés es qué material ha utilizado en la fabricación del diafragma, y tampoco qué tipo de imán emplea para controlar su movimiento de excursión, aunque en unos auriculares de gama alta como estos probablemente ha usado imanes de neodimio.

La respuesta en frecuencia que según Philips exhiben estos auriculares se extiende entre los 7 Hz y los 40 kHz, un rango muy amplio que, de ceñirse a la capacidad real de estos Fidelio L3, excedería con mucha holgura la sensibilidad de nuestro sistema auditivo. Además, esta marca nos entrega la potencia de entrada máxima que soportan (20 mW), un dato que a los usuarios nos interesa conocer si tenemos la intención de utilizarlos con cierta frecuencia con cable porque puede ayudarnos a elegir la amplificación más adecuada para ellos.

La versión de la norma Bluetooth que implementan estos Fidelio L3 es la 5.1, y me parece un acierto que nos propongan un abanico inusualmente amplio de perfiles/códecs, entre los que merece la pena que destaquemos aptX, aptX-HD, AAC o A2DP, entre otras opciones. También implementan la tecnología Fast Pair, por lo que si necesitamos conectarlos de forma inalámbrica a un dispositivo con Android relativamente actual podremos emparejarlos de una manera rápida y totalmente transparente. Solo tenemos que encender los auriculares y acercarlos al móvil o la tablet para conseguir que Android nos pregunte si queremos efectuar la conexión.

Características ARQUITECTURA Auriculares circumaurales cerrados con transductor electrodinámico DIAFRAGMA 40 mm RESPUESTA EN FRECUENCIA 7 Hz a 40 kHz IMPEDANCIA 16 ohmios POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA 20 mW SENSIBILIDAD 103 dB VERSIÓN DE BLUETOOTH 5.1 PERFILES DE BLUETOOTH A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC, aptX, aptX-HD y AAC ALCANCE MÁXIMO 10 metros CONEXIÓN MULTIPUNTO 2 BATERÍA Litio-polímero AUTONOMÍA Hasta 38 horas con la cancelación del ruido desactivada

Hasta 32 horas con la cancelación del ruido activada CONECTIVIDAD USB-C y jack de 3,5 mm DIMENSIONES 203,5 x 190 x 51,5 mm PESO 360 g PRECIO 238,04 euros

Están construidos a prueba de bombas, pero su ergonomía tiene margen de mejora

Los generosos 360 g que pesan estos auriculares delatan que Philips ha cuidado mucho su construcción. No daré ningún rodeo: estos Fidelio L3 son los auriculares de su franja de precio mejor acabados que he analizado hasta ahora. De hecho, su construcción rivaliza sin ninguna timidez con la de modelos mucho más caros. Tanto el recinto de cada altavoz como la estructura interior de la diadema son de aluminio y están impecablemente mecanizados.

Además, las almohadillas de piel Muirhead (de origen responsable, según Philips) son una auténtica delicia. Son extremadamente suaves y en su interior contienen una espuma con efecto memoria que se adapta muy bien al contorno de nuestra cabeza, consiguiendo repartir la presión de una forma homogénea. No puedo ponerles ninguna pega, aunque, eso sí, estas almohadillas no están pensadas para ser reemplazadas (al menos no con facilidad), por lo que merece la pena cuidarlas para que se mantengan en buen estado el máximo tiempo posible.

Como he mencionado, la estructura interna de la diadema es de aluminio. La parte inferior, la que queda en contacto con nuestra cabeza, está revestida por una espuma suave, y la parte superior está forrada en piel, lo que contribuye a dar a estos auriculares un acabado prémium bastante atractivo. El problema que en mi opinión tiene la diadema es que no maximiza la superficie en contacto con nuestra cabeza debido a que es excesivamente estrecha, por lo que los auriculares ejercen presión sobre un área relativamente reducida. Y sus 360 g no los hacen precisamente ligeros, lo que provoca que al utilizarlos en una sesión de escucha prolongada pueda aparecer cierta fatiga por estrés mecánico.

La rótula que nos permite actuar sobre el ángulo de giro del recinto para que las almohadillas queden colocadas en una posición que nos resulte cómoda y repartan la presión de forma homogénea transmite solidez. Apostaría que es capaz de soportar un uso descuidado sin evidenciar síntomas de fatiga o desgaste por estrés mecánico, así que, de nuevo, en lo que se refiere a su construcción estos auriculares tienen un nivel muy alto.

En la siguiente fotografía de detalle vemos los dos conectores físicos que incorporan estos auriculares: la toma USB-C que podemos utilizar para cargar su batería de litio-polímero y el conector de tipo jack de 3,5 mm al que podemos recurrir si necesitamos conectarlos a un dispositivo utilizando el cable que Philips nos entrega junto a estos Fidelio L3. Los dos botones alojados en el recinto del auricular derecho sirven para activar la cancelación del ruido y habilitar la recogida del sonido de ambiente el primero, y para poner en marcha los dos micrófonos que incorpora cada auricular con el propósito de interactuar con el asistente de voz que utiliza el dispositivo al que los hemos conectado el segundo.

Philips nos entrega junto a estos auriculares una funda de transporte semirrígida que podemos utilizar para mantenerlos protegidos siempre que no los estemos usando. Es una buena idea recurrir a ella si necesitamos llevar estos Fidelio L3 en una mochila o un bolso junto a otros objetos para evitar que se arañen. Su interior, como podéis ver en la siguiente fotografía, está acolchado, e incorpora un pequeño bolsillo para guardar los cables de conexión.

Tienen un sonido de primera división y una cancelación a la altura de las mejores

Para poner a prueba estos auriculares he recurrido a dos escenarios de uso diferentes. En uno de ellos he utilizado como fuente mi ya veterano Galaxy S10+ de Samsung desde el que he reproducido mediante una conexión inalámbrica una selección muy amplia de temas musicales que conozco muy bien. Todos ellos tienen una toma de sonido impecable y están disponibles en varios formatos con y sin pérdida de calidad. En el otro escenario de uso conecté los Fidelio L3 al preamplificador híbrido con toma de auriculares que ejerce como centro neurálgico del equipo de alta fidelidad del que os hablamos a fondo en el artículo que enlazo aquí mismo.

Aquí tenéis algunos de los cortes musicales que he utilizado en este banco de pruebas. La selección es ecléctica porque nos interesa que estén representados géneros musicales muy diversos. Además, buena parte de estos temas está disponible en forma de archivo digital con calidad de máster de estudio (FLAC con una resolución de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 96 kHz), con calidad de CD (PCM de 16 bits y 44,1 kHz), y también en vinilo, por lo que los he escuchado en todas las versiones que tengo para poder comparar su sonido. Aquí tenéis los temas más representativos:

‘Stir it up’, de Bob Marley

‘You make me feel like a natural woman’, de Susan Wong

‘Redbud tree’, de Mark Knopfler

‘Autumn in Seattle’, de Tsuyoshi Yamamoto Trio

‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon

‘You’ve got a friend’, de Susan Wong

‘Wasted time’, de Eagles

‘Vivaldi – Flute concerto in D’, Chesky Records

‘Stimela’, de Hugh Masekela

‘Lush life’, de Billy Strayhorn

‘Afro blue’, de Mongo Santamaria

‘April in Paris’, de Duke/Harburg

‘No sanctuary here’, de Chris Jones

‘Under the boardwalk’, de Mighty Echoes

Si la toma de sonido del tema musical que estamos escuchando está a la altura, la experiencia que nos proponen estos auriculares es sobresaliente. Tienen una gran capacidad de recuperar detalle tanto en el extremo alto del espectro de frecuencias como en la gama media, pero no resultan excesivamente incisivos. Y, además, su extremo grave tiene pegada y definición, pero no enmascara el resto del espectro de frecuencias, lo que nos lleva a la que en mi opinión es la virtud más importante de estos auriculares: son muy equilibrados, una cualidad que les permite sentirse cómodos con cualquier género musical.

Suenan divinamente a través de una conexión inalámbrica, pero si queremos que nos entreguen el 100% de su potencial y encaja en nuestro escenario de uso lo ideal es que los conectemos con cable utilizando un buen amplificador para auriculares

Suenan divinamente a través de una conexión inalámbrica, pero si queremos que nos entreguen el 100% de su potencial y encaja en nuestro escenario de uso lo ideal es que los conectemos con cable utilizando un buen amplificador para auriculares. El preamplificador C500T de McIntosh que he usado en mis pruebas como complemento de la escucha a través de un enlace inalámbrico me ha demostrado que su capacidad dinámica, su resolución y la habilidad con la que estos Fidelio L3 reproducen los transitorios (son sonidos intensos y de corta duración que muchos componentes de audio no consiguen reproducir correctamente) son mejores cuando en la conexión interviene un cable.

Como acabamos de ver, la calidad de sonido de estos auriculares me ha dejado un buen sabor de boca, pero lo que más me ha sorprendido es su cancelación del ruido. Y es que la eficacia con la que la tecnología que han puesto a punto los ingenieros de Philips consigue atenuar el ruido ambiental coloca estos auriculares en la misma liga en la que pelean los WH-1000XM4 de Sony y los AirPods Max de Apple. Y esto son palabras mayores.

La cancelación activa del ruido de estos auriculares rivaliza con las mejores

Consiguen atenuar los sonidos de baja frecuencia persistentes con mucha rotundidad, aunque están un poco por detrás de los auriculares de Sony y Apple (no podemos pasar por alto que estos últimos son mucho más caros) si nos ceñimos a la atenuación de las altas frecuencias. En cualquier caso, su cancelación del ruido es sobresaliente.

Otro punto a favor de estos Fidelio L3: la app desde la que podemos actuar sobre su comportamiento es intuitiva e incorpora todo lo realmente importante (la selección del modo de cancelación del ruido, la recogida del sonido ambiental, un ecualizador personalizable, etc.). Este software está disponible para dispositivos con Android e iOS.

Como he mencionado unos párrafos más arriba, cada auricular de estos Fidelio L3 incorpora dos micrófonos, uno externo y otro interior, con el propósito de filtrar el ruido ambiental y recoger nuestra voz durante las llamadas y nuestra interacción con el asistente inteligente. Y funciona. He probado estos auriculares durante llamadas en la calle con un viento considerable y el ruido del tráfico de fondo, y he podido mantener una conversación fluida sin dificultad. Además, mi interlocutor pudo escucharme también con claridad.

Por otro lado, la superficie del recinto del auricular derecho es táctil y responde bien a nuestros toques para actuar sobre la reproducción y atender llamadas. En alguna ocasión me he visto obligado a repetir el gesto, pero no es nada que tenga un impacto negativo sobre nuestra experiencia. Y, por supuesto, no voy a dejarme en el tintero la que sin duda es una de las características más atractivas de estos auriculares: su monumental autonomía.

La duración de la batería está condicionada por la utilización que hagamos de la cancelación del ruido y el tratamiento del sonido de ambiente, por el nivel de presión sonora al que nos gusta escuchar nuestra música, y también por el tipo de contenido que reproducimos. Esto explica por qué es imposible obtener una cifra tajante. En cualquier caso, con la cancelación del ruido habilitada y un nivel de presión sonora moderado para proteger la salud de nuestros oídos la autonomía oscila entre 28 y 30 horas, lo que, de nuevo, coloca estos Fidelio L3 en la misma liga de los estupendos WH-1000XM4 de Sony.

Philips Fidelio L3: la opinión y nota de Xataka

Estos auriculares no son ninguna ganga, pero, honestamente, en mi opinión los 240 euros que tenemos que pagar para hacernos con ellos son razonables. Y lo son porque su acabado, su calidad de sonido, la eficacia de su tecnología de cancelación activa del ruido y su autonomía son sobresalientes. Además, estos Fidelio L3 son unos auténticos todoterreno capaces de ofrecernos un sonido cálido, detallado y transparente con géneros como la música clásica o el jazz, y también un sonido dinámico y resolutivo con el rock y las grandes masas orquestales. Y, de propina, cuando los conectamos con cable y los atacamos con un buen amplificador para auriculares adquieren un pedigrí audiófilo que les sienta muy bien.

Estos Fidelio L3 son unos todoterreno capaces de ofrecernos un sonido cálido, detallado y transparente con la música clásica o el jazz, y también un sonido dinámico y resolutivo con el rock y las grandes masas orquestales

En su debe tienen una ergonomía mejorable que puede llegar a limitar las horas que podemos utilizarlos en una única sesión. Es una lástima que la diadema no reparta la presión sobre nuestra cabeza de una forma más homogénea. De haberlo conseguido estos auriculares serían un modelo prácticamente imbatible en su segmento de precio. También tengo que mencionar que la superficie táctil me ha obligado a repetir el toque requerido por la acción que quería ejecutar en varias ocasiones, aunque no es nada grave que tenga un impacto especialmente perjudicial en nuestra experiencia. En cualquier caso, estos auriculares merecen mucho la pena. Si se os ponen a tiro y tenéis la oportunidad de escucharlos os sugiero que no la dejéis escapar.

A favor Su acabado es sobresaliente. Estos auriculares están hechos para durar mucho tiempo en buen estado

Su calidad de sonido global es muy alta, especialmente al conectarlos con cable y atacarlos con un buen amplificador para auriculares

Tienen una cancelación del ruido que rivaliza con las mejores

Sus casi 30 horas de autonomía con la cancelación del ruido activada convencen En contra Su ergonomía tiene margen de mejora, y la responsable es la diadema de estos Fidelio L3

No es nada grave, pero en alguna ocasión me he visto obligado a repetir el toque para que la superficie táctil lo identifique

Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por Philips. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | Philips