Pinterest fastidia tanto las búsquedas en Google Imágenes que ha disparado las descargas de esta extensión para bloquear su contenido en los resultados

Cada vez que realizamos una búsqueda en Google Imágenes, el porcentaje de resultados que provienen de la red social Pinterest es sorprendentemente elevado. Una circunstancia por la que muchos usuarios han manifestado su fastidio en diferentes foros, y que recientemente ha hecho que la extensión Unpinterested!, diseñada para bloquear el contenido de esa web en los resultados del motor de búsqueda y disponible para Chrome y Firefox, haya acumulado más de 30.000 descargas, según los datos del desarrollador del software.

El problema de Pinterest es que, a pesar de ser un enorme repositorio de imágenes, imposibilita la visualización de las fotografías a tamaño completo si no estás registrado, e incluso la complica a sus propios usuarios si estos acceden desde Google Imágenes. A eso hay que sumar su gran posicionamiento en el motor de búsqueda, que hace que una parte importante de los primeros resultados provengan de la red social de los pines.

Cuando buscamos una imagen en Google y pinchamos en uno de los contenidos de Pinterest, el link nos dirige a su web, donde nos aparecerá una galería de fotos completa, no la instantánea que habíamos seleccionado en el buscador, estemos o no registrados en la red social. Y al buscar de nuevo la instantánea que había atraído nuestra atención y clicar en ella, si no estamos registrados nos saltará un gran cuadro que nos invitará a crear una cuenta e impedirá ver el contenido si no se inicia sesión.

Todas estas vueltas para acabar, en algunos casos, sin ver finalmente la imagen que queríamos ha molestado a muchos usuarios, y ha motivado el enorme volumen de descargas de Unpinterested!, cuya función es muy simple: no mostrar nunca contenidos de Pinterest en cualquier búsqueda que hagamos en Google.

No obstante, Unpinterested! no es la única opción que tenemos si queremos evitar resultados de Pinterest en nuestras búsquedas de imágenes en Google. Tal y como señala el compañero Javier Lacort en Twitter, existe una opción incluso más sencilla: añadir al final de las palabras clave que hayamos escrito en la caja del buscador “-pinterest”. Esta solución, además, sirve para cualquier navegador.