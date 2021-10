Pixel Pass, filtrado: la aparente respuesta de Google a Apple One incluye hasta un móvil Pixel

Si todo va como está programado, el próximo 19 de octubre conoceremos el nuevo Google Pixel 6, o mejor dicho, los nuevos Google Pixel 6, ya que se esperan dos modelos, uno estándar y uno Pro. No queda mucho y las filtraciones (masivas, como suele suceder cuando hablamos de móviles de Google) no han tardado en sucederse.

Los dos terminales se han filtrado casi hasta el más mínimo detalle y, de acuerdo a las filtraciones más recientes, parece que no estarán solos. Y es parece que Google también trabaja en una respuesta para Apple One, el servicio de Apple que incluye música, almacenamiento cloud, Apple Arcade y Apple TV+, cuyo nombre sería Pixel Pass.

Pixel Pass: This appears to be a blend of the iPhone upgrade plan where you can get a new phone every year and the Apple One Subscription.

Contains YouTube Premium, Google One, Play Pass, extended warranty, and is associated with Google Fi.#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS

