Plataformas de streaming, tomad nota: queremos ver estas 19 series que no tenéis en vuestro catálogo

Si eres aficionado a las ficciones televisivas desde hace tiempo, atesorarás en tu recuerdo más de una serie que no ves desde que… bueno, desde que las viste en su día. Porque salvo que hayas tenido la prudencia de comprarlas en formato doméstico, fiarse de que en algún momento llegarán a una u otra plataforma de streaming es una auténtica actividad de riesgo (cultural). Mucho más en España, con menos vías de distribución y más líos con cuestiones como los doblajes y los derechos de emisión.

Aún así, nada nos impide alzar la voz y reclamar a las altas instancias del streaming que necesitamos revisar todas estas series. Las recordamos una a una y te contamos cómo se están emitiendo en Estados Unidos y qué posibilidades hay de que se reencuentren con las pantallas españolas.

‘Alfred Hitchcock presenta’ (1955-1965)

La legendaria serie de misterio, suspense y terror producida por Alfred Hitchcock se vio hace unos años, como tantas de esa época, en canales de satélite en España, pero la llegada del streaming acabó por volatilizarla. Aunque es propiedad de Universal (de hecho, aquí se vio en Calle 13, de la compañía), en Estados Unidos ahora mismo está en Hulu (Disney). Veremos qué pasa cuando llegue Peacock, de la que esperamos que desempolve unos cuantos clásicos de Universal… y si eso repercute aquí.

‘La dimensión desconocida’ (1959–1964)

La esencial serie de Rod Serling cuyo impacto en la televisión fantástica aún resuena hoy día nunca ha tenido demasiada suerte en España, donde siempre ha tenido una distribución errática y ha permanecido inlocalizable durante largos periodos de tiempo. Como ahora, aunque en Estados Unidos es una de las muchas series que se pueden ver en CBS All Access y, por tanto, y como es habitual, también en Netflix y Amazon Prime Video.

‘El prisionero’ (1967-1968)

Esta mítica serie británica, tan influyente (por ejemplo, ‘The Good Place’ le debe mucho) como desconocida para buena parte del público actual, disfrutó de un remake protagonizado por Ian McKellen y Jim Caviezel en 2009, pero no duró demasiado. La historia del mítico Número 6, un espía atrapado en una surrealista prisión en la que empieza a dudar de su propia identidad, es una maravilla que nunca ha pasado por el streaming español y que en Estados Unidos se puede ver en Amazon Prime Video.

‘Canción triste de Hill Street’ (1981-1987)

La revolucionaria serie de Steven Bochco y Michael Kozoll duró siete temporadas, ganó casi un centenar de Emmys y fue emitida originariamente en NBC. Su forma de plantear las tramas, a veces episódicas y a veces con largos arcos cambió la forma de producir televisión y ahora mismo anda por Hulu, en un caso similar a ‘Alfred Hitchcock presenta’, porque la serie es en realidad propiedad de Universal.

‘El gran héroe americano’ (1981-1983)

Aunque disfrutó de un gran éxito en España debido a su privilegiado horario de emisión, en las tardes veraniegas de los ochenta, lo que garantizó que toda una generación de críos se saltaran la siesta para ver esta parodia superheroica, la serie original no fue un éxito en Estados Unidos. Por eso ha sido una relativa ausente en redifusiones y demás, desde luego en España, pero también en Estados Unidos. El original es de ABC, es decir, de Disney, así que todo es posible, pero teniendo en cuenta la poca devoción de la compañía por su propio catálogo, conviene poner en duda que la veamos a corto / medio plazo.

‘El Equipo A’ (1981-1983)

Otra serie mítica de los ochenta que tras la caída de las televisiones por satélite no se ha visto demasiado en España, aunque en Estados Unidos ha seguido haciendo la ronda de los canales propiedad de las grandes corporaciones. Igual que otras series de Universal, como ‘Se ha escrito un crimen’, puede que acabe recalando aquí en Amazon Prime Video, pero siempre puedes esperar a ver qué pasa con Peacock, la ya mencionada futura plataforma de Universal (si es que llega a Europa). Destinos similares han corrido series legendarias del pasado como ‘El coche fantástico’ o ‘Los vigilantes de la playa’.

‘Cheers’ (1982-1992)

La mítica y aún hoy (te lo garantizamos: tenemos los DVDs) tronchante sitcom protagonizada por Ted Danson, Kirstie Alley y un jovencísimo Woody Harrelson no está localizable por España. En Estados Unidos, sin embargo, puede verse en CBS All Access, la plataforma de streaming de CBS, y en otras que tienen acuerdos de distribución con ella, como Hulu o Netflix. Precisamente a través de esta última nos han llegado series de CBS All Access como la nueva encarnación de ‘Star Trek’, así que no hay que perder la esperanza. Otra opción es que, como su spin-off ‘Frasier’ -también en Hulu-, y siendo ambas de Universal, quizás las veamos en un futuro en Peacock.

‘MacGyver’ (1985-1992)

El manitas por excelencia de los ochenta está desaparecido de las televisiones españolas desde los primeros tiempos de las teles por satélite. Es propiedad de ViacomCBS, así que en teoría podría verse por aquí en cualquier plataforma (en Estados Unidos, por ejemplo, aparte de en la plataforma de CBS, estuvo en Amazon Prime Video, aunque ahora no se está dejando ver por ninguna parte), pero las series de la época no suelen estar entre las más disputadas.

‘Batman – La serie animada’ (1992-1995)

Una de las mejores series de animación para todos los públicos y quizás la mejor encarnación de Batman fuera de los comics es esta serie que nunca tuvo un éxito excesivo en nuestro país. Ahora, en Estados Unidos, está (solo dos temporadas) en DC Universe, así que puede acabar en HBO Max, como cualquier cosa de Warner. Puede que a medio plazo volvamos a disfrutarla por aquí.

‘Doctor en Alaska’ (1990-1995)

La historia de un joven médico de Nueva York que debía trasladarse a ejercer su profesión a un pueblo de Alaska tenía toques de humor tanto surreal como costumbrista, dando pie a una auténtica serie de culto. Duró seis temporadas y también pertenece al catálogo de CBS, pero actualmente no se encuentra disponible en ninguna plataforma, ni estadounidense ni española. Muy posiblemente, la futura secuela en la propia CBS con los mismos actores volverá a poner en circulación el original.

‘Búscate la vida’ (1990-1992)

La serie de culto por excelencia de los noventa es esta indescriptible sitcom, demencial y anárquica protagonizada por Chris Elliott como un repartidor de periódicos adulto que vivía con sus padres. Fue emitida en su día por Fox, y posiblemente son ellos los que comparten los derechos, pero parte de estos pertenecen a sus productores Chris Elliott y David Mirkin, que los retuvieron hasta principios de este siglo sin permitir que la serie apareciera en formato doméstico solo porque no tenían todos los derechos de explotación de la banda sonora. Así que es poco posible que la veamos a corto plazo, ni aquí ni en Estados Unidos.

‘Expediente X’ (1993-2002)

Otra serie que cambió para siempre el mundo de la ciencia-ficción televisiva, con su mezcla de episodios a lo monster of the week y largas tramas que se prolongaban varias temporadas. Ahora mismo está en Hulu en Estados Unidos, lo que tiene sentido, porque es propiedad de Fox (es decir, ahora de Disney). Quizás no la veamos en Disney+, pero… ¿y en la futura versión europea de Hulu?

‘Buffy Cazavampiros’ (1997-2001)

La mitiquísima serie que lanzó al estrellato a Joss Whedon (más sobre él más abajo, ya que es una complicación encontrar actualmente sus series) es propiedad de Fox, lo que abre un futuro medianamente esperanzador no ya para la serie y sus emisiones, sino para la propia franquicia. Fox es fue comprada por Disney, y Disney tiene Hulu, donde la serie se emite actualmente en USA, así que quizás la veamos en Hulu Europa, cuando llegue. Pero además, con Disney detrás, ¿hay quizás posibilidades de que la serie se revitalice de algún modo, con un remasterizado en condiciones, quizás incluso con spin-offs en otros medios? Veremos…

‘El Ala Oeste de la Casa Blanca’ (1999-2006)

La seminal serie de sátira política y drama de pasillos de Aaron Sorkin es una producción de Warner, pero se emitió en su día en NBC, de Universal. En la actualidad, ni para ti ni para mi: en Estados Unidos sus siete temporadas pueden verse en Netflix, así que su futuro en España es una incógnita. Tanto HBO Max como la futura Peacock parecen opciones especialmete adecuadas para una serie-insignia como esta.

‘Futurama’ (1999-2013)

Una de las series clásicas cuyo futuro está más claro, ya que siempre ha sido propiedad de Fox, que ahora pertenece a Disney. Es más, como serie hermana de ‘Los Simpson’ siempre ha vivido vinculada al canal FOX, y quizás como esta acabe recalando en Disney+, en un movimiento que garantizaría más de un fiel adulto a la plataforma sin comprometer su enfoque familiar.

‘Firefly’ (2002)

Esta serie de culto absoluto de Joss Whedon, la mejor réplica posible a ‘Star Wars’ pero con mejores diálogos, personajes más carismáticos y mucha más retranca, fue un pequeño gran fracaso en 2002. El tiempo la ha puesto en su sitio, pero sigue sin tener la difusión que merece en España. Como ‘Buffy…’, la produjo Fox, es decir, que actualmente está en el catálogo de Disney y, de hecho, en Estados Unidos se emite en Hulu. A ver si hay suerte para cuando la plataforma llegue a Europa.

‘Lost’ (2004–2010)

Una de las producciones que dio el pistoletazo de salida a la televisión moderna y a la forma actual de consumir series no está en ninguna plataforma de streaming española. En Estados Unidos, esta serie propiedad de Disney se está emitiendo en Hulu. Esperamos verla en su próxima encarnación europea en la plataforma, prevista para 2021, aunque no pierdas la esperanza: series de la plataforma como ‘The Handmaid’s Tale’, ‘The Act’ o ‘Runaways’, entre otras muchas, se han ido viendo en España en distintos sitios.

‘Galáctica, estrella de combate’ (2004–2009)

Coincidente en el tiempo con ‘Lost’, fue una de las series que abrió vía para la estupenda salud actual de la ciencia-ficción televisiva. Tras un exitoso paso por Netflix hace no demasiado tiempo en nuestro país, desapareció y de ella nunca más se supo, aunque sigue rondando por distintos canales USA. Ahora se emite en Syfy, así que no hay que descartar que vuelva a SyFy España, donde estuvo un tiempo. Como parte de Universal, es una posible baza de plataformas como la futura Peacock.

‘Vigilados. Person of interest’ (2004–2009)

Esta serie producida por JJ Abrams y Jonathan Nolan es una aguda reflexión sobre las inteligencias artificiales y su alcance, después de un arranque que parecía que tiraba más por el procedural con elementos de fantasía científica. En su día la emitió CBS (es propiedad de Viacom) y actualmente, en Estados Unidos está en Netflix, así que su posible paradero futuro en España es una incógnita.