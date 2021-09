PlayStation compra BluePoint, creadores de los remakes de ‘Demon’s Souls’ y ‘Shadow of the Colossus’

Se venía rumiando desde hace algún tiempo, cuando PlayStation Japón publicó un tweet desde su cuenta oficial (borrado instantes después) que decía que habían comprado BluePoint. Desde ese tweet no se ha sabido más, hasta ahora, puesto que PlayStation ha confirmado la compra del estudio.

BluePoint es el estudio encargado del remake de ‘Demon’s Souls’ para PS5, uno de los primeros grandes juegos de la consola, y del remake del aclamado ‘Shadow of the Colossus‘. De la misma forma, fueron los encargados de ‘Uncharted: The Nathan Drake Collection‘.

PlayStation sigue sumando estudios

Con esta compra, BluePoint pasa a formar parte de los PlayStation Studios, donde ya encontramos a Insomniac o Nauthy Dog, entre otros. Tiene sentido que así sea, en tanto que PlayStation y BluePoint llevan años trabajando juntos y el remake de ‘Demon’s Souls’ ha funcionado muy bien

¿Qué podemos esperar de BluePoint? No serían extraños más remakes, pero lo cierto es que el plan inmediato es un juego original. Así lo han confirmado desde BluePoint y PlayStation en una entrevista con IGN:

«[…] estamos trabajando en contenido original ahora mismo. No podemos hablar de lo que es, pero es el siguiente paso en nuestra evolución […]. Tenemos esa mentalidad de desarrollo de juegos originales en nuestros corazones, y eso es para lo que ahora estamos listos, finalmente listos con el apoyo de Sony para impulsar y mostrar lo que podemos hacer, y mostrar lo que PlayStation puede hacer».

Habrá que esperar para ver qué tiene PlayStation entre manos, pero lo cierto es que la compañía está aumentando a base de bien la familia de PlayStation Studios. Sin ir más lejos, en los últimos meses hemos asistido a la compra de Firesprite, Nixxes y Housemarque, creadores de ‘Returnal’.

Vía | PlayStation