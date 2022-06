«PlayStation no cubre toda la industria gaming, Inzone va más allá»: Kazuo Kii, Presidente de Sony Home Entertainment & Sound

Es una de las cuatro personas con más poder dentro de Sony. Kazuo Kii fue nombrado el año pasado vicepresidente ejecutivo, además de Presidente de las divisiones de ‘Home Entertainment & Sound Products’. Es el máximo responsable de sonido, televisión y entretenimiento en el hogar de Sony y esta semana ha recibido a Xataka para hablar de los planes presentes y de futuro de la multinacional japonesa.





El momento no es casualidad. Sony ha decidido crear una nueva marca. Inzone es la mayor apuesta de Sony para este 2022. El nacimiento de una marca enfocada al gaming que se une a las ya conocidas como Bravia en televisión o Alpha en cámaras. Esta vez, Sony se adentra en un sector donde ya tiene mucha experiencia, pero lo hace desde un ángulo distinto al de PlayStation. Así nos lo cuenta Kazuo Kii, el hombre que va a liderar esta nueva estrategia.

El mundo gaming también aprecia el buen sonido

Sony tiene muchos negocios diferentes. La parte electrónica, la división de semiconductores, PlayStation, Sony Pictures.. el alcance es enorme, pero dentro de la compañía se intentan tejer hilos para que el mensaje que se envía al consumidor siga una misma filosofía. Uno de estos hilos conductores es el sonido. «Todos estos negocios están relacionados con el audio de alguna forma», explica Kazuo Kii.

«Tenemos una larga historia con el sonido. Nuestra técnica es buena y es una forma de llegar a los consumidores». Con la nueva gama Inzone, precisamente uno de los primeros dispositivos en presentarse han sido los Sony H9, unos auriculares inalámbricos con sonido espacial y cancelación de ruido para jugadores.

¿Por qué ahora? La primera consola PlayStation llegó hace casi tres décadas, pero no ha sido ahora cuando Sony ha decidido adentrarse en la unión entre el sonido y el mundo gaming, con periféricos de alta gama para videojuegos. «Es algo que veníamos discutiendo desde hace 3 o 4 años», apunta Kazuo. «No solo en la división de audio, a lo largo de todo el grupo de Sony veíamos un gran potencial en los videojuegos más allá de PlayStation».

Sony lleva décadas asociada a los videojuegos, pero la idea de Inzone surge hace tres o cuatro años, con la consolidación de los eSports y sus buenos resultados en las divisiones de sonido y sistemas de entretenimiento.

«Por ejemplo con los e-Sports tenemos grandes eventos. En películas y animes también vimos que hay una gran influencia de los juegos», describe el vicepresidente de Sony. «El mundo gaming es cada vez más y más grande y hemos visto una oportunidad. No solo en sonido, también en tecnología de pantallas».

Si nos fijamos en los auriculares, algunas de sus características recuerdan a los WH-1000XM5. La diferencia radica en la importancia que le da Sony a algunas funciones que consideran beneficiosas a la hora de jugar. La primera es el sonido 360. «Pongamos juegos al estilo shooting, los jugadores necesitan poder detectar la dirección en la que se acercan los enemigos. Ahí un buen sonido puede suponer una ventaja competitiva«. La segunda ventaja a nivel sonoro que ofrecen los auriculares Inzone es la cancelación de ruido, aunque en este sentido no sea algo propio de la nueva gama. «Gracias a la cancelación de ruido, los jugadores pueden sentirse más inmersos en el juego».

La ambición de Sony con Inzone no termina en los auriculares y monitores presentados esta semana. «Cuando iniciamos una submarca la continuamos. No es un proyecto en caliente. En televisión utilizamos Bravia, en cámaras Alpha», apunta Kazuo. En el sector de los periféricos gaming estará Inzone.

Allí donde no llega la marca PlayStation, sí lo hará Inzone. Y Sony piensa mayoritariamente en los jugadores para PC. No hay que descartar que en el futuro veamos otro tipo de dispositivos y accesorios producidos por Sony bajo la marca Inzone.

PlayStation es una consola, pero Inzone apunta a los jugadores de PC y del mundo competitivo. Por el momento tenemos auriculares y monitores, pero no descartan otros accesorios y nuevos formatos, como auriculares in-ear para gaming.

Como la mayoría de directivos a los que se les pregunta sobre proyectos futuros, sus respuestas son bastante vagas. Pero Kazuo no puede aguantar sonreír cuando le preguntamos si es posible que veamos auriculares in-ear de la gama Inzone. ¿Tiene sentido el formato de auriculares más pequeño para jugar? «Sí lo tiene», afirma. Parece claro que Sony ya trabaja en toda una nueva línea de auriculares y accesorios para ampliar su recién llegada marca.

La dificultad de sorprender cuando ya se ofrece un resultado top

Si Sony no hubiera tenido tanto éxito con la serie 1000XM seguramente no se habrían lanzado tan alegremente con una nueva gama de auriculares. Sobre estos modelos de referencia preguntamos a Kazuo Kii. En concreto sobre si es posible sorprendernos con las nuevas generaciones. Ese efecto ‘wow’ que sí tuvimos con los WH-1000XM3 y su cancelación de ruido.

«Con la cancelación de ruido hay margen. En los aviones con los motores, ahí necesitamos mejorar todavía mucho»

«Creo que tenemos margen de mejora, pero ya no es posible volver a darte esa impresión. Al principio no teníamos nada y de repente traemos, no solo Sony, la cancelación de ruido donde el sonido «desaparece» de alguna manera. Esa sensación es irrepetible. Aún así no creo que tengamos la cancelación de ruido perfecta. Por ejemplo en los aviones con los motores, ahí necesitamos mejorar todavía mucho», describe Kazuo.

Tras comparar los últimos Sony WH-1000XM, podemos ver que el diseño es una de las grandes novedades de este año. Sin embargo, desde Sony descartan que esas nuevas líneas de diseño se vayan a convertir en una nueva seña de identidad en el resto de modelos. Aunque la reducción de la diadema también la vemos en los nuevos auriculares Inzone.

¿Trabaja Sony en un asistente de voz propio? Por el momento la respuesta oficial sigue siendo negativa. «Google lo hace bien. Apple también. Nuestro negocio funciona a través de alianzas. Queremos ofrecer la mejor calidad a los usuarios y aquí es necesario», responde Kazuo.

El audio espacial, lo que Sony llama 360 Reality Audio, no es único de la gama Inzone. Su llegada se remonta tres años atrás y Kazuo explica que ha crecido mucho. ¿Cuánto? «No dos o tres veces, mucho más. Los servicios de suscripción musical que nos han elegido han ayudado a que sea más popular», refiriéndose a servicios como Amazon Music Unlimited o Tidal.

Sony dispone de productos de audio que van más allá de los auriculares.

Hay un producto de audio de Sony en particular que es muy apreciado en Japón y Estados Unidos pero cuesta mucho conseguir en Europa: sus cajas acústicas high end. ¿No somos los europeos suficiente audiófilos? Sin llegar a concretar, Kazuo explica que «Europa tiene un mercado muy robusto y cuenta con muy buenos fabricantes de sonido«. ¿Cuáles? «Sennheiser y Bang & Olufsen» son los dos que primero le vienen a la mente.

Los televisores también coquetean con el gaming, pero Bravia seguirá siendo la marca preferente

Antes de liderar las divisiones de entretenimiento en el hogar y sonido, Kazuo Kii fue el máximo responsable de la sección de televisión, también englobada bajo el grupo que ahora dirige. Resulta fácil preguntarle por los nuevos monitores de la gama Inzone. Tras muchos años en el terreno de los televisores, Sony ahora quiere trasladar esa experiencia a los monitores gaming.

Pero, ¿no dejan de ser lo mismo? ¿cómo se diferenciará la estrategia de Sony en monitores respecto a los televisores? «Al final acabarán siendo lo mismo, pero actualmente hay diferencias. Quien compra un televisor espera tamaño y resolución. Por otro lado, un monitor gaming debe ofrecer el menor tiempo de respuesta».

Sony aprovecha su experiencia en televisores para crear los nuevos monitores Inzone, pero se quedan en 27″. La imagen en gran pulgada seguirá siendo terreno de Bravia, muchas veces asociada junto a la marca PlayStation.

«No tenemos planes de ir con las grandes pulgadas en Inzone, probablemente porque ya tenemos nuestra marca Bravia», explica Kazuo, quien añade que «ya estamos introduciendo funciones especiales para PlayStation«. El mundo de los monitores gaming y los televisores es como dos partes de una misma moneda. «Nuestro sueño es que los monitores permitan disfrutar de la calidad de imagen y en los televisores también se pueda disfrutar del gaming», describe Kazuo. Es decir, unos aspiran a lo que tiene el resto, pero a la práctica siguen lejos unos de otros. Quizás por eso Sony no ha esperado y se ha lanzado con monitores como el nuevo Inzone M9.

Este 2022, Sony fue la primera marca en presentar su televisor con panel QD-OLED, curiosamente algo antes de la propia Samsung, que es quien los fabrica. La A95K es su modelo de referencia, pero el panel no está fabricado por ellos. ¿Cómo se gestiona el defender una tecnología de panel que no es propia? «En Sony no dependemos de una tecnología de panel concreta. Nuestro desarrollo se basa en el procesamiento de la imagen. Aquí es donde trabajamos y creemos que es la vía para conseguir el mejor resultado».

¿Fabricará Sony sus propios paneles? La respuesta, una vez más, es un directo «no».

Sobre los paneles QD-OLED, Sony sí apunta que se utilizarán próximamente en sus monitores para gaming. Marcas como Alienware, MSI y Samsung ya lo hacen y Kazuo contesta con un «muy posiblemente». El Sony Inzone M9 utiliza un panel IPS LCD, pero no deberíamos estar lejos de un futuro monitor Inzone superior con panel QD-OLED.

Una de cal y otra de arena. Kazuo Kii anticipa la llegada de un futuro monitor Inzone más avanzado con panel QD-OLED, pero en Bravia enfría las expectativas del salto al 8K.

Más dubitativo se muestra al preguntarle por el futurible televisor OLED 8K. LG Display dispone de paneles OLED 8K desde hace un par de años, pero Sony por el momento únicamente ha coqueteado con esta resolución en sus modelos FullLED más caros y de mayor tamaño, como la Z9J Bravia XR.

«En el pasado introdujimos el 4K, pero con el mercado 8K no esperamos un crecimiento tan rápido. La industria todavía necesita tiempo para ir hacia el 8K. El sector ha invertido mucho en los dispositivos 4K. Vamos hacia ello, pero necesita tiempo».

También parece lejos de que llegue a nuestros hogares la tecnología Crystal LED de Sony (microLED). «Esta tecnología mejora día tras día, pero tiene la característica que la resolución queda automáticamente decidida al elegir el tamaño», explica Kazuo. Por ello, el vicepresidente de Sony apunta que «probablemente en el futuro siga por encima de las 100 pulgadas».

El futuro de Sony pasa por el entretenimiento

«No somos especiales, nos ha afectado mucho. Como al resto», contesta Kazuo cuando le nombramos la crisis global actual, con la falta de semiconductores, el final de la pandemia y el conflicto con Rusia. En la misma dirección apuntaba Alberto Ayala, el anterior director de Sony Iberia, quien describía que el impacto ha sido «innegable».

El impacto de la crisis global y la inflación es evidente: «No somos especiales, nos ha afectado mucho. Siempre hay que hacer ajuste de precios»

Para paliarlo, Kazuo apunta a dos «soluciones». Por un lado tener «muchas alianzas» y por otro la ventaja que supone «fabricar semiconductores en casa», como por ejemplo sensores de imagen. Aún así, «el ajustes de balances es inevitable». Es decir, Sony también se ha visto envuelta en la espiral inflacionaria de precios.

Sony confía que el mercado va a seguir creciendo, pero admite que en algunos sectores los «números no son suficientes». Kazuo es bastante claro con lo que necesita mejorar su departamento: «necesitamos vender más barras de sonido«. Mientras las ventas de televisión y de auriculares parecen ir bien, Kazuo insiste en la necesidad de recuperar terreno en los accesorios de audio para televisión.

Kazuo Kii parece disfrutar cuando nuestras preguntas apuntan al futuro. Con el metaverso, responde que «es un tema candente en todo el grupo de Sony». Pero aprovecha la ocasión para seguir repasando la filosofía de la compañía y el enfoque que tienen: «incluso en el mundo del metaverso, creo que la realidad es importante. En esa área hay que ofrecer una buena experiencia que lo haga sentir real. Incluso en el metaverso, hay que sentirse atado a la realidad».

Para los próximos cinco años, Kazuo no tiene un objetivo concreto o una descripción de las tecnologías que se impondrán, pero sí tiene claro cuáles son las dos tendencias que Sony quiere reforzar. «Nuestro foco es el entretenimiento. Y hay dos tipos. Uno de ellos es el entretenimiento espacial, con la tecnología de sonido 3D y el papel de la televisión y los dispositivos del hogar. El cómo podemos entretenernos con nuestro entorno. El otro tipo es el entretenimiento personal. Conseguir que los auriculares sean personalizados con lo que queremos escuchar». Esa combinación ideal entre el entorno y los dispositivos que tenemos más cerca es la estrategia de fondo que siguen en Sony.

«PlayStation no cubre toda la industria gaming». Por ello han creado Inzone, para que los jugadores profesionales, principalmente de PC, tengan una marca de Sony que esté enfocada en ellos. Sony por fin se fija en el mundo gaming más allá de las consolas.

El objetivo de Sony para este año está claro: «introducir Inzone». Una marca que confía que saldrá adelante porque tienen «buenas pantallas y una gran tecnología acústica, para contentar a creadores y usuarios». El gaming es el tema que Sony ha decidido poner encima de la mesa, pero hay más sectores que rondan la mente de Kazuo. «Hemos presentado los Sony LinkBuds S para los usuarios que más se mueven y no solo valoran escuchar música. No solo lifestyle, la industria está creciendo y el audio puede ser una gran vía para alcanzar nuevos segmentos en el mercado».

La nueva marca gaming lleva a preguntarse cómo se combina con PlayStation. ¿Llegará el día en que se una a Home Entertainment? «No bajo el mismo paraguas. PlayStation no cubre toda la industria gaming. Inzone va más allá y apunta a los jugadores profesionales, no cubre PlayStation o Xbox, se focaliza en los jugadores de PC». Por el momento solo hemos conocidos algunos auriculares y monitores, pero las intenciones de Kazuo Kii con Inzone son muy ambiciosas.