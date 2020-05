Poco F2 Pro, análisis: Xiaomi vuelve a la carga con otro teléfono que nos da más de lo que cuesta

Nexus, OnePlus… no son muchos los terminales móviles que acaban formando parte de la historia de la telefonía móvil. El PocoPhone F1 ya se ha ganado ese derecho, así que el lanzamiento del nuevo Poco F2 Pro era más que esperado. Ha tardado, pero ya lo tenemos aquí.

El nuevo Poco F2 Pro repite ambición, relevancia mediática y ese deseo de democratizar la gama alta sin casi restricciones. Lo hemos probado para comprobar si todo lo que promete por 549 euros es real o no.

Ficha técnica del Poco F2 Pro

Especificaciones del POCO F2 Pro Pantalla AMOLED 6,67″

Full HD+, HDR10+

Respuesta táctil 180 Hz Dimensiones y peso 163.3 x 75.4 x 8.9 mm // 219 gramos Procesador Snapdragon 865 RAM 6 (LPDDR4)/8 GB (LPDDR5) Almacenamiento 128 / 256 GB Cámara frontal 20 MP

Motorizada Cámara trasera 64 MP IMX686

13 MP gran angular 123 grados

5 MP telefoto + macro

2 MP bokeh Batería 4.700 mAh

Carga rápida 30W Sistema operativo Android 10 con MIUI 11

POCO Launcher 2.0 Conectividad 5G SA/NSA

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

Dual GPS

NFC

USB-C

IR Blaster

Minijack Otros Lector de huellas en la pantalla Precio 6 GB + 128 GB: 549 euros

8 GB + 256 GB: 649 euros

Como smartphone recién llegado al mercado, el Poco F2 Pro estrena lo último en avances en muchos de sus apartados. Con el Snapdragon 865 lo hace a nivel de procesador, pero también tenemos una versión con memoria RAM LPDDR5 y la incorporación de tecnología 5G y Wifi 6 a nivel de conectividad.

Diseño premium con el toque de la cámara retráctil

Pese a que el precio del nuevo Poco F2 Pro no supera los 500 euros según las promociones (el oficial una vez pasada la oferta de lanzamiento es de 549 euros), el flamante modelo de gama alta de Poco no ha dudado en elevar su nivel de acabado hasta alcanzar cotas que consideramos de gama alta del máximo nivel.

Nada de plástico esta vez y sí cristal que le da el extra de calidad que uno espera cuando paga una cierta cantidad de dinero en un nuevo teléfono móvil.

El Poco F2 Pro ofrece acabado de cristal para que no podamos dudar de su empaque ni del precio que pagamos por él

Ese acabado más noble en crital viene convenientemente protegido por Gorilla Glass 5, protección que aplica tanto a esa trasera como a la pantalla.

La parte trasera del Poco F2 Pro tiene un acabado brillante, en tono azul neón en nuestro modelo de prueba, resultando sin duda un terminal muy atractivo visualmente hablando. Lo son todos los colores disponibles. También ayuda la ligera curvatura de la trasera al llegar a la unión con el marco metálico en el mismo todo que el resto del teléfono.

El acabado en cristal es cierto que eleva el nivel de diseño de este terminal de Poco, pero nos trae un peso más elevado (210 gramos), algo que es fácilmente apreciable. Al cogerlo y pese a un grosor que se queda por debajo de los 9 mm, el Poco F2 Pro nos transmite la idea de terminal pesado, aunque sin que llegue a resultarnos para nada incómodo de usar.

Con 6.7 pulgadas, no podemos decir que el Poco F2 Pro no sea un terminal grande

Del lado positivo del acabado en cristal brillante del Poco F2 Pro hay que hablar del aumento del rozamiento con la mano, lo que hace que se agarre bastante bien y no haya una sensación continua de miedo a que se nos caiga.

En todo caso habrá quien valore positivamente que el terminal venga de serie con una funda de silicona semirígida que es transparente para mantener la esencia del diseño, pero que le resta mucho valor visualmente y por supuesto al tacto. La funda también ayuda a mantener limpia la trasera, que es bastante propensa a mostrarnos huellas en su superficie.

El Poco F2 Pro ha sabido integrar de una manera elegante, práctica y muy atractiva el módulo de cámara. Tiene forma circular y aloja las cuatro cámaras traseras. El flash LED queda fuera de ese módulo y no desentona mucho.

A nivel de conexiones y controles físicos, dos detalles: se mantiene el puerto de auriculares de 3.5 mm (en marco superior) y el botón de encendido tiene un acabado en color rojo que lo hace destacar en el diseño azul del resto del terminal.

El recorrido, colocación y tacto de ese botón, así como el del control de volumen, es muy acertado y nos ha gustado. Ambos controles se sitúan en el lateral derecho del terminal, correcto aunque personalmente prefiero que ese control de volumen se sitúe en el lado contrario del de encendido para poder acceder a ellos de manera más directa al coger de manera natural el terminal con la mano izquierda.

Por último, una curiosidad que gustará a los fans del LED de notificaciones. En este Poco F2 Pro, ese elemento que nos avisa visualmente de llamadas o notificaciones se ha integrado como una pequeña “bola LED” justo en el módulo de la cámara selfie retráctil.

El LED de notificaciones va integrado en la parte superior de la cámara selfie motorizada

La visualización de ese LED no es la ideal ni comparable a tenerlo en el frontal, así que podrás apreciarla o no dependiendo de la orientación del terminal sobre la mesa. Por la noche sí que no habrá dudas de que has recibido un mensaje, te lo aseguro. Junto a la cámara retráctil también contamos con un sensor de infrarrojos.

Gran panel AMOLED de 6,7 pulgadas

Con todo el frontal disponible para la pantalla, el panel de este Poco F2 Pro no puede hacer más que lucir estupendamente. Lo hace sin duda a primera vista gracias a que no hay apenas marcos ni elementos que estorben la experiencia de “todo pantalla”.

Los marcos muy reducidos y la ausencia de elementos como la cámara secundaria en el frontal hacen que la pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas del Poco F2 Pro sea una gozada para la vista

A nivel técnico, estamos ante un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FHD+, en este caso de 2400×1080 píxeles. Es una densidad de casi 400 ppp, cifra que se traslada en una experiencia excelente a nivel de nitidez.

El panel tiene un formato 20:9, con una relación pantalla-cuerpo de casi el 93% según datos del fabricante. Si le sumamos el alto brillo de 500 nits que puede alcanzar los 800 nits de manera puntual y que tiene la certificación HDR10+, la experiencia visual para contenidos multimedia es fantástica.

También lo es en el día a día con el teléfono. En exteriores me ha parecido una pantalla espectacular, de las mejores que han pasado por mis manos en muchísimo tiempo gracias al brillo y contraste. A plena luz del día, mediodía, mayo y en el sur de España, la visualización era perfecta.

En interior, el sensor de luminosidad es bastante rápido y preciso, y durante nuestra prueba de uso no hemos tenido apenas que modificar manualmente el brillo de la pantalla por desavenencias personales con la decisión del sensor del Poco F2 Pro. Alguna vez ha tenido tendencia a mantener un brillo más alto del que me parece cómodo para mi.

El panel AMOLED de este Poco F2 Pro viene bien calibrado de fábrica, contando con lo llamativo de esta tecnología pero sin resultar excesivamente artificial. La intensidad del modo por defecto (ajusta los colores en función de la luz) es correcta, pero podemos escoger también el modo saturado, el estándar o incluso un ajuste avanzado en el que seleccionar nosotros la gama de colores que necesitamos, entre ellas el P3 y el sRGB.

Como era de esperar, este Poco F2 Pro también incluye el modo oscuro, uno antiparpadeo y el modo de lectura. También podemos escoger si queremos un doble toque sobre la pantalla para activarla, así como que esa activación se produzca al levantar el terminal de una mesa, por ejemplo.

El panel AMOLED muy brillante del Poco F2 Pro es uno de los que mejor se ven en exterior con luz muy intensa

El panel AMOLED del Poco F2 Pro podemos configurarlo con la función “siempre encendida”. Entre las opciones tenemos bastantes asociadas al estilo, pudiendo incluso escoger nosotros una imagen de nuestra galería, y también podemos elegir qué elementos y cuándo se muestran, qué hacer con las notificaciones y programar todo el funcionamiento.

Un panel de 60 Hz en un mundo de al menos 90 Hz

A estas alturas, en un terminal de esta importancia, la frecuencia de actualización es un dato que hay que mencionar para poder comparar con la competencia. El Poco F1 Pro solo puede presumir de un refresco de pantalla de 60 Hz, lo que lo deja en desventaja frente a modelos de OnePlus, Honor o RealMe, algunos de sus rivales más directos.

La única pega que se le puede poner al panel AMOLED del Poco F2 Pro es que se quede en 60 Hz de refresco

Sí que ofrece el Poco F2 Pro una frecuencia alta en el muestreo de la pantalla, que es de 180 Hz. El panel bien laminado y este refresco nos han dejado una experiencia excelente a nivel de tacto y precisión en los toques sobre la pantalla.

Identificación por huella en la pantalla

De manera acertada a mi parecer, la pantalla del Poco F2 Pro no se curva en los laterales y llega recta a los bordes, de muy pequeñas dimensiones. La estética final es muy atractiva, enfatizada por la ausencia de otro elemento que no sea la propia pantalla. Como hemos indicado anteriormente, la cámara secundaria (para selfies) aparece y desaparece de manera retráctil.

A mi parecer, el sistema retráctil es un acierto cuando nos limitamos a su uso como cámara selfie o secundaria, pero si queremos aprovechar la identificación por rostros, este sistema resulta algo más lento en la ejecución que los basados en notch o agujero, además de que nos presenta más dudas sobre su durabilidad en el tiempo. De hecho, si nos ponemos a jugar con la apertura y cierre de esta cámara retráctil, el sistema nos avisa de que llevemos cuidado.

Con esta premisa, lo lógico será que optemos por recurrir casi siempre a la identificación por huella, implementada en este modelo con un modelo bajo la pantalla, de tipo óptico y que funciona muy bien, tanto en velocidad de ejecución de la identificación de nuestra huella como en fiabilidad.

Sonido correcto vía auriculares

El Poco F2 Pro es un terminal que apuesta todo a su uso con auriculares, para los que mantiene el puerto de 3.5 mm (en la parte superior). Eso no significa que no se haya esmerado en el altavoz externo, situado junto al puerto USB-C de carga.

El sonido que ofrece es potente, con algo de refuerzo de graves, pero no es estéreo y va empeorando en nitidez con el aumento de volumen.

El sonido no estéreo es una de las sorpresas en negativo del Poco F2 Pro

El sonido del Poco F2 Pro mejora bastante con el uso de auriculares. Podemos optar por dejar de la mano del equipo la configuración vía Audio Hi-Fi, ajustar según el tipo de auricular (si son de la rama de Xiaomi) así como configurar la escucha según nuestra edad, preferencias con modos de ecualización según tipo de música o directamente manual.

Snapdragon 865, 5G y WiFi 6

Siendo un modelo Poco, no podíamos esperar menos que el procesador más potente disponible en la actualidad para liderar una ficha técnica sin apenas fisuras sobre el papel.

El Snapdragon 865 de ocho núcleos es el protagonista principal de este Poco F2 Pro. Llega con la GPU Adreno 650 y listo para el 5G.

El Poco F2 Pro tiene dos posibles configuraciones. La que hemos probado nosotros es la de entrada, con 6 GB de memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 3.1 de 128 GB, combinación que es más que suficiente para un equipo como el Poco F2 Pro y que nos garantiza varios años sin problema alguno de rendimiento bruto.

La opción superior mejora ambos aspectos, optando por 8 GB de RAM (en este caso además es LPDDR5) combinada con una memoria interna de 256 GB. La diferencia con el modelo base es de 100 euros.

En el apartado de conectividad inalámbrica, ya hemos adelantado que este Poco F2 Pro viene avalado por el soporte para redes 5G, pero además está preparado para WiFi 6 y Bluetooth 5.1.

Rendimiento del Poco F2 Pro

Con semejante ficha técnica, sobra decir que el comportamiento de este Poco F2 Pro es todas las tareas que le plantees cumple con lo que debemos exigirle. Nada de retrasos, pereza en las transiciones o problema alguno ya estemos navegando por internet con múltiples pestañas, cotilleando por Instagram, jugando o editando un vídeo en el teléfono. Fluidez máxima sin que el calentamiento sea problema alguno.

Las pruebas habituales con apps de benchmarks corroboran las sensaciones en el día a día con este Poco F2 Pro. En PCMark, en la prueba Work 2.0, obtuvimos 9982 puntos. En Antutu, este Poco F2 Pro nos dejó la puntuación de 567561.

Poco F2 Pro REALME X50 PRO 5G XIAOMI MI 10 PRO 5G ONEPLUS 8 PRO SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA HUAWEI P40 PRO LG V50 THINQ iPHONE 11 PRO PROCESADOR Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 865 Exynos 990 Kirin 990 Snapdragon 855 Apple A13 Bionic RAM 6 GB 12 GB 8 GB 12 GB 12 GB 8 GB 8 GB 4 GB ANTUTU 567561 588.441 585.713 570.630 522.873 465.493 315.066 409.070 GEEKBENCH 5 911 / 3242 909 / 3.098 892 / 3.224 885 / 3.136 943 / 2.527 – 742 / 2.686 – PCMARK WORK 9.982 13.423 9.929 9.991 10.426 9.476 8.649 –

En cuanto a GeekBench 5, el modo Single-Core nos dio 911 puntos y el Multi-Core alcanzó los 3242 puntos. Por último, en la parte de más carga gráfica, la prueba SlingShot Expreme superó con facilidad los 7200 puntos.

Autonomía y carga rápida de nivel

El Poco F2 Pro alberga en su interior una batería bastante grande, de 4700 mAh. En terminales de este nivel, potencia y tamaño de pantalla, es una cifra cada vez más habitual.

Esa capacidad de batería se ha visto muy bien reflejada en nuestras pruebas de autonomía. En estos días de uso hemos promediado unas cifras de 36 horas de batería, de las cuales casi 10 fueron con el terminal activo y más de 7 horas de pantalla.

Hablar de una autonomía de más de un día con este Poco F2 Pro dependerá lógicamente del uso que hagamos del terminal, pero no serán muchos los usuarios que no puedan alcanzar el final de la jornada (e incluso ir más allá) sin tener que acudir a su cargador.

La carga rápida es todo un acierto en este Poco F2 Pro. Su amplia batería logra alcanzar un 25% en solo 15 minutos, con el cargador que viene de serie y que entrega sin problema los 30W que admite el nuevo terminal de Poco para su carga rápida (QC4.0+/ PD 3.0)

Para que la carga alcance el 50% apenas necesitamos media hora y la carga completa finaliza tras algo más de una hora conectado a la alimentación. En nuestras pruebas de carga, ésta se realiza con el terminal encendido y con conectividad, que nos parece la manera más habitual en que la realizan los consumidores.

Android 10 con MIUI 11

El Poco F2 Pro, al fin y al cabo, es un terminal con claro ADN Xiaomi. A nivel de software esto se traduce en que el Poco F2 Pro llega al mercado con una capa MIUI sobre Android 10, creada para los terminales de Poco. En el caso del modelo que hemos probado, el oficial que se vende en la tienda española, el Poco F2 Pro dispone de la versión MIUI Global 11.0.6 con el parche de seguridad de Android del 1 de abril de 2020.

Como capa sobre Android, MIUI 11 no añade apenas novedades respecto a otros Xiaomi. Tenemos buena capacidad de personalización, bastantes aplicaciones propias, modo para juego y las herramientas de gestión de batería, seguridad y limpiador que son bastante recomendables para usuarios que buscan sencillez de uso en su smartphone.

Como aplicaciones ya instaladas de serie tenemos Amazon, Facebook, WPS Office, Netflix, eBay y Linkedin, todas ellas eliminables sin problema por parte del usuario.

Cuatro cámaras muy válidas

Con las sorpresas que en los últimos tiempos nos estamos llevando con las cámaras de algunos gama alta de nivel, paremos primero a repasar lo que la cuádruple cámara del Poco F2 Pro deja al alcance del usuario. Porque como era de esperar, el teleobjetivo que nos habían vendido en los últimos años muta a un sensor macro, aunque la opción de un zoom 2X en la cámara principal se mantiene aprovechando que estamos hablando de un sensor de 64 MP.

Ese sensor principal es un Sony IMX686 con tamaño 1/1.7″ y apertura de ƒ/1.89. “De serie” con esa cámara obtenemos imágenes de 16 MP.

Completan la cuádruple cámara un sensor gran angular de 13 MP (f2.4) y uno macro con autoenfoque con apertura f2.2. El cuarto sensor es el destinado a la profundidad, de 2 MP y con f2.4.

Interfaz de cámara

Hay que ver qué poco cuesta tener una interfaz que funcione fluida y permita la gestión de muchas opciones de manera rápida y directa. Este Poco F2 Pro es un ejemplo que nos ha gustado porque deja justo asumir de manera rápida las múltiples posibilidades de esta cuádruple cámara. Basta una opción algo oculta para que acabemos no usándola.

La pantalla principal de la cámara del Poco F2 Pro nos presenta el típico carrusel, pero con todas las opciones accesibles.

Hay modos para la cámara principal, con sus botones rápidos para cambiar entre zoom 2X y gran angular, así como otro para disparar a 64 MP, opción que alguna que otra marca suele ocultar en intrincados menús. Aquí está a un solo gesto y se agradece.

Detalles como que este Poco F2 Pro ponga fácil disparar a 64 MP se agradecen

Los otros modos disponibles en el carrusel son para el disparo con desenfoque (Retrato), el modo Nocturno, el Panorámico y el Pro, con opciones para gestionar la medición, disparo en RAW, balance de blancos, enfoque, velocidad de obturación, sensibilidad, compensación de la exposición y una función de Pico de Enfoque para ayudarnos de forma visual con un resaltado rojo en el área enfocada.

Este modo Pro lo podemos usar tanto con la cámara principal como con la lente macro y gran angular. También con el disparo de 64 GB.

El resto de modos del carrusel se corresponden con la grabación de vídeo, la cual repasaremos más adelante en un apartado propio bien merecido.

De las ayudas y opciones de disparo que tenemos accesible están las habituales, como el modo HDR (aunque activarlo manualmente requiere de un toque en un submenu deslizante, algo de lo que abusa esta interfaz, prefiero toques y cambio directo de opciones), flash, filtros, la activación de la AI y el disparo Macro.

Las cuatro cámaras del Poco F2 Pro

Empezamos el repaso a lo que las cámaras del Poco F2 Pro nos proponen con las posibilidades de la cámara principal. Como hemos indicado, su sensor es de 64 MP pero las fotos las realiza por defecto a 16 MP. La buena noticia es que si queremos sacar partido a toda esa resolución para, por ejemplo, poder recortar posteriormente una imagen, hay un modo para ello y no tenemos que deambular por menús intrincados que hacen que al final uno no tenga ganas de recurrir a este modo.

Con esta cámara principal los resultados son de gran nivel. Hay buen rango dinámico (aunque sufre con las luces altas), fiel reproducción del color y el equilibrio entre nivel de detalle y artefactos está bastante bien controlado.

El disparo es muy rápido, aunque en escenas complejas en que los posibles planos para enfocar son muchos, hemos notado algún fallo de enfoque si tratamos de acercarnos al objeto. También en el desenfoque de fondo hay margen de mejora, tanto en precisión como en naturalidad del bokeh.

Lógicamente con el disparo a 64 MP obtenemos más nivel de detalle, lo que nos permite recortar o aplicar un zoom de hasta 2X con bastante buen resultado.

A la derecha, recorte 100% de un disparo a 16 MP. Mismo disparo y recorte en la imagen con 64 MP

Esa cámara principal se complementa con un sensor exclusivo para la toma de imágenes con gran angular. Poco a poco es un modo que ha acabado por imponerse por sus posibilidades. En este Poco F2 Pro los resultados están muy a la par que los de la cámara principal.

Imagen con la cámara principal (16 MP)

Zoom con la cámara principal (16 MP)

Zoom 2X en imagen de 64 MP (con recorte 100%)

Gran angular de día

Diferencia entre el disparo en gran angular y el zoom 2X con la cámara principal

El HDR del Poco F2 Pro, que admite los modos activado, desactivado y automático, es bastante conservador con los resultados, pero nos sirve para compensar el rango dinámico cuando lo necesitamos.

Mejora de la imagen con el modo HDR activado

Otro modo de disparo que tenemos disponible en este Poco F2 Pro es el macro. Con él podemos realizar fotos muy cercanas al objeto, concretamente en el rango de 3 a 7 cm. Si apuramos mucho la aproximación conseguimos imágenes interesantes pero con apenas planos enfocados. Es muy recomendable usar un trípode o al menos ayudarnos de algún apoyo para no obtener imágenes completamente desenfocadas.

A la izquierda, imagen con la cámara principal. A la derecha, foto tomada con el modo macro

Cuando la luz comienza a escasear, el Poco F2 Pro mantiene bastante bien el nivel y queda bien encomendado al precio que el fabricante pide por él. Aunque apenas nos ha parecido necesario, hay un modo nocturno que, mediante ensayo-error, nos puede proporcionar también interesantes imágenes. El modo nocturno está disponible con zoom 2X pero no para el gran angular.

A la izquierda, misma escena de interior pero disparada con el modo noche

Si la escena no es muy oscura, el modo noche apenas nos deja modificaciones respecto a la del disparo normal

Disparo con zoom 2X activado y detalle con recorte al 100%

Disparo modo normal

Disparo modo noche

Comparación recorte 100% en disparo normal (izquierda) y modo noche (derecha)

En cuanto al modo retrato, los resultados de este Poco F2 Pro nos demuestran que más allá de incluir un sensor de profundidad, las marcas están algo estancadas en las mejoras del modo. En el caso de este Poco F2 Pro, el modo retrato admite efectos así como variar el desenfoque. sin embargo, el resultado me ha parecido menos natural de lo que me gusta y además, cuando se aumenta ese desenfoque, los errores aparecen con frecuencia en zonas complejas como gafas y orejas.

En la primera imagen podemos ver el problema del modo retrato con las gafas así como los recortes imprecisos en orejas

Cámara de vídeo de calidad y con muchas posibilidades

El Poco F2 Pro no obvia la grabación de vídeo en su ficha técnica. Lo más mediático es la grabación de video 8K a 24/30 fps, ahora mismo más una curiosidad que otra cosa. Mucho más interesante son el resto de posibilidades de la grabación de vídeo, de las más completas que hemos visto en la gama alta en los últimos años.

Como calidades finales podemos ir variando entre 720p (30 fps), 1080p (30 y 60 fps) y 4K (30 y 60 fps). Tenéis muestras del comportamiento en la misma escena a continuación:

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

En el modo de vídeo clásico se puede usar tanto el zoom 2X como el gran angular, aunque no se puede cambiar entre ellos en el mismo vídeo. A continuación dos muestras tomadas con gran angular y zoom 2X de la cámara principal:

[embedded content]

[embedded content]

Entre las ayudas para la grabación de vídeo contamos con efectos como el marco de película, la cuadrícula, una línea-guía del horizonte, función para videoblogs, Time-Lapse con elección de frecuencia de la toma de fotos o seguimiento de objetos.

Otro elemento que incluye el modo de vídeo del Poco F2 Pro es la estabilización de video, que podemos activar o no directamente con un icono en la interfaz. A continuación dos muestras de su comportamiento, donde podemos apreciar cómo, para grabaciones en que andamos, se suavizan de manera bastante correcta los movimientos de cámara:

[embedded content]

[embedded content]

El Poco F2 Pro también incluye modos de grabación de vídeo a cámara lenta. Y funcionan muy bien. Podemos escoger calidad 720P/1080p para todas las velocidades, contando con modos a 120 fps, 240 fps y el más asombroso, a 960 fps. Lástima que este último modo esté limitado a grabaciones de unos 4 segundos de duración y el efecto de cámara lenta solo se aplique en el último cuarto de vídeo.

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

Cuesta cogerle el truco para conseguir congelar el momento adecuado, pero a ciertos usuarios estos modos de cámara lenta darán algún que otro momento de diversión o al menos, experimentación.

[embedded content]

Por último hay una opción denominada vídeo corto que admite diferentes efectos como kaleidoscopio así como grabación a cámara rápida, también una buena manera de pasar el rato y experimentar.

[embedded content]

En cuanto a la cámara secundaria, ofrece una resolución de 20 MP con buenos resultados. Podemos aplicar filtros, modos de belleza y HDR, con resultados similares a los de la cámara principal.

Poco F2 Pro, la opinión y nota de Xataka

Entre el catálogo abrumador de Xiaomi, la separación de los terminales bajo la denominación Poco es un paraíso para los consumidores. No hay dudas ni cruces entre terminales y configuraciones. El Poco F2 Pro es el terminal de Xiaomi que más ofrece por su precio una vez que hemos superado la gama de entrada. Y esto, afirmarlo sobre un terminal de la marca china no es sencillo. Tampoco con la gran competencia que existe en la gama de terminales de 500 euros.

El Poco F2 Pro cumple perfectamente a nivel de diseño, ficha técnica y hasta en resultados de su cuádruple cámara, que se sostiene en el equilibrio y versatilidad, aunque con sus mejoras pendientes.

Pero en la batería y sobre todo su pantalla AMOLED brillante es donde encontramos la combinación que nos ha convencido para que este Poco F2 Pro esté ya entre los terminales destacados del año si queremos aspirar a gran parte de lo mejor del mercado partiendo de un presupuesto más ajustado.

8.8 Diseño9 Pantalla8,75 Rendimiento9,5 Cámara8,25 Software8,25 Autonomía9 A favor Ficha técnica imbatible por su precio

Gran autonomía apoyada en la carga rápida

Pantalla brillamente, ideal para usar en exteriores En contra Sonido algo por debajo de lo esperado en esta gama de precio

MIUI for Poco apenas tienen valor diferenciador.

La pantalla sin 90 Hz es un paréntesis en su ficha técnica

El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de Poco/Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.