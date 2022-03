POCO M4 Pro, análisis: la experiencia multimedia que esperaríamos de un móvil 200 euros más caro

Rizar el rizo hablando de escaparate es el deporte nacional en el país de POCO. La gama media (en su parte más cercana a la de entrada) es un terreno jugoso para competir en relación calidad-precio, y si se puede abaratar lo barato, ¿por qué no hacerlo? La manera: tomar el POCO M4 Pro 5G y prescindir del 5G, y en el análisis del POCO M4 Pro vemos qué tal sale el experimento.

Este móvil, gemelo en estética y diseño, viene con el procesador Helio G96 y otras diferencias en configuración de cámara o de RAM, pero manteniendo la esencia de móvil ganga y competitivo en este sector con atractivos como un panel AMOLED de 90 Hz. Veamos si la experiencia es buena y si compensa pagar algo menos y renunciar a lo último en red móvil.

Ficha técnica del POCO M4 Pro

POCO M4 Pro Pantalla AMOLED 6.43"

Full HD+

90 Hz

Respuesta táctil 180 Hz

Corning Gorilla Glass 3 Dimensiones y peso 159,87 x 73,87 x 8,09 mm

179,5 gramos Procesador Helio G96 RAM 6/8 GB Almacenamiento 128/256 GB

MicroSD hasta 1 TB Cámara frontal 16 MP f/2.4 Cámara trasera 64 MP f/1.8

8 MP f/2.2 UGA 118°

2 MP f/2.4 macro Batería 5.000 mAh

Carga rápida 33W Sistema operativo Android 11

MIUI 13 Conectividad 4G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.0

NFC

Minijack

Infrarrojos

USB tipo C Otros Altavoces estéreo

Lector de huellas en un lateral Precio Desde 199,99 euros

POCO M4 Pro Smartphone 6+128GB, Pantalla de 6.43 pulgadas 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, Triple Cámara de 64MP, 5000mAh, Power Black, Versión ES

Un móvil llamativo y dos reclamos: la pantalla y el audio

El POCO M4 Pro es ligeramente más voluminoso que su mellizo 5G y, por tanto, forma parte de lo que consideramos un móvil grande, aunque dentro de la tendencia que llevamos viendo un tiempo. Lo bueno es que es cómodo, pesa menos de lo esperado por tamaño (195 gramos) y que no es grueso, por lo que si estamos acostumbrados a un móvil de unas 6,5 pulgadas de pantalla seguramente estemos a gusto con él desde el primer momento.

Eso sí, el acabado en negro brillante es extremadamente sucio, un imán de huellas y de polvo (sobre todo la esquina del anchísimo módulo de cámaras). Presenta minijack de audio en la parte superior, dejando sitio para el altavoz principal en el inferior, presenta lector de huellas en un borde y la cámara frontal se inserta en un agujero en el medio del panel.

Esta cámara facilita un reconocimiento facial básico y clásico, que funciona bien (sin ser exigente a nivel de posicionar el móvil frente a nuestro rostro) salvo en condiciones de oscuridad. Nada que suponga un problema con el lector de huellas lateral, que es eficaz y rápido en su lectura.

Hablando de la pantalla, tenemos un AMOLED de 6,6 pulgadas con hasta 90 Hz de tasa de refresco y resolución FullHD+, con lo cual tenemos especificaciones que vemos incluso en algún gama media ambicioso como el Realme 9 Pro+. La experiencia es buena a nivel de resolución y contraste, si bien no se le puede exigir mucho en ángulo de visión y el brillo automático, simplemente, no lo es: hay que estar continuamente corrigiendo manualmente (y el brillo máximo es bajo).

La tasa de refresco de 90 Hz implica un aumento de la fluidez que no le va nada mal a un procesador que no va muy boyante, pero ya veremos que sale caro a nivel de autonomía. Y en cuanto al sonido, bravo, POCO, por mantener el estéreo. Sin tener un desempeño excepcional, el audio cumple expectativas y la salida dual supone un verdadero aliciente con respecto a los que optan por el mono.

Los juegos no son problema, pero la tasa de refresco será el dilema

Decíamos al principio que una de las diferencias era ese Helio G96, aunque se ve bien acompañado de hasta 8 GB de RAM (hemos probado el de 6 GB). Hemos podido jugar sin problemas a ‘Genshin Impact’, ‘PUBG’ o ‘Real Racing 3’ sin problemas y con apenas calentamiento, pero hay un lag manifiesto en lo referente a carga de menús, transiciones y demás, sobre todo a 60 Hz.

Podemos optar por dejar los 90 Hz de manera fija, pero veremos que la autonomía se resiente con hasta 8 horas menos. La media es de unas 24 horas de autonomía con 9 horas de pantalla, teniendo en cuenta que a 60 Hz llega a un día y medio y que a 90 Hz no suele pasar de 18 horas. La carga a 33 W logra que esos 5.000 mAh se recompongan en 1 hora, así que por ese lado sí que queda algo mejor.

Test de autonomía a 60 Hz.

Test de autonomía a 90 Hz.

Hablando de rendimiento, os dejamos por aquí como siempre los bechmarks del POCO M4 Pro:

POCO M4 PRO (4G) POCO M4 PRO 5G XIAOMI REDMI 10 XIAOMI MI 11 LITE 5G REALME 8 PRO PROCESADOR MediaTek Helio G96 MediaTek Dimensity 810 MediaTek Helio G88 Snapdragon 780G Snapdragon 720G RAM 6 GB 6 GB 4 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 525/1.843 551 / 1.602 367 / 1.220 798 / 2.883 566 / 1.709 3DMARK SLINGSHOT 3.435 3.616 1.792 7.279 3.899 PCMARK WORK 7.946 8.748 9.190 8.012 8.814

En cuanto a software, es MIUI 13 for POCO lo que vemos en este teriminal (sobre Android 11). El bloatware no defrauda (tal cual vimos en su mellizo 5G) aunque se puede eliminar. La capa es completa a nivel de añadidos y personalización (un poco agresiva con las notificaciones de servicios propios) y es estable, no se echan en falta funciones pero sí que fuese algo menos pesada y fluida.

Apps preinstaladas en el POCO M4 Pro de serie.

Fotografía: una principal potente, un gran angular en la sombra

En ese enorme módulo trasero para las cámaras (y el agujero de la pantalla) vemos:

Sensor principal de 64 megapíxeles con lente con apertura f/1.8.

Ultra gran angular de 8 megapíxeles con lente con apertura f/2.2.

Sensor macro de 2 megapíxeles con lente con apertura f/2.4.

Frontal: sensor de 16 megapíxeles.

La app de cámara es la clásica de Xiaomi, con muchas opciones y la posibilidad de personalizar modos e incluso aspectos, pero va algo lenta en su apertura y el cambio de modo y lentes. El rendimiento fotográfico en general es bastante bueno teniendo en cuenta la gama del móvil, sobre todo con buena iluminación y en exteriores, lo vemos con algunos ejemplos.

Fotos en automático (12 megapíxeles): sin milagros de ninguna clase, el POCO M4 Pro defiende bien una foto con buena iluminación, con colores adecuados y rango dinámico justo (pero correcto). La definición disminuye sobre todo en días nublados, pero incluso de noche resulta competitivo.

HDR: el HDR logra ampliar efectivamente el rango dinámico, pero llega a ser muy agresivo (sobre todo en fotos en días nublados)

Fotos a 64 megapíxeles: disparando a máxima resolución vemos que sí se obtiene más detalle, aunque el ultraHD se paga con menos bokeh.

Gran angular: el desempeño de día es correcto, de noche deja bastante que desear.

Modo noche: con este modo logramos dibujar un poco mejor las fotos, con ese toque forzado habitual de artificialidad. Se corrige mucho más el ruido que a 64 megapíxeles.

Macro: el habitual sensor pequeño que nos dará buen resultado con buena iluminación.

Retrato: bastante forzado, pero suele hacer un buen recorte incluso de noche.

Cámara frontal: la calidad es bastante notable tratándose de una gama media poco exigente. Bien a nivel de detalle y colorimetría.

En el vídeo vemos que (pese a que la lentitud de la app llega a afectar la previsualización en el momento de hacerlos) de día llega a realizar tomas correctas, especialmente con la cámara principal. De noche disminuye bastante la calidad, si bien vemos que en estas condiciones llega a ser más estable en la gran angular que en la principal.

POCO M4 Pro, la opinión de Xataka

POCO suele darnos opciones resolutivas por poco precio y el M4 Pro (en su versión 4G) encaja ahí: resulta ser un móvil bastante versátil que puede ser una opción si nos interesa sobre todo tener una buena experiencia multimedia por un precio más contenido que el de la versión con 5G. Eso sí, las concesiones serán ese ligero lag a 60 Hz o bien menos autonomía a 90 Hz.

Es un smartphone cómodo pese a su tamaño y con prestaciones interesantes y no muy habituales dentro de su gama de precios: pantalla AMOLED a 90 Hz, sonido estéreo y aspectos de software como un modo de juegos completo y con muchas opciones. Con sus partes a mejorar (alguna de ellas quizás solucionable por software), es un móvil a tener en cuenta si la idea es encontrar algo en torno a los 200 euros.

8,0 Diseño

7,5

Pantalla

8,5

Rendimiento

7,25

Cámara

7,25

Software

8

Autonomía

8

A favor La experiencia con la pantalla es muy buena.

Bien por el estéreo.

La cámara principal es competitiva en su gama. En contra El software parece demasiado pesado y/o el procesador algo insuficiente: hay lag ocasional.

El gran angular queda demasiado justo y de noche no llega a ser un rival de otros.

Se ensucia muchísimo y el módulo de cámaras queda desprotegido aún con funda.

POCO M4 Pro Smartphone 6+128GB, Pantalla de 6.43 pulgadas 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, Triple Cámara de 64MP, 5000mAh, Power Black, Versión ES

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de POCO. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.