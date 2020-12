Póker: un juego de cartas y de millones de dólares

Los torneos de cartas se celebran de manera presencial u online, atrayendo a millones de espectadores y con un considerable aumento de los jugadores, que buscan convertirse en millonarios, meta que no siempre es tan sencilla.

Un histórico juego de cartas, como el póker, es capar de aunar a una notable multitud de seguidores entorno a un tapete verde, viendo a jugadores profesionales demostrar sus habilidades con los naipes y aumentar con unos cuantos dólares sus respectivas cuentas corrientes. Y sí, no es ninguna teoría, algunos profesionales, con una buena mano de cartas, acaban resolviendo una parte de su vida si hablamos en términos económicos. Visto así, muchos dirán: ¡a jugar al póker! En este aspecto, habría que matizar que no es tan sencillo convertirse en millonario a través del póker. Hay mucho trabajo de años a las espaldas de los profesionales.

Siguiendo con estos parámetros aclaratorios, ¿sabría que es el stack en el póker? Si la respuesta es afirmativa, seguramente tendremos un cierto nivel como para afrentarse a una partida de altos vuelos y con suculentos premios sobre el tapete; si por el contrario, tenemos algunas dudas, lo mejor será continuar con nuestra curva de aprendizaje, puesto que el póker no es un simple juego de cartas. A diferencia de otros juegos de naipes (cinquillo, escoba, solitario, mus o cualquier otro que deseen agregar a este listado), exige unos conocimientos y una base muy sólida de aprendizaje, no ya únicamente de las cartas, sino de términos, normas y combinaciones.

Aprendizaje y partidas y partidas

El póker es como una carrera, un juego de aprendizaje de largo fondo. El pilar básico es tener un conocimiento sobre la baraja y las distintas combinaciones de mano capaces de imponerse al resto de compañeros de mesa. A partir de aquí, los expertos recomiendan formarse a través de ver partidas en vivo y en directo de los profesionales del momento. No sólo por aprender cómo se desenvuelven con los naipes y reaccionan ante ciertas adversidades que surgen en las partidas, sino para aprender sobre cómo gestionan las distintas emociones que surgen durante la partida o cómo son capaces de detectar un farol del contrario. Los sentimientos, tanto mostrarlos como ocultarlos, son determinantes en el desarrollo de una partida de póker.

Otras opciones que usan muchos profesionales incluso es participar en partidas, digamos, de un carácter amistoso, donde no haya dinero en juego o éste sea de carácter simbólico. Sería una especie de entrenamientos, de perfeccionar con la práctica los aprendizajes que decíamos al comienzo, tanto de ver a los mejores en acción, como de completar el aprendizaje viendo videos, leyendo libros o acercándose a alguna de las escuelas de póker que existen en el mundo. Finalmente, y antes de desvelar los millones y los nombres de los jugadores de póker que dominan este mundo de las cartas, hay que constatar que si uno nace con ese gen dominador de naipes es un plus añadido a la formación.

Millones en España

Entonces, la emoción está servida, como los millones de euros que se mueven en las partidas de los casinos de Las Vegas, Macao o Montecarlo, por citar algunos sitios. Pero no hace falta irse a estas mecas de los juegos de azar. En España, sin ir más lejos, el mercado de las partidas de póker movió, en términos monetarios, un total de 571,3 millones de euros, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Cifra nada desdeñable. Bien es cierto, todo sea dicho, que si nos sentamos en una mesa de Las Vegas significará que seremos un gran jugador de póker, y sí, hay jugadores españoles que lo han conseguido. Llegados a este punto, no todo lo que reluce es oro: hay muchos millonarios gracias al póker, pero también su número crece de manera muy lenta, puesto que el nivel de los jugadores cada vez es más alto y los premios empiezan a repartirse entre más jugadores. En otras palabras, que igual se necesita ganar más de una partida para embolsarse unos buenos millones de dólares.

Los reyes del póker en dólares

Y de contar millones de dólares saben los siguientes jugadores de póker que te presentamos, que, sí, la mayoría son estadounidenses. Ya se sabe. Las Vegas es las Las Vegas, la cuna del póker y de otros muchos juegos de azar. Bryn Kenney cuenta con unas ganancias sobre los 56 millones de dólares, siendo uno de los jugadores en activo que más torneos ha ganado. Conviene no cruzarse con él sobre un tapete verde. En segundo lugar, un compatriota suyo: Justin Bonomo, con unas ganancias de 49 millones de dólares, aunque, a diferencia del primero, la mayoría del montante económico lo consiguió en el torneo Big One for One Drop de las World Series of Poker (WSOP). Ambos, eso sí, tienen en común su participación en el Super High Roller, siempre de manera ganadora. El tercer puesto en ganancias en partidas de póker lo ostenta el canadiense Daniel Negreanu, con 42 millones de dólares. Y no crean que estamos ante un jugador más, ya que Daniel Negreanu es una auténtica leyenda del póker, al sumar seis brazaletes de las WSOP, con 39 mesas finales y 127 cobras en el conjunto de torneos de póker celebrados en vivo, y que se celebran anualmente en la ciudad de Las Vegas.

Descubrimos el significado de stack

Y así podríamos seguir nombran a verdaderos maestros del póker, pero resolveremos el significado del término stack en el póker. Si acertaron en su definición, ya saben, quizá deberían ir sentándose en alguna mesa a demostrar conocimientos sobre los naipes. Una definición de stack es la pila de fichas (que son el dinero) de las que disponemos en un momento de la partida. Pero también stack se refiere a los límites, mínimos y máximos, de los que se dispone a la hora de acceder a una partida. Y es importante saber elegir bien ese stack, pues de ello también dependerá la estrategia a trazar para acabar convirtiéndose en millonario del póker. Y como ya saben, no estamos ante una tarea sencilla.