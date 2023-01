Poner a España en el mapa de la fusión nuclear: cómo IFMIF-DONES puede dar un espaldarazo económico y científico

El proyecto IFMIF-DONES ya está en marcha. A mediados del pasado mes de septiembre el consorcio responsable de esta iniciativa comenzó las obras de construcción de la que será la mayor instalación científica y tecnológica de España. Estará en Escúzar, una localidad de apenas 800 habitantes ubicada a menos de 30 km de Granada que adquirirá un vigor industrial y económico que sin duda alguna le sentará de maravilla.

IFMIF-DONES es un paso necesario en el itinerario del programa público que promueve la fusión nuclear, que es el mismo que respalda a ITER. Su propósito es probar y validar los materiales que estarán más expuestos al impacto de los neutrones de alta energía resultantes de la fusión de los núcleos de deuterio y tritio. Los científicos esperan utilizar el conocimiento que les entregará este proyecto para llevar a buen término tanto DEMO, que será el primer reactor de demostración, como las primeras plantas de energía de fusión.

Sin embargo, para España IFMIF-DONES es mucho más que un laboratorio avanzado de física de partículas. Ahora mismo no tiene ninguna instalación científica de referencia mundial, pero la tendrá en 2033. Dentro de exactamente diez años, si todo va según lo previsto, arrancarán las pruebas de irradiación de materiales en el centro de investigación que ya está siendo construido en Escúzar, pero ese será tan solo el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que debería dejar una huella indeleble y muy profunda en el ecosistema científico español.

IFMIF-DONES ya se sienta en la mesa de las grandes instalaciones científicas

Antes de seguir adelante merece la pena que repasemos brevemente cuál es el itinerario previsto por los responsables de este proyecto. Durante la conversación que mantuvimos con Moisés Weber, que es un investigador de CIEMAT que actualmente ejerce como Adjunto al Director de IFMIF-DONES España, este científico nos explicó que esperan tener los primeros resultados de las pruebas de irradiación en 2035, dos años después de la puesta en marcha del acelerador lineal de partículas que constituirá el auténtico corazón de IFMIF-DONES.

El programa de IFMIF-DONES prevé una segunda fase durante la que se diseñará y se construirá un segundo acelerador de partículas

No obstante, la planificación de EUROfusion, que es el consorcio que promueve y administra la aportación europea al programa público de fusión, contempla que IFMIF-DONES entregará sus resultados a DEMO en varios momentos diferentes. El último llegará justo antes del inicio de la construcción de este último reactor de fusión de demostración, cuando se otorguen las licencias. Sin embargo, y aquí viene algo que a menudo los medios de comunicación pasamos por alto, este no será el final del camino para IFMIF-DONES. Ni mucho menos.

El programa de este proyecto prevé una segunda fase durante la que se diseñará y se construirá un segundo acelerador que estará instalado muy cerca del que entrará en operación en 2033 en Escúzar. Esta máquina permitirá a los científicos llevar a cabo pruebas de irradiación en condiciones todavía mucho más estrictas utilizando aproximadamente el doble de flujo de neutrones que en el acelerador original de IFMIF-DONES. Y, como mínimo, extenderá el programa durante dos décadas más.

Este segundo acelerador presumiblemente empezará a ser diseñado unos diez años después de la puesta en marcha del primero, por lo que los números no dejan lugar a dudas: las pruebas de irradiación de materiales que aportarán conocimiento tanto a DEMO como a las plantas comerciales de energía de fusión que si todo va bien llegarán durante la década de los 60 se prolongarán durante como mínimo tres décadas. Y durante este tiempo la ciencia española se sentará en la misma mesa en la que se codean las instalaciones científicas más importantes del planeta, con todo lo que esto conlleva en términos de oportunidades industriales y económicas.

Las dos fuentes de neutrones que albergará IFMIF-DONES se utilizarán en radiomedicina y física nuclear, entre otras disciplinas

No obstante, esto no significa en absoluto que cuando estén listos los materiales que persigue evaluar, IFMIF-DONES ya no será necesario. Las dos fuentes de neutrones que albergarán estas instalaciones se utilizarán en radiomedicina, física nuclear, y en otras disciplinas a las que pueden contribuir entregando información muy valiosa.

Y mientras tanto España, como el anfitrión de este proyecto que ya es, tiene la oportunidad de mantenerse en la primera división de la ciencia mundial. Participar en esta liga acarrea oportunidades laborales de alto valor añadido y tendrá con toda seguridad un impacto profundo y beneficioso en la economía y el tejido empresarial españoles. No se trata de ninguna elucubración. Para comprobarlo solo tenemos que fijarnos en cómo les va a los países que ya tienen instalaciones científicas de referencia, como Estados Unidos, Japón o Reino Unido, entre otros.

Imagen de portada: ITER

