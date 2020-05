Por qué Linus Torvalds ha cambiado de PC y ahora presume de su AMD Ryzen Threadripper 3970X de 32 cores

¿Para qué necesita uno un procesador con 32 núcleos? La explicación se le puede escapar a algunos usuarios, pero Linus Torvalds, el creador del sistema operativo Linux, nos ha dado un ejemplo claro de dónde pueden ser útiles estas CPUs tan especiales. Se ha cambiado a un PC con un AMD Ryzen Threadripper 3970X y está encantado con sus 32 núcleos de proceso.

Esa gran cantidad de núcleos de proceso hace ganar tiempo: ahora compila el núcleo tres veces más rápido de lo que lo hacía, lo que demuestra que en ciertos escenarios de paralelismo máximo contar con este tipo de productos puede no ser gran cosa para nichos como el de los gamers, pero es una bendición para otros como el de los desarrolladores software.

En un mensaje en la lista de correo de desarrolladores del kernel Torvalds comenzaba hablando de la última de las versiones candidatas para el kernel Linux 5.7, y luego hacía un curioso paréntesis.

«El momento más emocionante de esta seemana fue que acabo de actualizar mi máquina principal, y por primera vez en cerca de 15 años mi ordenador de sobremesa no está basado en Intel. No, no he cambiado aún a ARM, pero ahora estoy usando un AMD Threadripper 3970X«.