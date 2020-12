PornHub se ha deshecho de todos los vídeos no verificados de su plataforma: ha borrado millones de vídeos de un plumazo

Un artículo de investigación publicado por el NYT la semana pasada ha hecho que ahora mismo PornHub, la plataforma de contenido porno por excelencia, haya eliminado más de la mitad de su catálogo. En un intento de mejorar la política de la compañía, se han deshecho de cualquier vídeo que no provenga de un usuario verificado. De más de 13 millones de vídeos apenas quedan unos 3 millones.

La polémica surgió la semana pasada cuando salieron a la luz diferentes historias sobre cómo la plataforma permite que se suban vídeos sin autorización de las personas que aparecen en ellos. PornHub funciona de un modo similar al de YouTube, por lo que a pesar de que alguien puede reclamar que se elimine un vídeo, nadie impide que otros 10 lo suban de nuevo. En algunas ocasiones con menores involucrados.

Una de las primeras medidas que tomó PornHub para remediar esto es no permitir que nadie más suba vídeos si no es un usuario verificado. Los usuarios verificados en principio dejan de ser personas anónimas y tienen más responsabilidades legales, por lo que no suben vídeos que vayan en contra de las políticas de la web. Esto, en principio, soluciona que se suba y resuba vídeos no autorizados.

En las declaraciones de PornHub indican que se van a diferenciar de otras plataformas exigiendo que el contenido subido sea de usuarios verificados. Algo que «plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y Twitter aún no han instaurado», según ellos. El proceso de verificación en PornHub sin embargo no es muy exhaustivo. Según la web, un usuario verificado es aquel que ha enviado una fotografía suya con su nombre escrito en un papel.

Cortar por lo sano

Pero prohibir la subida de usuarios no verificados no ha sido suficiente, la presencia de contenido que puede ir en contra de las leyes como vídeos con menores o violaciones en cierto modo podía seguir estando presente en PornHub. Y, por mucho que tengan personas verificando el contenido, no es suficiente para revisar millones de vídeos. De ahí que MasterCard y en parte Visa bloquease las operaciones y pagos con PornHub.

Actualmente PornHub muestra 2.913.341 vídeos disponibles. Unos 10 millones menos que hace un día.

¿La solución por parte de PornHub? Cortar por lo sano. Han borrado de golpe todos los vídeos que se encontraban en su catálogo y no estaban subidos por un usuario verificado. Un movimiento grande y audaz para una de las páginas web de contenido porno más grande del mundo que se basaba esencialmente en que cualquiera podía subir vídeos gratuitamente.

El cambio ha provocado que millones de vídeos desaparezcan de la plataforma de golpe. 24 horas atrás PornHub tenía más de 13 millones de vídeos según el buscador de la propia plataforma. Ahora mismo esa cifra está variando y mostrando 5 millones, 7 millones o a veces incluso 2 millones. En otras palabras, no queda claro cuántos vídeos han sido eliminados, aunque desde luego es una cifra considerable y posiblemente como mínimo la mitad de los que habían.

Los vídeos en realidad no se han borrado definitivamente. Han pasado a estar bloqueados para ser revisados. Al tratar de visualizar uno de ellos aparece un mensaje indicando que el vídeo «ha sido marcado para verificación de acuerdo con nuestra política de confianza y seguridad».

