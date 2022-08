Prepara la vuelta al cole dando un repaso al Zurditorium: 15 mejores gagdets y accesorios para personas zurdas

Si eres millennial como servidora, probablemente Los Simpsons han sido una fuente inabarcable de risas y aprendizaje de la cultura popular de las últimas décadas. Pero si además eres una persona zurda, habrás descubierto en la serie de Matt Groening que existe una alternativa más allá a adaptarse a las cosas estándar (diseñadas para personas diestras, salvo que se indique expresamente), el paraíso: el Zurditorium. Con el nuevo curso a las puertas, en esta guía de compra para zurdos te ayudamos a que encuentres y descubras gadgets específicos para ti.

Empezamos con un básico: un buen cuaderno de anillas para tomar apuntes sin que te molesten las anillas ni te manches con la tinta. Este pack de 10 cuadernos de Landre (27 euros) se abre de izquierda a derecha, es de papel con líneas (también disponible con cuadrícula) de tipo 70 g/m² A4 y dispone de agujeros para clasificador.



Landre College 100050065 – Lote de 10 libretas para zurdos A4, 80 hojas con rayas, espiral en lado derecho, 70 g/m²

La mayoría de bolis, lápices y similares están diseñados para personas diestras. De hecho, no hay mayor revelación que descubrirte tratando de leer qué pone en su superficie… si lo ves boca abajo, es que eres una persona zurda. Este bolígrafo Roller (6,89 euros) tiene un diseño ergonómico que ayudan a ajustar la posición de la mano para mayor confort si tienes que pasar muchas horas tomando notas. Disponible en varios colores.







Bolígrafo Roller – Stabilo EASYoriginal – Bolígrafo ergonómico recargable – Azul – zurdos

Si prefieres la sensación de escribir que ofrece una pluma – y por qué no decirlo, la posibilidad de ahorrar bastante dinero escribiendo con tinta comprando recambios – esta estilográfica de Pelikan para zurdos tiene un diseño práctico, desenfadado y agarre ergonómica perfecta para iniciarse. Por 10,99 euros.







Pelikan 805612 Griffix – Pluma estilográfica con capuchón giratorio, tinta Azul, para zurdos, Azul

Seguimos completando nuestro zurdiestuche con este portaminas para zurdos de Stabilo, el SMARTgraph (10,87 euros), apto para minas de 0,7 mm.







Stabilo SMARTgraph – Portaminas (para zurdos, 0,7 mm), color negro y azul

Tengo 36 años y reconozco con una pizca de orgullo que mis tijeras escolares me acompañan hasta ahora sirviéndome fielmente en desempeños de lo más variopintos. Hazte con unas buenas tijeras para zurdos y cortarás con comodidad toda la vida. Estas tijeras para zurdos Westcott Easy Grip (7,09 euros) ofrecen 10 años de garantía, con mango ergonómico blando y 21 centímetros de longitud.







Westcott Easy Grip Lefty – Tijeras de acero inoxidable para zurdos, 21 cm, color azul/negro

Si te pasas el día abriendo paquetes o directamente trabajas en cartonaje, este cúter de Stanley para zurdos (12,95 euros) se va a convertir en tu mejor aliado. Con gatillo auto-retráctil para más seguridad, guía metálica y cuatro recambios.







STANLEY FATMAX FMHT10362-0 – Cortador de embalajes de dos caras, para zurdos

Una de las herramientas más útiles que puedes llevar en tu día a día si eres una persona «manitas» es una navaja y la firma suiza por antonomasia no ha escatimado en el detalle de tener que abrirla del revés si eres una persona zurda. Para estas personas, este modelo especial para zurdos Victorinox (16 euros) centrado en jardínería. Con hoja de acero inoxidable y mango de nailon.







Victorinox Navaja para flores para zurdos con hoja recta de 55 mm, color rojo, en embalaje blíster

Ángulos, longitudes, paralelas… con las unidades de derecha a izquierda para que te resulte más intuitivo. Para el colegio, pero también para el instituto o incluso la universidad. El kit de Maped (7,85 euros) incluye regla, transportador de ángulo y escuadra transparentes.







Maped – Reglas Escolares – Geometric – Pack de 3 Reglas para Zurdos – 1 Regla de 30 cm, 1 Escuadra de 45° y 1 Transportador de 180° – Diseño Transparente con Graduaciones Impresas

Construcción, arquitectura, carpintería… en estas disciplinas es imprescindible tener un flexómetro siempre a mano. Y sí, también los hay para zurdos como este metro de Medid (11,28 euros), con el que no tendrás que preocuparte porque los números estén al revés cuando lo estires de forma natural. De cinco metros de longitud y con clip para cinturón.







FLEXOMETRO PARA ZURDOS 5M

Ya sea porque teletrabajas o porque llevas tu portátil de aquí para allá y de vez en cuando te toca trabajar en casa y no tienes un lugar fijo, entonces este tipo de mesas para portátiles te vendrán de cine. Muchos de estos modelos cuentan con elementos para maximizar la utilidad y la ergonomía que no resultan simétricos, por lo que si eres una persona zurda, no puedes sacarles partido. Esta mesa de SONGMICS (33 euros) de bambú natural cuenta con un espacio central con zona ventilación para tu equipo y dos «alas» para colocar el ratón o tu cuaderno. Gracias a su diseño, podrás aprovecharla al máximo.







SONGMICS Mesa para Ordenador Portátil, para Uso con Mano Izquierda o Derecha, Soporte de Regazo de Bambú, 72 x 35 x (21-29) cm LLD004

Si trabajas «picando» código, introduciendo números o directamente escribiendo, tenemos malas noticias: es complicado encontrar modelos, pero hay excepciones como este teclado para zurdos de ZHINTE (44 euros), cuenta con el pad numérico a la izquierda para facilitar la tarea de meter cifras, con dos puertos USB y cable .







ZHINTE Teclado numérico ergonómico con Cable Negro para Zurdos para PC/portátiles con conexión de alimentación Micro USB de Cable de 1,45 Metros

La realidad es que no abundan los teclados específicos para zurdos de marcas top, pero siempre puedes optar por una solución cómoda para ti y ergonómica en general como este Microsoft Sculpt (102 euros), con arco natural y reposamanos acolchado. Como además viene con el teclado numérico separado, podrás colocarlo donde te resulte más cómodo. Para Windows







Microsoft – Sculpt Ergonomic Desktop, Ratón y teclado QWERTY español, Negro

Aunque están en absoluta minoría, sí que hay alternativas de primera para zurdos que busquen un ratón, como este Logitech Lift Left (67 euros), un modelo ergonómico e inalámbrico que te va a servir tanto para Windows como para Mac o incluso tu iPad. Perfecto para cuidar de tu brazo si tienes molestias y/o haces un uso intensivo.







Logitech Lift Left Ratón Ergonómico Vertical, para Zurdos, Inalámbrico, Bluetooth o receptor Logi Bolt USB, 4 botones, compatible con Windows/macOS/iPadOS, portátil, PC – Grafito

Es habitual que los cepillos de dientes tengan ciertas formas que facilitan el agarre, pero también es habitual que estas marcas sirvan para diestros. Pero hay excepciones tan originales como este cepillo de Radius (13,95 euros), con un diseño de lo más original reversible para personas diestras y zurdas hecho de madera reciclada (el mango). Lo puedes comprar para diferentes durezas y también en pack de tres unidades (42 euros)







Radius Source – Cepillo de dientes (tamaño mediano)

Si el señor Burns pudo abrir las latitas de comida para sus gatos él mismo, tú también podrás con este abrelatas para zurdos de Fackelmann (10,14 euros). Y es que si no tienen abrefácil, los abrelatas estándar pueden ser, valga la redundancia, una lata al tenerla que girar a posiciones poco naturales. Con esta herramienta trabajarás menos, ya que rota en sentido antihorario para resultarte más cómodo y eficiente.







Fackelmann 09141 – Abrelatas para Zurdos

Más ofertas

