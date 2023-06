Prime Video también quiere publicidad: Amazon abre una opción con anuncios y sin suscripción a Prime

Queda claro que es la nueva tendencia dentro del streaming, una opción para economizar y recortar gastos en un momento en el que los elevadísimos gastos de las plataformas (y ahí Prime Video tiene poco de lo que presumir: entre ‘Citadel’ y ‘Los Anillos de Poder’, las facturas no dejan de llegar) no permiten reducciones en las tarifas. Así que después de que Netflix y Disney+ hayan anunciado sus propias tarifas con anuncios, y de que HBO lleve un tiempo con ella, ‘The Wall Street Journal’ anuncia que Prime Video podría estar considerándolo también.

De momento, según afirma la web, el proceso está empezando a considerarse, y solo lleva unas semanas sobre la mesa. Es una de las muchas opciones que se están hablando para amortiguar los tremendos gastos de la compañía y que han llevado a despidos masivos de 18.000 empleados, a los que se sumaron más tarde 9.000 de empresas propiedad de la multinacional. No se trata de un movimiento improvisado: la publicidad brinda notables beneficios a Amazon en su totalidad, y crece un 21% cada año, según TWSJ.

Según las fuentes del medio, una opción que Amazon se está planteando es la de que los actuales suscriptores empiecen a recibir anuncios y hubiera que pagar un extra para no tenerlos, en una modalidad de subida de precio a la inversa. Amazon ya ha experimentado con esa fórmula en Amazon Music, reduciendo el catálogo de canciones que se puede conseguir con la suscripción básica.

Otra opción que se comenta es la de un Prime Video aislado, sin necesidad de contratar el servicio de Amazon Prime que incluye Amazon Music, envíos gratuítos y otras ventajas. Es una decisión aún más radical porque supondría, por primera vez, la emancipación del servicio de streaming de la tarifa premium de Amazon. El hecho de que Prime Video y Amazon Prime siempre hayan ido de la mano ha tenido efectos colaterales como, por ejemplo, la opacidad en la comunicación de las audiencias del servicio, ya que Amazon siempre informa del número total de suscriptores a Prime, no de cifras de audiencia en Prime Video.

Amazon ya ha hecho experimentos con la inserción de publicidad en sus productos en Estados Unidos: su programación de deportes, por ejemplo, la tiene. Y su plataforma Freeve es un servicio gratuito de contenido audiovisual que se financia con anuncios, al estilo de los canales lineales por streaming que se han puesto de moda ultimamente, como Pluto TV. En Prime Video en España, muchas series y películas emiten anuncios de otros programas de la plataforma, pero se pueden saltar.

Cabecera: Amazon

En Xataka | Creíamos que el streaming nos salvaría de los anuncios. Ahora el futuro del streaming es, precisamente, la publicidad