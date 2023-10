Primer gran descuento en el Samsung Galaxy Z Flip5: la nueva versión de este teléfono plegable es todavía más potente

Los plegables llevan años de vuelta y Samsung, principal pionera de este retorno, va ya por la quinta versión de su Galaxy Z Flip, que reaparece con varias de sus prestaciones mejoradas y otras puestas al día. En Amazon obtiene su primer gran descuento desde que está en el mercado y se queda en 1.098,35 euros.







SAMSUNG Galaxy Z Flip5, 512 GB + Cargador 45W – Teléfono Móvil Plegable, Smartphone Android Libre, 8GB de RAM, Diseño Plegable, Verde claro (Versión Española) * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar el Samsung Galaxy Z Flip5 al mejor precio

Este Galaxy Z Flip5 de Samsung antes costaba 1.329 euros. Ahora su precio es de 1.098,35 euros, lo que supone un ahorro de 230 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

El Samsung Galaxy Z Flip5 tiene un panel interno Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2.640 x 1.080 píxeles, tecnología LTPO con refresco de 1 a 120 Hz y relación de aspecto 22:9. Su pantalla externa cuenta con panel Super AMOLED de 3,4 pulgadas, con resolución de 748 x 720 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz.

Su procesador es el potente Snapdragon 8 Gen 2, disponiendo de 8 GB de RAM y, en esta versión, 512 GB de almacenamiento interno, su mayor capacidad.

Cuenta con una cámara trasera con un módulo de dos lentes, una principal de 12 MP f/1.8, OIS y otra gran angular de otros 12 MP f/2.2. Su cámara frontal es de 10 MP f/2.2.

Con una batería de 3.700 mAh, obtenemos una autonomía de entre 26 y 41 horas dependiendo de si el uso es moderado o, por contra, es más intensivo utilizando Bluetooth, escuchando música o interactuando en redes sociales.

Las horas de pantalla pueden reducirse casi a la mitad dependiendo de si tenemos o no activada la función Always on Display. Sus cifras en cuanto a carga son pobres para un terminal de esta gama, necesitando dos horas y 15 minutos para completar la carga de su batería desde 0 hasta el 100%.

Su sistema operativo es Android 13, bajo la capa de personalización de One UI 5.1.1 de Samsung. En cuanto a conectividad, dispone de 5G, NFC para pagos sin contacto, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 y GPS. Otras características son su certificación IPX8 para poder sumergirlo metro y medio en agua y sensor de huellas lateral.

