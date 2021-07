Probamos ‘Pokémon Unite’: el ‘League of Legends’ de Pokémon para Nintendo Switch y móvil es tan divertido como sencillo

Hoy es el día. Tras ser anunciado hace ya bastante tiempo, ‘Pokémon Unite‘ hace su aparición estelar en Nintendo Switch. Para el que no sepa qué es ‘Pokémon Unite’, es un MOBA al estilo ‘League of Legends‘ que, por ahora, es exclusivo de Nintendo Switch, si bien próximamente llegará a iOS y Android, siendo gratuito en todas las plataformas.

Ayer comenzó la precarga y hoy ya es completamente jugable, así que desde Xataka hemos echado el guante a la Nintendo Switch y lo hemos probado para contaros nuestras impresiones. A título personal y a modo de resumen, no esperaba grandes cosas del juego y, para mi sorpresa, ha resultado ser bastante entretenido.

‘Pokémon Unite’ es un MOBA pensado para portátil (y para no comerse la cabeza)

Personalización del personaje.

Después de personalizar nuestro personaje (algo que no tiene mucho sentido más allá de lo estético en el menú principal) y de jugarnos el tutorial (algo que recomiendo hacer, ya que no lleva mucho tiempo y es útil para entender la mecánica del juego), podremos empezar a pelearnos contra otros jugadores en tiempo real.

El juego no cambia mucho con respecto a otros MOBA. Sigue el esquema de calle superior, calle inferior y jungla, dejando de lado la calle central que, en esta ocasión, pasa más desapercibida y sirve para que aparezca Zapdos (el equivalente al Barón Nashor en ‘League of Legends’) a mitad de la partida.

Lo naranja es la zona enemiga.

El objetivo es sencillo: derrotando a los Pokémon que aparecen en el mapa y a nuestros rivales conseguiremos puntos. Con esos puntos marcaremos gol en las zonas rivales (que serían las torretas del ‘LoL’). Cada zona tiene 100 puntos de vida. Si marcamos los suficientes goles para conseguir esos 100 puntos, destruiremos esa zona y podremos pasar a la siguiente.

Cada equipo tiene dos zonas en las calles y una zona cerca de la base (que sería el Nexo). Gana el que destruya antes todas las bases o el que, al pasar los diez minutos que dura cada partida, haya conseguido marcar más goles. También está la posibilidad de rendirse, algo que deben decidir todos los jugadores del equipo.

Y realmente no tiene mucho más. Es un MOBA muy sencillo. A diferencia del LoL, que tienes que comprar objetos para mejorar al personaje y tener en cuenta la build de los rivales (entre otras cosas), en ‘Pokémon Unite’ no. No puedes comprar objetos durante el juego, aunque sí puedes equipar a tus Pokémon con algunos objetos antes de la partida para mejorar su velocidad de movimiento, el ataque, etc.

‘Pokémon Unite’ va al grano. Eliges el Pokémon, entras a pelear y peleas. Consigues monedas, desbloqueas más Pokémon (o pasas por caja para desbloquearlos con diamantes que puedes conseguir con dinero real) y vuelves a pelear. Hay desafíos que nos permiten conseguir monedas, eventos y recompensas diarias que nos incitan a jugar más.

El gameplay se siente bien

Pantalla se selección de personaje.

Como en todos los MOBA, los personajes están divididos en clases. Por ahora hay poquitos Pokémon, pero suficientes para que tengamos una abanico relativamente amplio para elegir. Las clases disponibles son las siguientes:

Atacantes : poca vida, mucho daño y atacan a distancia, como Pikachu o Venusaur.

: poca vida, mucho daño y atacan a distancia, como Pikachu o Venusaur. Speedster : mucha movilidad, buen ataque y atacan a melee, como Absol o Gengar.

: mucha movilidad, buen ataque y atacan a melee, como Absol o Gengar. Todoterreno : ataque y defensa equilibrados, atacan a melee y entre ellos están Charizard y Machamp.

: ataque y defensa equilibrados, atacan a melee y entre ellos están Charizard y Machamp. Defensores : mucha vida y defensa, pero poco ataque. Atacan a melee y son Snorlax, Slowbwo y Crustle.

: mucha vida y defensa, pero poco ataque. Atacan a melee y son Snorlax, Slowbwo y Crustle. Supports: especializados en infligir condiciones y curar aliados. Hay a distancia y a melee y son Eldegoss, Mr. Mime y Wigglytuf.

Cuando empezamos la partida empezamos con el Pokémon principal, Charmander en el caso de elegir a Charizard. Conforme avance la partida, el Pokémon pasará a la segunda evolución en el nivel cuatro y a la tercera en el nivel nueve. Al subir de nivel, iremos desbloqueando y mejorando los ataques. Por si alguno se lo pregunta, no, no parece que los tipos (fuego, agua, planta) afecten en la partida.

Cada Pokémon tiene un ataque básico, dos habilidades principales y una ulti, un ataque más poderoso que desbloquearemos a lo largo de la partida y que tiene un efecto mucho más importante en la partida. Lanzamos las habilidades con los botones y gatillos y atacamos con la A. El apuntado es automático y siempre prioriza al Pokémon enemigo, aunque puede cambiarse en los ajustes para que al pulsar A ataquemos al enemigo y al pulsar B atacamos a los minions.

Si sois jugadores de MOBA (yo he dedicado más horas a ‘League of Legends’ de las que estoy dispuesto a admitir públicamente), el juego os resultará muy familiar. Sabrás controlar a los Pokémon, entenderás rápido sus habilidades, fortalezas y debilidades y aprenderás rápido lo básico para jugar.

El gameplay se siente fluido. Los controles son intuitivos y la Switch consigue mantener los 30 FPS estables (en la configuración por defecto). Mover a los Pokémon es fácil y gracias al apuntado automático (o semiautomático, ya que también podemos apuntar manualmente con las habilidades si queremos) podemos centrarnos en jugar bien nuestras cartas y cumplir con nuestro rol.

Las partidas son cortas y entretenidas y seguramente ganen enteros al jugar con amigos, ya que eso permitirá que nos podamos comunicar mejor con el equipo. Nos hemos quedado con un buen sabor de boca después de jugar unas cuantas partidas online y, francamente y en mi opinión, ‘Pokémon Unite’ apunta maneras.

Sobre los micropagos

Micropagos

Al ser un juego gratuito, ‘Pokémon Unite’ se monetiza mediante micropagos estrictamente estéticos. La moneda premium del juego es Gemas Aeos y se pueden comprar por desde 1,09 euros, aunque el paquete más grande, que incluye 6.000 gemas, cuesta 109,99 euros.

Las usaremos para desbloquear a los Pokémon (que también se pueden desbloquear con monedas conseguidas in-game), pero realmente están pensadas para desbloquear skins de los Pokémon y elementos cosméticos para el personaje. No puedes comprar otras cosas, por lo que, salvo que una skin de Mr. Mime sea muy importante, no es para nada necesario gastar dinero.

En resumen

No esperaba mucho de ‘Pokémon Unite’ y, tras probarlo, ha resultado ser un juego muy divertido. Siguiendo la esencia de Switch, es un juego casual, pensado para jugarlo en cualquier lado donde haya WiFi y echarse varias partidas cortas. Está diseñado por y para eso.

Es fácil, es intuitivo y me parece interesante tanto para los doctos de los MOBA como para aquellos que no hayan jugado nunca y quieran probarlo. Aprender los aspectos más básicos del juego es sencillo, pero a la larga seguramente se puedan desarrollar estrategias y sinergias en función de los Pokémon que elijamos, lo que le daría un puntito más de profundidad.