Probamos Stream Connect en Google Stadia: el multijugador cooperativo sube de nivel cuando puedes ver lo que tus aliados ven

Google Stadia ha tenido un lanzamiento algo descafeinado. A pesar de que Google prometió infinidad de funciones durante su anuncio, cuando la plataforma llegó a la casa de los Founders y usuarios Premiere lo hizo sin Google Assistant y sin funciones como Crowd Play, State Share o Stream Connect. Esta última, sin embargo, acaba de aterrizar en Google Stadia de la mano de ‘Ghost Recon Breakpoint‘, y en Xataka ya hemos tenido ocasión de probarlo.

Pero antes de nada, ¿qué es Stream Connect? Es una función pensada para el juego cooperativo con la que podemos ver en tiempo real la pantalla de nuestros compañeros en nuestra propia pantalla. Es decir, nos permite tener nuestro HUD y en un recuadro en la esquina derecha el streaming de nuestros compañeros para ver qué ven ellos y mejorar la sincronización de nuestros movimientos. Esta ha sido nuestra experiencia.

Unos apuntes preliminares

Lo primero que hay que hacer para poder aprovechar Stream Connect es cumplir una serie de requisitos, dos, para ser exactos. El primero es que ambas personas tengan el juego comprado y el segundo que ambas personas sean amigos en Google Stadia.

Es imperativo esto, ya que el juego nos ofrece la opción de invitar a nuestra partida o unirnos a la de nuestros amigos. Esto último es lo que he hecho yo con Samuel Fernández, editor en Xataka Móvil y Xataka Android. Hemos sido dos, pero el juego soporta hasta cuatro personas (tú y tres más).

Podemos invitar a un amigo a nuestra partida o unirnos a la suya.

Stream Connect viene activado por defecto en ‘Ghost Recon Breakpoint’, aunque para asegurarse hay que ir a los ajustes del juego y comprobar que la opción «Conexión por streaming» está activada. Lo que viene desactivado es el micrófono, así que conviene activarlo para mejorar la comunicación del equipo.

Samuel y yo lo hemos hecho y no hemos notado que ello haya afectado al rendimiento del juego. De hecho, en los ajustes del juego se puede activar la detección automática del micrófono para que se active solo cuando hablemos, además de que se puede silenciar al resto de personas.

Así se ve el juego cuando tenemos el streaming de nuestros aliados en pantalla.

Cuando uno de los usuarios habla, en la pantalla superior su icono se anima para indicarnos quién es. De la misma forma, si pulsamos «X» (en el caso de usar el mando) podemos acceder a su ficha para ver el historial del jugador o consultar su equipamiento. Grosso modo, esto es lo que nos permite hacer el juego, pero hablemos de la experiencia.

«Nos reunimos en esa roca»

Stream Connect no es exactamente lo mismo que jugar cooperativo en una consola. De hecho, no se puede jugar en pantalla partida en un único dispositivo. Lo que Stream Connect hace es embeber el streaming de nuestros amigos en nuestra pantalla, por lo que el rendimiento no se ve afectado. Si has jugado en pantalla partida en consola seguramente hayas notado que la calidad gráfica se reduce tanto como personas haya conectadas a una misma consola, pero en Stadia en absoluto. No hay problemas de rendimiento ni peor input-lag.

Encima de la pantalla de nuestro compañero tenemos su ubicación y su nivel. El tamaño de su streaming es suficientemente grande para ver dónde está y qué ve de manera general, pero en algunas ocasiones puede resultar pequeño para apreciar detalles sutiles como un objeto o una persona lejana. Por el momento, esta pantallita no se puede redimensionar.

Stream Connect puede ser útil para que un compañero con un francotirador te de instrucciones de ataque, cobertura o movimiento.

En el caso de los tiroteos, el juego soluciona este problema de falta de visión con el disparo sincronizado. Con él, una persona que esté vigilando desde un una posición elevada puede marcarnos a los enemigos para que les disparemos. De hecho, es uno de los usos más interesantes que hemos encontrado durante nuestras pruebas.

Dado que nuestro compañero está viendo nuestra pantalla y sabe dónde estamos gracias al minimapa y un icono azul, puede indicarnos hacia dónde movernos con instrucciones contextuales. Un ejemplo: «¿Ves ese coche que tienes enfrente? Ve hacia él y comprueba la cabaña de al lado» o «Tienes a un enemigo escondido detrás de la casa a tu derecha». Es como tener varios ojos de halcón a la vez que se ayudan mutuamente.

Cuando somos artilleros en un vehículo, podemos ver en tiempo real la trayectoria del mismo a la vez que nuestros aliados pueden ver hacia donde apuntamos y darnos instrucciones.

De hecho, los cambios que suceden en el mapa se muestran a todos los jugadores. Algo que nos ha llamado la atención es que si disparamos a nuestro compañero le hacemos una herida (no hay fuego amigo, tranquilidad), y dicha herida se muestra en nuestro streaming que nuestro compañero ve en su pantalla. Todo está perfectamente sincronizado, el movimiento de las cámaras aliadas es fluido y Stream Connect conserva una muy buena calidad gráfica, aunque evidentemente dependerá de nuestra conexión.

También ha resultado útil en los momentos de conducción, ya que todos los demás pueden ver en tiempo real lo que ve tu cámara e indicarte hacia dónde moverte, dónde hay enemigos o, en mi caso, reírse de mi porque el buggie tiene poca estabilidad y no es que yo sea un conductor demasiado hábil. Más allá de la anécdota, lo cierto es que es un sistema de lo más interesante para jugar en serio con tres amigos y pasar un buen rato explorando el enorme mapa del juego.

Un buen ejemplo de lo que permite Stream Connect. Un enemigo nos ha tirado una granada y yo solo puedo ver que estoy dentro del área de explosión, pero mi compañero puede ver el rango completo y moverse para evitar que ambos suframos daños.

Ahora bien, al principio cuesta un poco no distraerse con las pantallas en la esquina, y eso que la prueba la hemos hecho con dos personas. Tener otras tres pantallas moviéndose simultáneamente en tu pantalla puede llegar a ser un elemento de distracción en ciertos momentos, aunque todo es cuestión de acostumbrarse y aprender a mirarla solo cuando sea necesario coordinarse.

La experiencia de jugar en cooperativo cuando te acostumbras a mirar la pantalla del aliado solo cuando debes hacerlo es superlativa y de lo más interesante

Dicho lo cual, es un sistema que no está pensado para todos los juegos. Hay títulos en los que, directamente, no tiene sentido, pero en juegos multijugador cooperativo, como ‘Ghost Recon Breakpoint’ o ‘Call of Duty: Modern Warfare‘ (este último no está en Stadia) puede marcar la diferencia y hacerla todavía más completa. Ha tardado en llegar, pero ha llegado y al César lo que es del César, funciona realmente bien.

Un elemento que podría mejorar todavía más la experiencia sería Crowd Play, esa función anunciada para Google Stadia que permitirá que nos unamos a la partida pulsando solo un botón cuando estemos viendo el streaming de un juego en YouTube. Puede ser interesante para los creadores de contenido que quieran interactuar con su comunidad de seguidores a través de los videojuegos, pero para eso todavía hay que esperar.