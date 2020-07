Python es el BASIC de nuestra era: es el lenguaje de programación de moda según IEEE Spectrum y todos quieren conocerlo

En la década de los 80 teníamos BASIC hasta en la sopa: daba igual que C llevara años en el candelero, porque lo que nos vendían las revistas, la televisión y los fabricantes de microordenadores -que lo integraban en sus equipos de forma directa- era este lenguaje de programación.

Hoy en día el lenguaje de programación más popular es Python. Fácil, accesible, y utilizado en todo tipo de entornos, domina un segmento en el que desde luego hay opciones notables. La clasificación anual de IEEE Spectrum, una de las más reputadas en este ámbito, deja claro que Java, C, C++ y JavaScript completan el quinteto de referencia, pero por detrás hay sorpresas. Entre ellas, Arduino. Sí, aunque no sea un lenguaje de programación como tal.

Python domina y eso sin prestar atención al móvil

Lo sorprendente de ese particular ranking -entre otras cosas- es que Python domina con claridad a todos los demás lenguajes de programación sin necesidad de tener relevancia en uno de los ámbitos clave de nuestra era: el móvil. Es algo que ya habíamos notado en encuestas como la que se produjo en Twitter en octubre de 2019.

Este lenguaje orientado a objetos se ha hecho especialmente famoso en el ámbito de la computación científica y la inteligencia artificial, pero se ha beneficiado especialmente de lo accesible que resulta para los no iniciados.

Es posible aprender de forma relativamente rápida, y de hecho hasta la célebre aplicación Duolingo permite dar los primeros pasos. Google también ha apostado por este lenguaje, y hace unos meses lanzó una certificación con seis cursos centrados en la automatización.

En IEEE Spectrum explican que su clasificación se basa en 11 métricas a partir de las cuales los encuestados -programadores de todo el mundo- eligen sus propuestas favoritas en cada apartado. No solo eso: cada una de esas métricas tiene el peso que el programador quiera darle, lo que permite dar a cada apartado aún más valor para cada lenguaje.

El resultado ha sido ese dominio absoluto de Python, tras el cual se sitúan Java, C, C++, y JavaScript. A partir de ahí tenemos varios protagonistas sorpresas como R —un lenguaje orientado al análisis estadístico y a la minería de datos- o Arduino, que aunque no es un lenguaje como tal sí genera un enorme interés entre programadores y makers de todo tipo de escenarios. Go, Swift y Matlab (otra sorpresa) completan esas primeras 10 posiciones.

Se puede consultar el ranking interactivo en el sitio web creado por IEEE Spectrum, y desde él podremos elegir la clasificación en base a la demanda de empleo, la popularidad reciente o su filosofía abierta, además de filtrar por ámbito (web, empresa, móvil, embebido). Una interesante forma de descubrir cuáles son los lenguajes más llamativos hoy en día y que se complementa con otros rankings como el que proporciona la encuesta de Stack Overflow cada año.

Vía | IEEE Spectrum