Qué bicicleta eléctrica comprar (2020): recomendaciones y 17 modelos desde 500 a 4.200 euros

Las bicicletas se han convertido en una solución para la congestionada movilidad urbana por su sencillez, eficacia en trayectos cortos y su bajo coste, especialmente si lo comparamos con el vehículo particular. No obstante, siguen representando un reto no apto para todos los públicos en caso de recorrer distancias más largas o con cierto desnivel. Es aquí donde la bicicleta eléctrica hace su aparición.

Si estás pensando en comprarte una, en esta guía de compras de bicicletas eléctricas analizamos qué tener en cuenta y te proponemos algunos modelos interesantes.

Normas de circulación de la bicicleta eléctrica

Como sucede con el resto de bicicletas, para la bicicleta eléctrica es obligatorio del casco en vías interurbanas y carreteras, pero no en ciudad. Del mismo modo, no se puede circular por las aceras a no ser que se especifique, teniendo que circular por la calzada como el resto de vehículos.

Si vas a circular de noche en bicicleta, debes llevar luz delantera blanca y trasera de color rojo

Para usar una bicicleta eléctrica no es necesario tener licencia, pero sí que es necesario conocer el código de circulación, las señales de tráfico y respetarlas. En caso de circular en condiciones de luminosidad reducida o de noche, las bicicletas deben llevar luz delantera blanca y trasera de color rojo.

Tampoco es necesario contar con un seguro de daños a terceros ni se requiere abonar impuesto de circulación porque las bicicletas eléctricas no son homologables a los vehículos de tracción mecánica. Eso sí, en caso de accidente, si no disponemos de seguro, tendremos que hacernos cargo de los daños causados a vehículos y peatones.

Legislación específica de la bicicleta eléctrica

La normativa que hemos visto hasta ahora sobre la bicicleta eléctrica es idéntica a la de las bicicletas estándar. No obstante, las bicis eléctricas constan de batería y motor que proporcionan asistencia al pedaleo al conductor y sobre estos componentes sí que existen ciertas limitaciones, como vemos a continuación.

Las bicicletas eléctricas deben estar homologadas por el Ministerio de Industria, de acuerdo con la norma UNE-EN 15194:2009.

Se asemejarán a ciclomotores si contasen con un acelerador similar al de una moto o si su motor supera los 250W o no se detiene la asistencia al pedaleo al alcanzar los 25 km/h, como sucede con las powered cycles o las speed ebikes. En estos casos, sería necesario matricular el vehículo, contratar un seguro y disponer de una licencia para su conducción.

De este modo, se enmarcan como Bicicletas de Pedaleo asistido (EPAC):

«bicicletas con pedaleo asistido, equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima de 0,25 kilovatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h, o antes si el ciclista deja de pedalear»

Tipos de baterías de la bicicleta eléctrica y autonomía

Las características de la batería juegan un papel muy importante a la hora de elegir: no solo sus especificaciones, sino también si van integradas en la bicicleta o si son extraíbles. La ventaja de que puedan retirarse es que nos permiten llevarlas con nosotros si dejamos la bicicleta en la calle, lo que nos da más seguridad, además de poderlas cargar en casa o en el trabajo. Por otro lado, los modelos con batería integrada ofrecen una estética más discreta y similar a las bicicletas convencionales.

En lo que atañe a la batería en cuestión, tendremos que fijarnos en los ciclos de carga de esta y la facilidad de sustitución en un futuro, cuando estos se agoten. En este sentido, cuanto más sencillo sea acceder a ella para proceder a su recambio y mayor vida útil ofrezcan, mejor.

Respecto a la autonomía, esta irá ligada a su capacidad (como sucede con otros dispositivos como los teléfonos) y al tipo de batería que sea: las de ion litio son más eficientes que las de plomo, más económicas pero de mayor peso.

No obstante, la autonomía proporcionada por el fabricante es una mera orientación que diferirá de la experiencia real, donde el peso del ciclista y el terreno juegan un papel fundamental: no es lo mismo un ciclista de 90 kilos que subir cuestas que un ciclista que pesa 75 y realiza un recorrido llano. Lo normal es encontrar modelos que permitan unos 50 – 60 kilómetros con asistencia al pedaleo sin problemas.

Otro factor importante es la cantidad de asistencia al pedaleo que proporciona, ya que la bici eléctrica permite regular cuánto queremos que empuje el motor eléctrico.

La situación del motor

Para terminar con las peculiaridades de las bicicletas eléctricas, nos fijaremos en dónde se encuentra el motor. Existen dos tendencias: en el eje o en la rueda, dos opciones que proporcionan diferentes sensaciones y eficiencia.

Si optamos por un modelo que integra el motor en su eje, la sensación de pedaleo es similar al de la bicicleta clásica, una opción más adecuada para actividades deportivas como la mountain bike o la bicicleta de carretera. Además, al contar con un sensor de movimiento de torque en el propio eje al impulsar el pedal, el motor eléctrico entra en funcionamiento y la bici sale literalmente disparada.

Si el motor está integrado en la rueda, se incluye un sensor de movimiento, por lo que es necesario dar un par de vueltas para que entre en acción. Esta alternativa es la más habitual en modelos urbanos, donde se opta por situarlo en la rueda trasera o, en la rueda delantera si se busca una doble tracción: la de la rueda delantera por el motor y la trasera fruto del pedaleo «manual».

¿Qué tipo de bicicleta eléctrica elegir?

Antes de comprar una bicicleta eléctrica debemos pensar en el uso que le vamos a dar y con qué intensidad, si disponemos de espacio para guardarla o tendremos que portarla de casa a la calle o el presupuesto que nos podemos permitir.

Como sucede con las bicicletas estándar, en el mercado existen bicicletas eléctricas de varios tipos: plegables, de paseo, urbanas, híbridas, de montaña… en este sentido, el punto de partida es el mismo: ¿para qué la queremos?

A continuación os proponemos algunos modelos de bicicletas eléctricas de diferentes tipos para que os sirvan como referencia.

SmartGyro Ebike

Una de las propuestas más baratas orientada para movilidad urbana es la SmartGyro Ebike (588 euros), un modelo en la gama de entrada con prestaciones sencillas.

La SmartGyro Ebike es una bicicleta eléctrica asequible para ciudad con batería extraíble con autonomía de 30-50 km. Sus ruedas son de 16″ y, aunque plegable, ronda los 20 kilogramos de peso.

SMARTGYRO Ebike Red – Bicicleta Eléctrica, Ruedas de 16″, Asistente al Pedaleo, Plegable, Batería extraíble de Litio de 4400 mAh, Freno V-Brake y Disco, Autonomía 30-50 Km, Color Rojo

Nilox ebike X2

Otro modelo plegable para movilidad urbana es el Nilox ebike X2 (490 euros), que como el anterior, se enmarca en la gama de entrada.

No obstante, cuenta con detalles muy interesantes para el desplazamiento por ciudad como son el guardabarros o la parrilla trasera. Dispone de ruedas de 16″, luces y una batería que proporciona una autonomía aproximada de 25 km que se carga en unas tres horas (según fabricante).

Nilox ebike X2 Plus Plegable Ruedas 16″; Adulto, Unisex, Eléctrica, Negro

Xiaomi Qicycle Electric Folding Bike

Xiaomi también cuenta con un modelo urbano y plegable que destaca por su pequeño tamaño y ligereza (14,5 Kg), algo que la hace muy cómoda para plegarla y llevarla en el transporte público. Eso sí, a costa de un atractivo diseño minimalista que carece de elementos útiles para ciudad como la parrilla o el guardabarros.

Sus baterías fabricadas por Panasonic ofrecen una autonomía estimada de 45 km, pudiendo conocer estadísticas e información sobre los trayectos desde la app. La Xiaomi Qicycle Electric Folding Bike cuesta 852 euros.

Xiaomi Qicycle Electric Folding Bike

LeGrand eLille

Con un diseño de paseo muy cómodo para la ciudad con toques retro, la LeGrand eLille (1.099 euros) es una bici eléctrica con suspensión delanteras y grandes ruedas de 28″ con cambios internos y batería extraíble.

Bicicleta eléctrica eLille 1 28» Le Grand

Megamo Park

Diseño premium con vocación urbana en un formato plegable para poderla trasladar en el transporte público o en el maletero, la Megamo Park (1.149 euros) tiene cuadro de aluminio y display LCD para que el manejo sea más intuitivo.

Bicicleta eléctrica plegable 24″ Park Megamo

Megamo Executive

La Megamo Executive (1.199 euros) es una alternativa robusta en forma de bicicleta de plegado fácil, rápido y muy compacto con una batería integrada que ofrece una autonomía de 40-60 km. Con pantalla LCD, ruedas antipinchazos y detalles antireflectantes.

Si la idea es usar una bicicleta eléctrica en tu día a día, la Megamo Executive es una buena opción por su cuidado diseño y materiales.

Megamo Executive

Peugeot Elc01

Para aquellos que, además de requerir el empujoncito de la batería, busquen comodidad y estética, la Peugeot Elc01 (1.499 euros) podría encajarles.

Estamos ante una bicicleta eléctrica urbana de tipo holandés. Con cuadro bajo que permite subir y bajar sin dificultad, con ruedas de 24″, parilla y un cómodo sillín. Su batería ofrece una autonomía de 30 a 70 km y su motor de 250W se sitúa en la rueda delantera.

Peugeot Elc01

BH Evo Street Pro

La BH Evo Street Pro (1.499 euros) es una bicicleta eléctrica versátil para ciudad con un ligero cuadro de aluminio, transmisión Shimano Alivio de 8 velocidades, frenos hidráulicos y pantalla LCD con batería integrada que supera los 100 km de autonomía con carga rápida.

A pesar de contar con elementos típicos para la ciudad como el guardabarros, la pata o la parrilla, se trata de una bicicleta robusta apta para caminos rurales y desnivel.

BH Evo Street Pro

Dinamik Megamo

Si buscas una bici eléctrica de montaña sencilla y asequible para que subir empinadas cuestas sea un poco menos duro, la Dinamik Megamo (1.499 euros) es una buena candidata. Con suspensión delantera, cambios Shimano Altus, motor Brushless de 250W, cables resistentes a prueba de agua y batería de litio Samsung de 418 Wh para una autonomía de 40 – 60 km. Viene con display LCD para que sea más intuitivo y está disponible en tres tallas.

Bicicleta eléctrica Dinamik Megamo

Gitane E-verso Mixta

La clásica marca de bicis francesa Gitane cuenta en su catálogo con un modelo tipo MTB con cambio Shimano de 27 velocidades, frenos de disco hidráulicos, suspensión con bloqueo y una autonomía de hasta 60 km. Gitane E-verso Mixta por 1.599 euros en Ciclo-manía.

Con un diseño sobrio y simple, la Gitane E-verso destaca por ofrecer características sencillas pero solventes.

Gitane E-Verso Mixta

Orbea Optima E50

La Orbea Optima E50 2019 (1.695 euros) es la última edición de un modelo sencillo de la firma vasca para movilidad urbana cómodo y práctico. No obstante, cuenta con guardabarros, parrilla, luces o pata de cabra.

Orbea E50 Optima

Moma E-MTB 26

Si optamos por un diseño más deportivo, la Moma E-MTB 26 (1950 euros) es una mountain bike eléctrica con ruedas de 26″, suspensión delantera y frenos de disco.

Ofrece 5 niveles de asistencia al pedaleo, integra una batería con una gran autonomía de 80 km y dispone de un display LCD para conocer datos relativos a las rutas. Una opción interesante para iniciarse con las bicicletas eléctricas dentro del formato más deportivo.

Gocycle GS

Gocycle GS (2.799 euros) es otro modelo de bicicleta compacto que ya lleva unos cuantos años en el mercado, pero que sigue siendo referencia por su calidad. Llama la atención su estética cuidada y su ergonomía, así como su sencillez. Lleva candado integrado y la batería está camuflada dentro de su cuadro y nos ofrece una autonomía de unos 45 km. Además, podemos conocer información sobre nuestros trayectos mediante la app.

Ojo porque no es una bicicleta plegable, sino que se desmonta de una forma original para transportarla con facilidad, una opción que a priori juega en su contra si la idea es transportarla con frecuencia. Eso sí, es de las más ligeras con 16,5 kg de peso.

Gocycle GS – Bicicleta plegable, color blanco, rojo y blanco

Orbea Keram Comfort 20

Si la idea es invertir en una bici a largo plazo todoterreno que nos permita tanto desplazamientos por ciudad como actividades deportivas de forma cómoda, la Orbea Keram Comfort 20 (2.719 euros) es una opción muy interesante.

Esta bicicleta híbrida tiene frenos de disco, suspensión delantera, frenos hidráulicos, cambios Shimano Deoré, guardabarros y parrillla y una batería integrada Bosch Performance de 500Wh.

Orbea Keram Comfort 20

VanMoof Electrified X3/S3

La VanMoof ya cuenta con un tiempo en el mercado pero por su peculiar diseño, sigue siendo uno de los modelos más icónicos, además ya van por su segunda edición (1.998 euros), disponible en dos formatos. Cuenta con un motor de 250W y baterías integradas en el cuadro, logrando una autonomía de hasta 120 km. Aunque su motor permite velocidades de 32 km/h, las unidades que se distribuyen en la UE vienen limitadas a 25 km/h.

A pesar de su diseño de apariencia simple, integra candado inteligente y GPS. Dispone de freno de disco y ruedas de 28″, pero no llevan cambios, así que si hay muchas cuestas donde la vas a usar tendrás que tirar de la máxima asistencia de pedaleo.

VanMoof Electrified X2/S2

VSF Fahrrad Manufaktur 11 Once

Fahrrad Manufaktur es una de las marcas de referencia en Europa en bicicletas para movilidad urbana por su calidad, funcionalidad y diseño. Dentro de su catálogo encontramos una completa sección de ebikes con la VSF Fahrrad Manufaktur 11 Once (2.999,90 euros) como modelo que se enmarca dentro de su gama media.

Esta bicicleta de trekking está disponible con tres tipos de cuadro que combina diseño deportivo y ergonomía. Con cambio XT de Shimano, parrilla, guardabarros, motor de 48 voltios del sistema Continental e-bike con 3 niveles de apoyo y una batería de 600W.

VSF Fahrrad Manufaktur 11 Once

Scott Spark Eride 910

La Scott Spark Eride 910 (4.199 euros) es una mountain bike eléctrica con doble amortiguador TwinLoc, frenos de disco Shimano XT, cubiertas Maxxis de Kevlar y una batería de 500 WAh… características muy interesantes para aquellos ciclistas de montaña que busquen un modelo completo para uso intensivo.

Scott Spark Eride 910

Revisado en Abril de 2020 con más información, actualización de disponibilidad y precio y nuevos modelos

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.