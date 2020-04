Qué consola comprar a un niño: guía con consejos y comparativa Switch, Playstation y Xbox

Regalar una consola a los niños/as es una opción real que requiere de alguna que otra decisión previa. ¿Qué consola es mejor para un niño? ¿En qué debo fijarme antes de decidir la compra? Toma nota de los consejos y recomendaciones para acertar al comprar una consola para un niño y los modelos que recomendamos.

Qué consola elegir para un niño/a: consejos y recomendaciones a tener en cuenta

Elegir una consola para un niño no es cuestión exclusivamente de presupuesto. Las opciones actuales son muchas, más que nunca, así que por ejemplo, de modelos de Microsoft o Sony, tenemos varios rangos de precio según capacidad, diseño o prestaciones. Atento a los diversos consejos y recomendaciones para tener en cuenta antes de elegir consola para un niño.

Interfaz y control parental en las consolas más vendidas

Aunque es recomendable que los adultos estén presentes o participen directamente del juego de los niños/as con su consola nueva, en algún momento van a poder enfrentarse al nuevo gagdet de casa por sí solos. En esa situación entra en juego la interfaz y los controles parentales.

A nivel de interfaz, las consolas de Nintendo, tanto la Switch como la portátil, cuentan con la interfaz más sencilla e «infantil». Su uso es bastante directo y la mayoría de opciones que pueden usar sin problemas están a pocos clics de distancia. No tener todavía juego en red, apenas aplicaciones multimedia ni streaming hace su manejo más adecuado para los más pequeños.

En un término medio podríamos colocar la interfaz de la consola PS4 de Sony. Aunque su manejo es bastante sencillo y acceder a juegos usados recientemente está muy logrado, las opciones incluidas por defecto son amplísimas. Hay mucha información sobre amigos conectados, logros en cada juego o de terceros, algo que valorarán los menores conforme avancen de edad.

Xbox One es la que presenta unos escenarios más complejos pero a la vez completos. Las opciones abundan, podemos personalizar desde bloques de contenidos hasta temas, y aunque ha mejorado respecto a generaciones anteriores, su sistema de pestañas y múltiples opciones pueden suponer más una desventaja que algo positivo si el menor que la usará es bastante pequeño.

Control parental en Xbox One

Basada en su experiencia con Windows, el sistema de control parental de Microsoft es el más completo de los tres. Sus posibilidades de configuración son las más amplias de todas, y hacerlo es bastante sencillo aunque requiere de tiempo para configurarlo correctamente.

La Xbox One es considerada por Microsoft como una consola familiar que podrán usar todos los de la casa así que admite la creación de múltiples cuentas con diferentes privilegios de acceso a juegos y contenidos de forma individual. También protege la privacidad, desde nombre real a la información que del uso de la consola se comparte con otros.

El control parental en Xbox One admite Acceso a Contenido, Filtrado Web y Compras. En el primer caso se puede controlar el acceso del menor a juegos, películas, programas de TV y música con una clasificación específica. Con el filtrado web ocurre algo parecido, pudiendo los padres determinar los tipos de sitios web que se pueden visitar con el navegador Edge, así como la configuración de la comunicación en línea.

Por último, en las cuentas con control parental se puede indicar si se permiten compras o descargas gratuitas, siempre que casen con la restricción PEGI que hayamos indicado para cada perfil. Con el saldo que tenga en su cuenta o tarjetas regalo no hace falta esa aprobación de los padres salvo que el juego/contenido que intente adquirir supera el límite de edad que hayamos establecido.

Las limitaciones de contenido, compras y juegos de las cuentas de menores en Xbox One permiten realizar excepciones de forma sencilla y directa. Cuando queramos que con la cuenta de un niño se juege a un título recomendado para más edad, comprar un juego o ver cierto contenido multimedia restringido por defecto en esa cuenta, bastará introducir la clave de paso o el correo y contraseña de una cuenta con privilegios para conseguirlo.

Esa excepción puede realizarse tanto para siempre como para una sola vez. Si es el segundo caso, al volver a cerrar sesión del niño o apagar la consola, ese privilegio queda revocado la próxima vez que se encienda la consola o se acceda a la cuenta del menor.

En Xbox One también puede controlarse el tiempo del menor delante de la pantalla, así como gestionar y recibir informes del uso del dispositivo durante determinados periodos de tiempo.

Control parental en Playstation 4

Como ocurre en el sistema de Microsoft, el perfil familiar de los sistemas PS4 de Sony está bien dimensionado al permitir crear diferentes roles y relaciones entre ellos en las cuentas de la consola. A partir de ahí el control sobre las cuentas de menores es el habitual y mínimo que debemos exigirle a un producto destinado a menores donde podremos usar contenido para todo tipo de edad.

En el sistema PS4, a nivel de control parental, nos encontramos con las opciones más habituales para controlar el acceso a juegos adecuados para el nivel de edad del menor, así como para la reproducción de contenido multimedia tanto de medios físicos como en streaming. El sistema, dependiendo de la información contenida en juegos y multimedia, decidirá si se puede reproducir/ejecutar según las restricciones de cada perfil.

Dado que la conexión a Internet es clave en sistemas como el de la PS4 de Sony, en el control parental encontramos abundantes controles sobre ellos. Podemos restringir el uso del navegador, aplicar filtros de contenidos incluso de terceros, así como gestionar qué funciones de juego en red o comunicación con otros usuarios admitimos para cada cuenta de usuario (unirse a chats, recibir invitaciones de otros usuarios …). Ese control llega hasta a los comentarios, partidas en streaming o capturas de pantalla tanto del menor que usa la consola como de otros usuarios conectados.

En cuanto a los juegos y la compra de los mismos, Sony opta por un sistema que me parece el mejor de todos: limitar el gasto de dinero en la tienda. De esta manera tan sencilla podemos controlar desde que no puedan descargar juegos nuevos de pago hasta darles independencia para gestionar un determinado dinero que le asignemos a su cuenta, pudiendo adaptar el uso de la tienda de juegos a la evolución del menor.

Sony no se olvida de ningún aspecto en el control parental de su sistema, y si por ejemplo contamos con un casco VR de la compañía, que no está recomendado para menores de 12 años, el sistema no permitirá usarlo si en esa cuenta no se tiene al menos esa edad.

Control parental en Nintendo Switch

Con el perfil más cercano a un consola infantil/juvenil, la Nintendo Switch ofrece también una completa gestión de los controles parentales. Lo mejor de su propuesta es que toda se puede realizar de forma cómoda e intuitiva desde una aplicación para Android o iOS.

Nintendo establece para su Switch tres niveles de control parental: niño pequeño, niño y adolescente. En todo caso en cada uno de esos niveles se pueden modificar las restricciones según lo que considere el padre, madre o tutor. Las restricciones son las básicas: clasificación por edades de los juegos, publicación de capturas en redes sociales y la comunicación con otros usuarios.

La Nintendo Switch sorprende en negativo al no permitir control parental por usuarios, aunque el uso del mismo es más intuitivo y adecuado para cualquier padre, independientemente de su destreza con la tecnología

Lo mejor de la consola Nintendo Switch a nivel de control parental es lo sencilla que es de usar y las opciones más directas con las que cuenta. Poder gestionar desde un smarpthone el tiempo máximo de uso o conocer con estadísticas lo que el menor hace en la consola, desde a qué juegos dedica más tiempo hasta software usado o programas descargados, pone este control parental al alcance de más padres y madres, todo ello sin necesidad de navegar por menús u opciones a veces demasiado ocultas.

Lo sorprendente de la consola Nintendo Switch es que no se pueden establecer restricciones de control parental para cada usuario. Se activa y cambia para todos, lo que si hay más de un menor en casa, pierde gran parte del sentido ese control parental pues hay que ajustarlo al de menor edad.

Si no dispones de smartphone o no quieres usar la aplicación de Nintendo, pierdes el control preciso del tiempo de juego y sobre todo la posibilidad de indicar un tiempo máximo de uso, algo que solo se puede hacer por medio de la app, algo que parece un error. El resto de restricciones, desde comunicación con otros jugadores hasta tipo de juego que pueden usar, se puede controlar directamente desde las opciones de la consola.

La consola que tienen los amigos y el juego online

En ocasiones, las preferencias de los padres no son la únicas que hay que tener en cuenta para escoger una consola u otra. La red social tanto online como presencial de los hijos ha de tenerse en cuenta. Los niños probablemente vayan a intercambiar juegos e incluso en los modelos que lo permiten, jugar en red, ya sea online o no. Conviene preguntar y tratar de llegar al mejor acuerdo.

Otra variable a tener en cuenta antes de elegir consola para un niño es pensar en la vida útil de la misma y en si están ya en edad de querer jugar online. Esa fase es una realidad y ahí nos encontramos con compañías como Sony y Microsoft que tienen un largo camino ya recorrido, con servicios de juego que son de pago, ojo, pero que también proporcionan juegos gratis cada mes. Eso a un niño, si son títulos adecuados para su edad, le puede fascinar. Lo mismo ocurre con Nintendo desde su consola Switch.

Partidas online cuando tienen la edad y un uso más allá del juego son variables que pueden tener un peso específico en nuestra decisión de compra a más largo plazo

Iniciado por Microsoft, el juego online no es un elemento que salga gratis en las consolas de nueva generación. Las tres grandes ya lo ofrecen, y además del peaje para jugar online, incluye el atractivo de disponer cada mes de juegos gratis para añadir a nuestro catálogo así como de rebajas importantes en otros títulos.

La consola de Microsoft suele incluir de media al menos un par de juegos no superior a PEGI 12 cada mes, con la ventaja de que si tienes una Xbox One, en vez de dos títulos gratis puedes ampliar el catálogo con los dos para Xbox One si estos son compatibles. Cuesta 7 euros al mes.

Ahora disponen además de Xbox Pass, con un catálogo de 100 títulos entre los que, de ámbito familiar, hay unos 20.

En el caso de Sony, su servicio de juego online es PS Plus, que cuesta 9 euros al mes y también suele incluir algún juego juvenil entre los que «regala».

En cuanto a Nintendo, su sistema de juego online, clave para muchos títulos interesantes infantiles como Mario Kart 8 si queremos multijugador online, tiene un precio mucho más atractivo (20 euros al año), pero no incluye juegos gratis cada mes. La contraprestación es el uso de su catálogo de clásicos, con acceso a un catálogo de juegos de la Nintendo Entertainment System (NES).

También en posibilidades multimedia o de uso más allá del juego puro los modelos de Microsoft y Sony salen destacadas. Vídeo o música bajo demanda, Twitter y hasta streaming de partidas son algo habitual y bien implementado en las consolas de de Microsoft y Sony, mientras que las de Nintendo quedan dedicadas casi en exclusiva a jugar.

De los servicios más interesantes para tener en una consola de sobremesa para niños estaría Netflix, que dispone de aplicación para Xbox One y PS4, Twitter también en ambas plataformas, o Youtube.

Atento al catálogo de juegos (y las exclusivas)

Aunque la consola la compramos para un niño o niña, que la podamos usar adultos no debería quedar descartado. Escoger un modelo como la Nintendo Switch nos asegura títulos muy adecuados para los más pequeños. Ahí tenemos desde un Mario Kart hasta las sagas Zelda o Super Mario.

La Nintendo Switch tiene la gran ventaja de que sagas muy conocidas como SuperMario y todo su universo, adecuadas para niños, son exclusivas suyas

El catálogo de Nintendo tira de la nostalgia pero es un imán para los pequeños de la casa. Además, solo con ella podrás asegurarte de que futuros lanzamientos, salvo que salga exclusivamente para nuevos modelos, podrás jugarlos.

Actualmente, con PEGI para menores de edad, el catálogo de la Nintendo Switch dispone de más de 250 títulos, aunque un tercio se corresponden con versiones de generaciones anteriores de consolas de la propia Nintendo. Este tipo de títulos adecuados para menores son inmensa mayoría en el catálogo de la Nintendo Switch.

Los juegos de simulación deportiva como FIFA o NBA, así como el superventas Just Dance, ya tienen presencia para Nintendo Switch, uniéndose a juegos que solo podrán jugarse en la consola de Nintendo como Splatoon, SuperMario o Zelda.

De títulos destacados para los más pequeños no faltan sagas muy buscadas como LEGO o Minecraft.

Ese catálogo más de nicho que encontramos en la Nintendo Switch, si nos referimos a consola de sobremesa, choca con la amplitud y variedad de Microsoft o Sony, que además contarán seguro con varios de los juegos de año, exclusivos o no, y que no se podrán jugar en el modelo de Nintendo. Aquí entra en juego el que queramos la consola para toda la familia o solo para los más pequeños.

En la consola Xbox One los padres encontrarán una ventaja extra gracias a la retrocompatibilidad con juegos de la Xbox 360 (y anteriores), que puede servir tanto para compensar títulos que no están disponibles en la nueva consola, ofertas de segunda mando o juegos que ya tengamos de la generación anterior.

En cuanto a la Sony PS4, su perfil de exclusivos es menos infantil y más de grandes juegos para mayores.

Ese largo catálogo y experiencia en el tiempo que tienen tanto PS4 como Xbox One se ve reflejado en la disponibilidad de títulos que suelen gustar a los más pequeños, como los similadores deportivos. Las sagas de FIFA y NBA sí que están ya para Nintendo Switch, pero no las que hacen referencia a la NFL, NHL o la lucha. Otros títulos de prestigio como Los SIMS (PEGI 12) tampoco salen por ahora de Xbox One y PS4.

No te olvides del precio de los juegos

Como pasa con la industria de la impresión, la de los videojuegos es una apuesta que requiere de bastante inversión posterior, incluso mayor que la inicial. Una consola sin juegos no vale de nada, así que lo primero a considerar una vez decido el modelo concreto, es tratar de buscar packs de promoción que incluyan juegos.

Aquí tanto Sony con su PS4 como Microsoft con la Xbox One disponen de un catálogo de packs muy interesante y amplio y donde el descuento es considerable. La Nintendo Switch apenas presenta todavía esos packs interesantes.

Si pese a ello vamos a compar juegos, en el catálogo de juegos de Nintendo no vamos a ir apreciando ni pudiendo aprovechar bajadas de precios habituales o importantes, ni tampoco packs muy tentadores. El precio, habitualmente alto, será casi el mismo durante años. No ocurre lo mismo con los títulos para las consolas de Sony o Microsoft, que reciben ofertas a menudo y que en poco tiempo suelen reducir su precio.

No hay que olvidarse de los juegos: Nintendo tiene menos mercado de segunda mano y unos precios que apenas se reducen con el paso del tiempo

Si pensamos recurrir al mercado de segunda mano, algo muy práctico con niños, las consolas de Sony y Microsoft tienen todavía algo de ventaja sobre la de Nintendo al tener un catálogo mucho más amplio, retrocompatibilidad en algunos de ellos y una base de mercado mayor.

Los juegos de Nintendo Switch no tienen todavía mucho recorrido en el mercado de segunda mano

Para ese día en que regales una consola, además de juegos, no olvides otros accesorios necesarios como mandos extra. Con niños conviene que el juego sea acompañado y los vas a necesitar si el juego lo permite.

Guía de compras de consolas para niños

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ahí va nuestra recomendación de compras de consolas para niños.

Nintendo Switch

La elección más fácil si pensamos exclusivamente en los niños y su primera consola, además de que muchos amigos la tendrán también. Recomendable la versión completa y no la Lite por las posibilidades de juego en pareja o con familia que ofrece.

Nintendo Switch – Consola color Azul Neón/Rojo Neón (Modelo 2019)

Xbox One S Edición Fornite

Edición limitada de la consola básica de Microsoft que incluye además el juego Fornite, muy demandado entre adolescentes e incluso niños. Incluye reproductor Blu-Ray al que sacar provecho en casa más allá del juego. Tiene un catálogo amplio de juegos de simulación de carreras o universo LEGO, además de Minecraft.

Consola Xbox One S 1TB más el juego Fortnite

Sony PlayStation 4 (PS4)

Consola clásica centrada plenamente en el juego y con más base disponible entre amigos ya no tan niños. Buena parte de los grandes juegos, los AAA y títulos del año exclusivos están solo para esta plataforma. También es la que más énfasis ha puesto en la realidad virtual.

Sony PlayStation 4 Pro (PS4) Consola de 1TB + 20 euros Tarjeta Prepago (Edición Exclusiva Amazon) – Chasis G + Spiderman + Minecraft

Nintendo New 2DS XL

Máxima portabilidad y consola con la que podrán jugar juntos de forma muy sencilla y segura. Existe el modelo 2DS más asequible, pero esta versión con pantalla más grande es la recomendable. Edición especial em verde y con un clásico: Mario Kart. En esta consola encontraremos sagas ideales para niños como Pokemon o LEGO.

New Nintendo 2DS XL – Consola Verde Lima + Mario Kart 7 (Preinstalado)

Apple TV

No es una consola al uso pero si los niños son muy pequeños, hasta 8 años, es una opción a tener en cuenta. La interfaz es muy sencilla, el mando de juego es sencillo así como las mecánicas de los títulos. Eso sí, es muy cara para un solo uso como consola infantil pero tiene títulos perfectos para juego ocasional y el nuevo Arcade por suscripción.