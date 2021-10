Qué es el protocolo BGP y por qué provocó que WhatsApp, Facebook e Instagram desaparecieran de internet durante horas

Ayer WhatsApp, Facebook e Instagram desaparecieron de internet. Estos servicios estuvieron caídos durante más de seis horas, pero finalmente todo volvió a la normalidad.

Esa enorme caída fue debida al llamado BGP o Border Gateway Protocol, uno de los sistemas que se utiliza en internet para llevar lo más rápido posible el tráfico a donde se necesita. ¿Cómo funciona el BGP y cómo es posible que la caída fuera tan grave? Es lo que explicamos a continuación.

Como indican en CloudFlare, este protocolo es un mecanismo para intercambiar información de enrutamiento entre los llamados sistemas autónomos (AS) en internet.

Internet es una red de redes, y hace uso de grandes routers que tienen a su vez enormes listas actualizadas de las posibles rutas que se pueden usar para llevar un paquete de datos desde el origen al destino.

Con BGP es posible que una red (como la de Facebook) avise a las demás redes de que está ahí, accesible, en internet. El problema es que Facebook ya no estaba avisando a las demás redes y a las operadoras de internet: es como si desapareciera de esas listas y de ese «mapa».

Cada una de esas redes individuales (como la de Facebook o la de Cloudflare) tiene el llamado ASN (Autonomous System Number), una red individual con una serie de normas internas y unificadas de enrutamiento de paquetes.

Cada sistema autónomo (AS) puede originar los llamados prefijos —que controlan un grupo de direcciones IP— y los prefijos de tránsito —que indican cómo alcanzar ciertos grupos específicos de IPs—. Los ASN van «anunciando» sus rutas prefijadas a través del BGP, y eso permite que otras redes sepan cómo comicarse con esa.

#facebookdown

BGPlay vizualization of AS32934 route withdraw between 15:43UTC and 15:54UTC. Not real time ~10x speed. pic.twitter.com/yTqyhks7FD

— GGreg (@GGreg) October 4, 2021