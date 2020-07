Qué es la Dark Web, en qué se diferencia de la Deep Web y cómo puedes navegar por ella

Desde hace un tiempo, en los medios cada vez se habla más de la denominada Deep Web o Dark Web. Casi siempre se hace para relacionarla con actividades criminales que se realizan en las profundidades de la red, y muy pocas veces se paran a explicar qué es realmente esa Dark Web. Un ejemplo de ello es que la llaman Deep Web, un término erróneo en la mayoría de los casos.

Por eso hoy vamos a intentar explicarte de una manera sencilla y entendible qué es exactamente la Dark Web, y cual es su diferencia con la Deep Web. Y si tienes curiosidad, también te diremos cómo descargarte y utilizar un navegador especialmente creado para navegar en ella.

¿Qué es exactamente la Dark Web?

[embedded content]

Para entender qué es la Dark Web tienes que entender cuatro conceptos diferentes: Clearnet, Deep web, Dark web y Darknet. El más fácil de entender es el de la Clearnet, que es el Internet tal y como lo conoces, las páginas que encuentras en Google y otros buscadores y a las que puedes acceder directamente desde ellos. Por ejemplo, Xataka es una página de la Clearnet, ya que si la googleas la encuentras rápidamente, y si introduces su dirección web no tienes problemas para entrar.

El ~90% del contenido de la red no es accesible a través buscadores. Eso es una parte de la Deep Web, que engloba toda la información a la que no puedes acceder públicamente. Puede tratarse de páginas convencionales protegidas por un paywall, pero también archivos guardados en Dropbox, correos guardados en los servidores de tu proveedor, y todas esas páginas que se crean durante unos instantes, por ejemplo, cuando configuras un buscador de viajes y te muestra el contenido.

Imagínate por ejemplo una página a la que accedes escribiendo una dirección web convencional, pero a cuyo contenido no puedes acceder si no pagas una determinada cuota o una mensualidad. Eso es Deep Web. También lo es la página que se genera cuando estás utilizando un buscador de viajes. Es una web única configurada con los datos que has introducido, y a la cual no se puede acceder de forma directa.

Si la Deep Web es el 90% de Internet, la Dark Web ocuparía únicamente el 0,1% de ella. Es una porción de Internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles sólo con un navegador web especial. La Dark Web por lo tanto forma parte de la Deep Web, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, si la Deep Web fuera una ciudad, la Dark Web serían varios barrios. Forman parte de la ciudad, pero no son la ciudad.

La Dark Web es el contenido que puedes encontrar en diferentes Darknets, que son cada una de las redes a las que sólo puedes acceder con programas específico. La más popular es TOR, pero también tienes a Freenet, I2P o ZeroNet. Cada una de estas es una Darknet, pero cuando nos referimos a todas en general utilizamos el término Dark Web.

Se suele definir la Dark Web como una zona no indexable por buscadores convencionales, lo que quiere decir que no puedes encontrar sus páginas en Google, Bing y demás buscadores. Pero hay alguna excepción. Por ejemplo, se han creado buscadores para Darknets como la red TOR, y tenemos algunos motores de búsqueda como DuckDuckGo que también están trabajando en incluir este tipo de contenido.

En Xataka tienes una explicación más amplia de estos conceptos para que los entiendas. También es importante dejar claro que la Dark Web no es mala por definición, que muchos de sus mitos son falsos y que tiene bastante páginas con contenido constructivo. Además, la Dark Web sirve como cobijo a activistas perseguidos en países especialmente férreos con la libertad de expresión, y ayuda a que otros puedan saltarse las censuras locales para acceder a la información.

Cómo entrar en la Dark Web

Cada Darknet tiene su método de entrada, pero teniendo en cuenta que la de TOR es la más popular de la Dark Web, es ahí donde te vamos a enseñar a entrar. Lo primero que tienes que hacer es ir a la página de Tor Browser, y pulsar sobre el icono de tu sistema operativo para descargártelo. Se trata de un navegador basado en Firefox especialmente creado para entrar en TOR sin tener que configurar nada. Sólo lo abres y te conecta automáticamente.

Elige la carpeta de destino e instálalo, después ejecuta el navegador. Verás que este no se abre automáticamente, sino que primero te muestra una ventana que te indica que puedes conectarte o configurar la conexión. Pulsa en el botón Connect, y cuando termine el proceso de conexión Tor Browser se abrirá y podrás navegar con él tanto por la Clearnet como por la red de Tor. Viene con el buscador DuckDuckGo configurado para encontrar también páginas .onion, el dominio de las webs de esta Darknet.

Un buen punto de partida es buscar «The Hidden Wiki» y entrar al primer resultado aunque sea una página .com. En ella verás una gran cantidad de páginas .onion y su descripción en inglés ordenadas por temáticas. A partir de ahí ya sólo te queda ir visitando las diferentes páginas y navegando por su contenido.

Es normal que las páginas de la red TOR carguen extremadamente lentas, algo que es debido al cifrado de anonimización de la propia red. Precisamente por eso también notarás que la mayoría de ellas parecen sacadas de hace dos décadas, ya que por lo general están creadas en HTML sencillo y sin demasiadas florituras.