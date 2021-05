Qué está pasando en China y las criptomonedas: se acaba el chollo para los mineros, que están mudándose a otros países

Seguramente muchos de los que nos leéis no conozcáis al exchange chino Huobi. Este mercado de compraventa de criptodivisas es no obstante uno de los más importantes del mundo, y además gestiona el octavo ‘pool’ de mineros de bitcoin más importante del mundo: un 4% del hashrate total (algo así como la producción de bitcoins) viene de ese grupo de mineros.

Sin embargo las cosas están cambiando para Huobi, que tras las últimas decisiones del gobierno chino está cambiando de estrategia y parece revelar una tendencia importante para este segmento: los mineros están planteándose la mudanza a otros países, y ese parece ser uno de los motivos de las nuevas caídas que están sufriendo tanto bitcoin como otras criptodivisas.

Ya hemos comentado en otras ocasiones como la situación en China tiene dos caras muy distintas. El país lleva tiempo prohibiendo que las entidades financieras den facilidades para operar con criptodivisas, y hace poco se publicaba un anuncio en el que ese veto, ya anunciado en 2013, se consolidaba.

Ese fue en apariencia uno de los grandes motivos del reciente descalabro de las criptodivisas, que este pasado fin de semana han vuelto a caer en picado. En esa nueva bajada también parece haber tenido algo que ver esa aparente persecución a los mineros que operan en China.

Por otro lado este país es responsable del 65% de la producción de bitcoins en todo el mundo, y lo es por un factor claro: la electricidad allí es muy barata, lo que hace que el margen de beneficio para los mineros sea excepcional.

Ahora eso parece estar cambiando. Los reguladores chinos están comenzando a perseguir esa actividad de minado de bitcoins, y como indicaban en Reuters, un Consejo Estatal liderado por el viceprimer ministro Liu He anunció el pasado viernes que atajarían esa actividad de minado. Ya llevaban tiempo amenazando con algo así.

Huobi Pool stated that it will stop providing services to Chinese users. Those who have already purchased Bitcoin mining machines will be removed from the shelves, a interesting thing is that Huobi said that FIL mining machines will not be affected. pic.twitter.com/B62PII7pmB

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 23, 2021