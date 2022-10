Qué hay detrás realmente de .xyz, los dominios que quieren ser los .com del futuro y triunfan entre scammers y web3

En 2011, la ICANN, la organización gestora de las terminaciones de dominio de internet, abrió un proceso de lanzamiento de nuevos gTLD, las terminaciones de dominio superior genéricas. En la práctica, los ya conocidos .com, .org y .net iban a tener nuevos compañeros.

11 años después de iniciarse aquel proceso hoy ya estamos habituados a cruzarnos con dominios acabados en terminaciones como .pro, .info u .online. Su peso en comparación al dominante .com todavía es ínfimo, pero entre estos nuevos dominios ha aparecido uno que, en principio, no estaba en las quinielas para situarse entre los más populares. Hablamos de los dominios terminados en .xyz, que ahora mismo usan más de 4,8 millones de webs en todo el mundo, desde algunas bajo el paraguas de grandes tecnológicas a otras que no pasarían ningún filtro anti-spam.

Nacidos con la vocación, no poco ambiciosa, de “ser los nuevos .com”, según cuenta a Xataka Daniel Negari, CEO de la empresa del mismo nombre que hay tras ellos, los dominios .xyz han ido ganando terreno a en el tablero de las terminaciones a base de tres palancas: la confianza de algunas grandes empresas, una posterior derivada hacia el mundo cripto, y las promociones agresivas que han hecho que también hayan sido una de las terminaciones más usadas para fines en ocasiones delictivos.

Un auge asociado directamente a una empresa

Negari hizo fortuna antes de crear la empresa gestora de los .xyz precisamente comprando y vendiendo dominios en una era muy temprana de internet y, con los réditos, invirtiendo en inmuebles. Formado en empresariales en la Universidad del Sur de California, Negari cuenta que siempre había tenido la idea de poner en marcha su propia terminación de dominio y que, cuando la ICANN inició el proceso, se puso manos a la obra.

En las últimas dos décadas la ICANN ha abierto varias veces el proceso para buscar y poner en marcha nuevas terminaciones de dominio. El fin último: disminuir la competencia y el aumento de precios que podría suponer que todo internet se siguiera cimentando sobre las terminaciones originales y así «allanar el camino para una mayor elección del consumidor al facilitar la competencia entre los registradores», explica la propia institución.

A estos programas se puede presentar cualquier entidad jurídica pública o privada que presente garantías suficientes de que después va a poder operar esas terminaciones de forma adecuada. No hay apenas limitaciones sobre qué terminaciones solicitar salvo las ya operativas, las restringidas por ubicación geográfica (de nuestros .es a los .tv de Tuvalu) o las terminaciones que pretendan emular una marca registrada (jamás veremos un .cocacola, al menos, de momento).

Después, un grupo de expertos analiza las propuestas y aprueba o deniega solicitudes sin ceñirse a un número máximo o mínimo. Así, centenares de terminaciones se han creado hasta hoy, con la dificultad ahora de destacar entre tanta oferta. Acudimos a alguien de dentro del sector para explicar el proceso de adjudicación de la gestión de terminaciones de dominio. Xavi Idevik es el director de marketing de DonDominio, empresa registradora de dominios española.

«Visto desde fuera, el proceso de creación y gestión de una terminación de dominio puede parecer complejo, pero no lo es tanto. En origen, cualquier entidad legal puede proponer la existencia de una nueva terminación de dominio a la ICANN, que después lo evalúa y pasa distintos filtros. El proceso que culminó con la aprobación de los .xyz fue el más extenso hasta la fecha, con más de 500 nuevos dominios aprobados«, nos explica.

Por su parte, Negari rememora que en el momento en el que inició los trámites “la gente de todo el mundo necesitaba más opciones y se esforzaba por crear sitios web con direcciones sencillas y fáciles de encontrar, pero lo tenía muy complicado” debido al alto número de dominios .com ya registrados.

¿Pero qué significa «xyz»?: «Terminamos el alfabeto en ‘xyz’ y pensé que deberíamos terminar los nombres de dominio de la misma manera. Además, también veíamos una vinculación con las nuevas generaciones X,Y y Z, como una nueva terminación que aglutinara a los nativos digitales», explica el CEO de XYZ, que después ha ido aprovechando el éxito de esta terminación para ir adquiriendo más. Actualmente gestiona un total de 23 terminaciones de dominio entre las que están también: .college, .rent, .monster, .baby, .security, .protection, .theatre, .cars, .car, .auto, .beauty, .homes, .boats o .tickets.

Hoy los .xyz han conseguido tras estos 8 años ser la nueva teminación de dominio con más éxito, la octava en el ranking general —incluyendo las terminaciones propias de países— y la cuarta entre los nuevos y viejos dominios genéricos; solo por detrás del podio, todavía muy destacado, compuesto por los .com, .net y .org, todo según los datos de Namestat.

El respaldo de Google, Jack Dorsey y el mundo cripto

Parte de este crecimiento ha estado cimentado en apuestas de grandes tecnológicas. En 2015, tras cambiar el nombre de su matriz de Google a Alphabet, la empresa del buscador puso en el mapa a esta terminación de dominio al albergar una de sus webs corporativas en abc.xyz.

Después llegarían otras, como Starship.xyz, la web del servicio de reparto con robots autónomos de la startup creada por los fundadores de Skype; o, más recientemente, la decisión de Jack Dorsey tras salir de Twitter de cambiar las marcas de Square Inc. y Square Crypto por Block.xyz y Spiral.xyz para aglutinar todas sus iniciativas en la intersección entre los pagos online y el mundo cripto. A otro nivel, pero también dentro del mismo ecosistema, Kevin Rose, un conocido inversor, lanzó su podcast centrado en el mercado de los NFT en Proof.xyz.

Todas las extensiones gestionadas por XYZ

En España su presencia y aceptación por ahora es menor, aunque es uno de los dominios que más crecen porcentualmente con respecto a años anteriores, según datos facilitados por DonDominio sobre registros dados dentro de su plataforma. «Actualmente tenemos unos 300 dominios .xyz registrados, que si lo comparamos con los 200.000 de los .com es superbajo, pero están creciendo a un ritmo del 150% anual desde 2018», señala Idevik.

Sobre su aparente creciente vinculación con el mundo cripto y Web3, el CEO de XYZ aprovecha una bola que parecía que ha ido creciendo a su favor: «Los dominios .xyz estaban pensados para cualquier sitio web en cualquier lugar, una verdadera terminación genérica sin ningún significado particular a la derecha del punto. El nombre de la marca o del dominio a la izquierda del punto es todo el significado. Pero, eso no quita que tenga sentido que el .xyz se utilice en el mundo de las criptomonedas, blockchain, el metaverso y web3, ya que es completamente genérico y puede utilizarse para cualquier cosa. Estamos encantados de que se haya convertido en sinónimo de todo ello».

En este camino, y al ver la demanda, también han hecho por acercarse ellos al mundo cripto. Los .xyz fueron un dominio piloto para la integración del Servicio de Nombres de Ethereum (ENS) y han lanzado Eth.xyz, un acortador que ayuda a convertir los perfiles alojados en ENS en URLs compartibles para cualquier navegador. El resultado es un sitio web que muestra las direcciones de las wallets de criptomonedas y las colecciones de NFT de forma más accesible. Paris Hilton, por ejemplo, lo usa.

La cara oscura: pscammers y demandas

Pero parte del éxito de los .xyz también se cimenta sobre otro pilar: promociones extremadamente agresivas que han sido muchas veces usadas como dominios cebo para scammers y otro tipo de estafas online.

«Tras la apertura de tantos nuevas terminaciones de dominio que se dio en 2014, había varias preguntas en el aire: ¿Cómo se iban a hacer notar? ¿Cuál iba a destacar? Para intentar empezar a ganar cuota de mercado, muchas de ellas comenzaron a hacer promociones agresivas; especialmente los .xyz», relata Idevik.

Esto derivó en que algunas empresas de registro regalaran la terminación .xyz cuando, por ejemplo, comprabas un .com. Pero también impulsó la compra a propósito de dominios .xyz aleatorios para usarse como soporte para engaños. Algunas de estas promociones fueron especialmente sonadas. Por ejemplo, en 2017 se lanzaron los dominios .xyz de clase 1.111B con un precio de 0,99 dólares por año y renovados por el mismo importe.

En ellos había poco de aprovechable salvo para realizar pruebas técnicas o para fines pérfidos. Eran combinaciones numéricas de 6, 7, 8 y 9 dígitos entre 000000.xyz y 999999999.xyz.

Negari, el CEO de XYZ, defiende hoy en día esta acción como un recurso de marketing para situarse en el mapa de un sector tan competido, y también nombra de nuevo la «misión de la empresa»: Que un dominio en internet sea accesible para todo el mundo» y que «aunque estos precios bajos también supongan un riesgo», cuentan con un equipo de prevención de abusos que «realiza rigurosas y rápidas eliminaciones de adjudicaciones de dominio sospechosas».

Idevik argumenta que este tipo de precios al final acaban provocando que parte de esos dominios sean usados para intentar delitos. Desde su empresa, DonDominio, cuentan que, no obstante, a día de hoy, tanto ellos como otras empresa de registro cuenta con mecanismos y filtros para evitar compras sospechosas.

Esa no ha sido la única polémica que han rodeado a los .xyz. La vocación tan masiva de Negari y su empresa por hacer que su terminación fuera la heredera de unos .com cada vez más saturados hizo que Verisign, el gigante registrador de los .com o los .net, los demandara en 2015.

Esa demanda fue quizá el primer gran indicio de que a Verisign le preocupaba el impacto de los nuevos TLD en sus hegemónicos .com, y también una palanca má de exposición para los .xyz. Su argumentación partía de que XYZ y Negari habían desprestigiado su terminación de dominio e inflado el éxito de la empresa a través de sus campañas de marketing. Los tribunales desestimaron la demanda y dieron la razón a XYZ, que recibió en 2018 como indemnización las costas del juicio.

Seguramente quede mucho para que .xyz o cualquier otro dominio pueda convertirse en una alternativa realista a los .com y el protagonismo que han copado en el imaginario de internet. Pero, de momento, los .xyz siguen siendo el nuevo gTLD más registrado con diferencia, con una media de 10.000 nuevos registros al día.