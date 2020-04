Qué impresora elegir según el uso (2020): guía de compras con consejos y 23 modelos destacados

Puede que la digitalización y la mayor presencia de dispositivos como smartphones y tablets hayan restado protagonismo a la impresión doméstica, pero todavía hay muchos que apostamos por el formato papel de toda la vida. Más allá del nicho empresarial y profesional, la oferta de impresoras domésticas es muy variada en cuanto a prestaciones y coste. ¿Cuál elegir?

En esta guía de compra de impresoras domésticas te ayudamos a elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Eligiendo la mejor impresora doméstica

Aunque muchos nos dejamos llevar por la oferta – y es que hay modelos verdaderamente asequibles que nos hacen pensar si merece más la pena renovar la impresora o comprar el consumible –, los factores clave a la hora de elegir una impresora son la tecnología de impresión que usan, la velocidad de impresión, funciones adicionales o el coste por página. No obstante, factores como la conectividad o el tamaño del que disponemos también son importantes.

Tecnología de impresión

La tecnología de impresión es determinante a nivel de costes, tanto de impresión como de la adquisición del periférico en cuestión.

La inyección de tinta es la tecnología más popular en este sector, si bien el láser le va ganando terreno. Los precios de estas impresoras en sus versiones más sencillas suelen ser bastante baratos, permitiéndonos no solo imprimir en color, sino acceder a modelos que además escanean o fotocopian. Aquí nos fijaremos en los cartuchos incluidos, su capacidad y precio. Asimismo, merece la pena fijarnos en si existen consumibles compatibles que abaraten la inversión. Ojo porque con este tipo de impresora es importante considerar cuánto imprimimos: si vamos a usarla intensivamente, el coste por página será más elevado que con otras tecnologías. Pero si vamos a imprimir poco, corremos el riesgo de que los cartuchos se sequen.

Las impresoras láser se valen de tóner (pigmentos pulverizados) en lugar de cartuchos, ofreciendo un coste por página generalmente inferior a la impresión mediante tinta. Los modelos monocolor para este sector son relativamente asequibles, por lo que resultan especialmente atractivas si vas a imprimir documentos en blanco y negro, tanto si vas a hacer un uso intensivo como si la idea es imprimir de vez en cuando.

Las impresoras con tanque de tinta son las últimas en llegar y poco a poco van ganando terreno. Se trata de impresoras de inyección de tinta pero con tanques o depósitos en lugar de cartuchos, algo que se traduce en un coste inferior por copia, ya que solo hace falta recargar la tinta y no sustituir el cartucho. Se posicionan justo en el medio de las anteriores, para aquellos usuarios que necesiten la tecnología de inyección de tinta pero quieran imprimirles una carga de trabajo alta. En general son más caras y voluminosas que las estándar.

Siempre con «tinta»: packs iniciales y servicios de suscripción

¿A quién no le ha pasado alguna vez que su impresora se queda sin tinta en el momento más inoportuno (especialmente el día de antes de tener que entregar un trabajo) ?

Para paliar este desagradable imprevisto y de la mano de la conectividad que incluyen estas impresoras han surgido servicios de abastecimiento continuo que se encargan de que, imprimamos la cantidad que imprimamos – eso sí, el precio variará – siempre tengamos tinta. Estos son algunos de los planes de los principales fabricantes a escala doméstica:

HP dispone para las familias ENVY o Deskjet de HP Instant Ink, un servicio de suscripción en función de nuestras necesidades de impresión. Así, cuando la impresora se queda sin tinta, HP recibe un aviso y nos la envía. Desde 2,99 euros al mes para 50 páginas mensuales (15 páginas al mes son gratis)

En EPSON hay un plan para las impresoras EcoTank con una «tarjeta sin límites«, que ofrece cobertura para dos años. Otra opción es ReadyInk para las Expression, en este caso la impresora notifica cuando el nivel de tinta es bajo y se envía la tinta, realizándose el pago en ese momento.

Brother dispone del plan All in Box, que incluye tres años de garantía y consumibles incluidos en el precio inicial en modelos láser monocolor (según el fabricante, calculados acorde a un volumen mensual de 138 páginas). En este sentido, no es un servicio de suministro continuo, pero constituye un pack interesante para ahorrar si nos movemos en esos volúmenes de impresión.

Tipos de impresora por funcionalidad

Como hemos visto, la intensidad y la aplicación determinan por qué tecnología decantarse, si bien también podemos ir más allá con funciones adicionales.

El punto de partida es la impresora básica, para documentos de todo tipo, pero también vamos a encontrarnos modelos multifunción que resuelvan tareas tan útiles como las fotocopias o el escaneado – a nivel empresarial, todavía las hay con fax –. Uno de los puntos fuertes de estos modelos multifunción es que podemos encontrarnos en las gamas más asequibles y en un formato bastante compacto, haciendo que casi por el mismo precio, podamos ganar en funcionalidad.

Eso sí, si la idea es que no sea un uso esporádico sino que vamos a emplear esta multifunción con frecuencia, ojo a la resolución del escáner (ppp) y al consumo.

Si la queremos para imprimir fotografías, también vamos a encontrarnos familias que admiten papel fotográfico, tintas con pigmentos de más calidad, superior resolución y una tecnología de impresión más depurada.

¿Cómo se controla?

Aunque siempre nos quedará el cable para conectar la impresora al ordenador, existen otras formas de manejar la impresora que nos pueden resultar muy útiles en función de la ubicación de esta y de dónde vayamos a mandar los archivos.

Por ejemplo el Wi-Fi, algo que abre las puertas no solo a usarla sin cables – con la comodidad de no tener que tener ambos dispositivos físicamente próximos – sino también de poder enviar archivos desde la tableta o el smartphone. No obstante, también hay con Bluetooth y NFC, que simplifican el procedimiento con dispositivos móviles.

Dentro del Wi-Fi, resulta interesante apostar por aquellas con Wi-Fi Direct, un protocolo de comunicación directa entre dispositivos que nos evita los puntos de acceso, si bien algunos fabricantes disponen de tecnologías similares de conexión directa.

Si es un modelo muy completo o multifunción, también es útil que disponga de una pantalla que nos agilice el uso y nos permita ponerla en acción de forma autónoma, sin necesidad de un PC u otro dispositivo.

Otros aspectos

A partir de la elección del tipo de impresora que queremos y la conectividad que deseamos, hay otra serie de extras a considerar.

La carga automática de papel es muy práctica si vamos a imprimir mucho, permitiéndonos almacenar papel en otro repositorio

Otra característica muy útil es la impresión a doble cara automática , que nos evitará tener que estar pendientes para hacerlo manualmente, ahorrando papel y tiempo (porque si lo tenemos que hacer nosotros mismos seguramente nos de pereza)

Dentro de las impresoras domésticas el formato es el A4, pero sí que varía la calidad de papel admitido (gramaje máximo), sobre todo si la idea es imprimir en papel fotográfico o en cartulina.

Algunos fabricantes ofrecen el rendimiento de páginas por cartuchos , un dato basado en estándares de prueba que si bien sirve como aproximación, dista bastante del uso real

Aunque no es determinante, no está de más echar un vistazo a la velocidad de impresión de cada página (tanto en monocolor como a color, si así lo permite)

Guía de compras de impresoras: modelos recomendados

Tras revisar lo que nos ofrece el mercado de las impresoras a nivel doméstico y cómo puede servirnos en función de nuestro uso, hemos recopilado una selección de modelos muy diversa en cuanto a características y precio que os puede servir como orientación.

Impresoras si vas a imprimir muy poco

Si la idea es tener una impresora en casa para usarla de vez en cuando y no tener que ir a la copistería cuando necesitemos imprimir, vamos a encontrarnos generalmente modelos asequibles multifunción de inyección de tinta (insistimos, ojo con la frecuencia de impresión y el mantenimiento, no vaya a ser que lo barato nos salga caro).

HP DeskJet 2634

La familia Deskjet de HP destaca por ser económica, fácil de usar y con un diseño compacto, características muy interesantes para aquellos que buscan un periférico para un uso ocasional. Es el caso de la HP DeskJet 2634 (57,97 euros), un modelo multifunción de tinta con escáner y copiadora bastante compacto, aunque con una resolución de escaneado nada destacada (1200 x 1200 dpi).

Dispone de un cartucho de tinta negra y otro a color, por lo que aunque se agote solo el cyan, tendrás sustituirlo al completo. No obstante, cuenta con el plan de sustitución de tinta HP Instant Ink, por lo que si gastas menos de 15 copias al mes te sale gratis.

Otro punto a su favor es que pese a su sencillez, dispone de conectividad Wi-Fi para imprimir a distancia desde ordenadores, tabletas o móviles.

HP DeskJet 2634 – Impresora multifunción de tinta (Compatible con HP instant Ink, Wi-Fi, Incluye un Cartucho Negro y un Cartucho Tricolor, 512 MB DDR3, LCD de 7 segmentos, A4) Color Blanco y Morado

Canon PIXMA TS3350

Dentro de la gama sencilla de Canon para impresión, esta PIXMA TS3350 (59,90 euros) disponible en tres colores.

Se trata de un modelo asequible, compacto y funcional con conectividad inalámbrica, una sencilla pantalla LCD monocroma de 1,5″ para manipular escáner y fotocopiadora (600 x 1200 ppp) de forma independiente y dos cartuchos – de color y negro – XL.

Impresora Multifuncional Canon PIXMA TS3350 Negra Wifi de inyección de tinta

Epson Expression Premium XP-2100

Otra impresora fácil de usar, compacta y multifunción de tinta a color para el hogar es esta Epson Expression Premium XP-2100 (61,10 euros)

Esta impresora 3 en 1 dispone de copiadora y escáner (1200 x 2400 DPI) con Wi-Fi Direct para imprimir desde cualquier dispositivo. Dispone de cuatro cartuchos con tintas independientes, para facilitar la sustitución conforme estas se agotan.

Epson XP-2100 Expression Premium – Impresora Multifunción 3 en 1 (Impresora, Escáner, Fotocopiadora, Wi-Fi, Cartuchos Individuales, 4 Colores, A4), color Negro

HP Envy 5032

Otra familia sencilla y versátil dentro de la gama para el hogar de HP es la ENVY, una gama también compacta, fácil de usar y moderadamente asequible, solo que en este caso se introduce una pantalla muy nítida que nos permite manipular la copiadora o el escáner de forma más intuitiva, además de incluir la impresión automática a doble cara

Por lo demás, la propuesta técnica es muy similar: dispone de un cartucho de tinta a color y otro de negro, es compatible con el programa de suscripción de tinta HP Instant Ink y dispone de conectividad Wi-Fi. La HP Envy 5032 está disponible por 58,90 euros en El Corte Inglés

HP Envy 5032 Inyección de Tinta térmica 10 ppm 4800 x 1200 dpi A4 WiFi – Impresora multifunción (Inyección de Tinta térmica, Impresión a Color, 4800 x 1200 dpi, 100 Hojas, A4, Blanco)

Brother DCP-J572DW

Ligeramente más grande que las anteriores, la Brother DCP-J572DW (96,35 euros) es una multifunción de tinta a color sigue manteniendo la sencillez de uso pero va un paso más allá en cuanto a detalles como la pantalla integrada, que es a color y de 4,5″ de diagonal y conectividad avanzada – WiFi, Wi-Fi Direct, conexión móvil y Cloud – , lo que le permite hacer dos tareas a la vez.

Cuenta con impresión automática a doble cara y cartuchos individuales de gran capacidad, además de una ranura para imprimir directamente desde tarjetas de memoria.

Brother DCP-J572DW – Equipo Multifunción de Tinta (A4, Wi-Fi, Impresión Dúplex), USB; WiFi; Wi-Fi Direct; Conexión móvil y Cloud, Negro

Si vas a imprimir en blanco y negro: láser monocromo

Si vas a imprimir documentos en blanco y negro, las impresoras de láser monocromo son compactas, ofrecen buen rendimiento incluso si imprimes poco y hay modelos muy asequibles.

Ricoh SP 220NW

Modelo compacto y asequible este Ricoh SP 220NW (67 euros), si bien se trata de una impresora básica no multifunción. Entre sus bazas, dispone de conectividad móvil y una velocidad de impresión de hasta 22 ppm muy atractivas para su bajo precio.

HP 107a

También muy compacto es este modelo de HP, que dispone asimismo de conectividad inalámbrica y que se mueve por una velocidad de impresión de 21 ppm.

HP Laser 107a – Impresora láser (20 ppm, LED, USB 2.0 de alta velocidad), blanco

Canon i-SENSYS LBP113W

Más voluminosa es la Canon i-SENSYS LBP113W (110 euros), una láser monocromo para aquellos que imprimen con frecuencia que dispone de una gran pantalla de 5 líneas para visualizar el estado, gran bandeja de entrada de 150 páginas, tóner de alta eficiencia y una velocidad de impresión de hasta 22 ppp.

Cuenta con conectividad Wi-Fi y es compatible con los servicios Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service.

Impresora láser Monocromo Canon i-Sensys LBP113w Negra

Brother HL-1210W

El Brother HL-1210W es otro modelo muy compacto de impresión láser monocromo con conectividad inalámbrica y hasta 20 páginas impresas por minutos. Además, podemos hacernos con él con el pack All in Box. Si no necesitamos Wi-Fi y vamos vamos a imprimir más, la veterana Brother HLL2310D (93,99 euros) además tiene una bandeja más grande y alcanza las 30 ppm con impresión a doble cara.

Brother HL-1210W – Impresora láser monocromo compacta con WiFi

HP M118dw LaserJet Pro

Si además de imprimir, queremos fotocopiar y escanear, también encontramos modelos versátiles y moderadamente compactos como este HP M118dw LaserJet Pro (114,90 euros), que además ofrece una velocidad de impresión bastante alta (28ppm).

Con conectividad inalámbrica, impresión a doble cara automática y soporte para papeles de diferentes tipos – láser, normal, fotográfico, rugoso, vitela –, es uno de los modelos más completos y atractivos dentro de la gama doméstica si no tenemos necesidad de trabajar en color.

HP M118dw LaserJet Pro Impresora Láser (Impresión a Doble Cara, Wi-Fi, HP Smart, hasta 49 ppm, pantalla LED, USB 2.0), Blanco

Kyocera Ecosys FS-1220MFP

La familia ECOSYS de Kyocera se ubica en la gama de entrada de la firma nipona ofreciendo modelos para productividad a precios muy interesantes para sus características, como esta versátil Kyocera Ecosys FS-1220MFP (113 euros).

Imprime, escanea, copia e incluso tiene fax, si bien la resolución del escáner es bastante limitada. Dispone de variedad de puertos y conectividad inalámbrica para imprimir desde varios dispositivos, es silenciosa y alcanza las 20 ppm.

Kyocera Ecosys FS-1220MFP Impresora láser monocolor. Modo de silencio y USB

Impresoras para uso habitual en casa

Si vas a imprimir en casa con bastante frecuencia y buscas más velocidad, resolución o versatilidad, estas impresoras dan la talla para usuarios domésticos exigentes o incluso pequeñas oficinas.

HP OfficeJet Pro 9010

Si necesitamos imprimir con frecuencia y requerimos también que estas sean en color, la HP OfficeJet Pro 9010 (134 euros) en un formato moderadamente contenido y fácil de usar con pantalla a color.

Este modelo integra impresora, copiadora, escáner y fax y dispone de una función para crear documentos editables y de búsqueda. En cuanto a su rendimiento de impresión, alcanza hasta 22 ppm, dispone de una bandeja de entrada de 250 hojas con alimentador automático de documentos a doble cara.

HP OfficeJet Pro 9010 – Impresora multifunción (imprime, copia, escanea, fax, Pantalla táctil en color, Memoria 512 MB, impresión y escaneado a doble cara, Wi-Fi), color basalt

Brother MFCJ5330DW

Otro modelo compacto y versátil con tecnología de inyección a color para impresión frecuente es el Brother MFCJ5330DW (152,86 euros), una multifunción con tinta de gran capacidad y alto rendimiento que imprime a doble cara y dispone de una bandeja de entrada de 250 páginas.

Entre sus bazas, la conectividad wi-Fi, la posibilidad de imprimir A3 y su pantalla táctil a color de 6,8 centímetros para que su uso sea ágil e intuitivo.

Brother MFCJ5330DW – Impresora multifunción de tinta profesional, conexión WiFi, con tecnología de inyección de tinta, Negro

Canon PIXMA TS8350

Compacta y minimalista, la PIXMA serie TS8350 (163 euros) es un periférico multifunción – imprime, copia y escanea – orientada a productividad y creatividad. Y es que es capaz de ofrecer fotos de calidad gracias a la tecnología FINE y las 6 tintas independientes que emplea.

Imprime en una amplia gama de soportes y, gracias a su conectividad y puertos, podremos usarla desde diferentes dispositivos. Con alimentación de papel de 2 vías, pantalla oled de 1.44″ para manejarla e impresión automática a doble cara.

Impresora Multifuncional Canon PIXMA TS8350 Negra Wifi de inyección de tinta

Epson EcoTank ET-2711

Si la idea es imprimir tanto en blanco y negro como a color y quieres ahorrar en tinta, la Epson EcoTank ET-2711 (175 euros) es una multifunción de depósito de tinta que imprime, copia y escanea en un formato contenido, fácil de usar y personalizable en cuanto a opciones y consumo a través de su pantalla.

Epson EcoTank ET-2711 | Impresora Wi-Fi A4 Multifunción | Copia / Escaneado / Impresión

Impresoras láser a color para casa si te lo quieres tomar en serio

La impresión láser es la más recomendada para alto volumen y, si la idea es imprimir también a color, tendremos que acudir a las impresoras láser a color. Eso sí, si buscamos impresiones a color de calidad (por ejemplo para gráficos), en este segmento es más recomendable apostar por las de inyección de tinta (aunque sean más lentas). En caso de limitarnos a texto, la diferencia de calidad es menos perceptible y ganamos en velocidad.

HP Color Laser 150a

Esta HP Color Laser 150a (143 euros) es una de las impresoras más sencillas, asequibles y compactas que vamos a encontrar en este segmento, si bien carece de conectividad inalámbrica, teniendo que recurrir a un USB. No obstante, es muy fácil de usar y alcanza las 18 ppm en monocolor y 4 ppm a color, lo que la hace muy recomendable si buscamos algo básico para impresiones frecuentes y moderadamente rápidas de todo tipo.

HP Color Laser 150a – Impresora láser (18 ppm/4 ppm, Bandeja de Salida de 50 Hojas, LED, USB 2.0 de Alta Velocidad), Blanco

Xerox Phaser 6510

Dentro de la gama sencilla y con vocación doméstica de las láser a color encontramos esta Xerox Phaser 6510, disponible tanto con puerto Ethernet (185 euros) como con el puerto y además con conectividad inalámbrica (249,90 euros).

Destaca para uso intensivo, así como por su buena calidad de impresión, su velocidad – hasta 28 ppm – y su compacto tamaño.

Xerox Phaser 6510V_N – Impresora láser (LED, Color, 1200 x 2400 dpi, A4, 300 Hojas, 28 ppm)

Brother HL-L3210CW

La Brother HL-L3210CW (195 euros) es un modelo láser con conectividad inalámbrica variada – WiFi, Wi-Fi Direct y conexión móvil – que alcanza hasta las 18 ppm. Dispone de una gran bandeja de papel y de bloqueo de configuración.

Brother HL-L3210CW – Impresora láser color (Wifi, USB 2.0, 256 MB, 800 MHz, 18 ppm, 390 W) blanco

HP Color Laserjet Pro M255DW

Por algo más de dinero podemos optar a un modelo multifunción como el HP Color LaserJet Pro M255dw (260,17 euros) una impresora láser a color con conectividad inalámbrica, una pantalla táctil intuitiva para manejarla y notificaciones inteligentes.

Permite escanear, copiar y escanear, alcanzando las 21 ppm, dispone de una gran bandeja de entrada e impresión automática a doble cara. Un modelo que auna facilidad de uso, versatilidad y posibilidades.

HP Color Laserjet Pro M255DW Impresora Láser (8.5 x 14 Pulgadas, USB) Blanco

Impresoras para quien quiere imprimir fotos de calidad

Quizás la idea de tener una impresora se centre fundamentalmente en la fotografía, un objetivo ambicioso si buscamos grandes resultados por la calidad de la tinta, la resolución (al menos de 2400 x 1200 puntos) por pulgada y el papel empleado.

Canon Selphy CP1300

Si quieres una impresora sencilla, compacta y fácil de usar para imprimir fotos de máximo 10×15 cm por sublimación, la Canon Selphy CP1300 (134,90 euros) es una gran opción. Con ella es posible imprimir fotos de carnet, es portátil y dispone de Wi-Fi.

Canon Selphy CP1300 – Impresora fotográfica inalámbrica (Apple AirPrint, Mopria, pantalla abatible de 8.1 cm, tintas de 3 colores, 300 x 300 ppp) negro

HP Sprocket Plus

La HP Sprocket Plus (137 euros) es una opción a tener en cuenta si la facilidad de uso y que sea portátil prevalezca sobre la calidad, ya que se trata de un modelo de bolsillo para fotos de 5,8 x 8,6 cm (con su papel especial).

En este sentido, es ideal para usar desde el móvil para imprimir las fotos que hemos tomado con él. Además, permite que hasta 5 usuarios se conecten vía Bluetooth para enviar archivos

HP 200874 Sprocket Plus – Impresora fotográfica portátil (tecnología de impresión Zink, Bluetooth, fotos 5.8 x 8.6 cm), negro

Epson Expression Photo XP-8600

Si bien una multifunción no es la mejor opción para fotografía, la Epson Expression Photo XP-8600 (153 euros) es una opción para aquellos que quieran imprimir los documentos del día a día y obtener unas fotografías a una calidad aceptable gracias a la inyección a color con tinta especial Claria Photo HD con una gran resolución de 5.760 x 1440 ppp.

Además, se trata de un modelo bastante contenido, con impresión móvil, una gran pantalla táctil y dos bandejas de papel.

Epson Expression Photo XP-8600 – Impresora Fotográfica A4 3 en 1, con Wi-Fi

Canon PIXMA PRO-100S

Si buscamos un modelo esencialmente para fotografía, la Canon PIXMA PRO-100S (409 euros) ofrece versatilidad en cuanto a tamaños y calidad, con una resolución de hasta 4.800 x 2.400 ppp. Funciona con 8 tintas colorantes independientes, es A3+ y podremos imprimir de forma inalámbrica desde el ordenador, tablet o smartphone

Impresora de inyección de tinta Canon PIXMA PRO-100S Gris Wifi

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.