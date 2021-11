Qué regalo de Navidad vas a comprar en el Black Friday: las recomendaciones de los editores de Xataka

El Black Friday no solo sirve para comprar ese artículo que tanto deseamos al mejor precio, sino que somos muchas las personas que aprovechamos este festival de compras para adelantar los regalos de Navidad. Así cumplimos dos objetivos: pensar y comprar regalos para nuestros seres queridos y además ahorrarnos algo de dinero. Si todavía no lo has hecho, aún estás a tiempo: estos son los gadgets y dispositivos tecnológicos y accesorios que vamos a comprar los editores de Xataka para regalar en Navidad, ¿cuáles son los tuyos?

Evercade VS

Los regalos de John Tones:

«Desde hace un tiempo, en mi casa los juegos retro en multijugador local son una manera más que eficiente de pasar un rato machacando botones y lanzando palabrotas a la pantalla, como llevan inspirando los videojuegos desde hace décadas. Las consolas retro son la mejor forma de zambullirse de forma instantánea en los juegos clásicos, y aunque Evercade VS no tiene la impecable selección de títulos de las recientes Mega Drive Mini y NES y Super NES Mini de hace unos años, su selección (ampliable) de títulos de Gaelco, Atari, Namco y muchas otras compañías clásicas es muy atractivo. Este pack incluye un segundo mando y una selección de 18 juegos de Technos y Data East muy interesante, con juegos como las secuelas de Double Dragon o el inmortal Burger Time, todo listo para conectar a la tele y jugar. Los juegos que se controlan con uno o dos botones, esa es la auténtica salud.»

Paquete Premium Evercade VS

FITFIU MC-500

Los regalos de Enrique Pérez:

«Durante el confinamiento no se pusieron en forma, pero ahora unos familiares cercanos quieren hacer algo de deporte y han pensado en una cinta para correr. Tienen una edad y busco una cinta que soporte bastante peso y se pueda plegar para guardar más fácilmente. Pretenden (idealmente) utilizarla bastante ahora que tienen tiempo y he visto este modelo FITFIU MC-500 (449 euros) con inclinación automática y que parece bastante robusta. Se trata de un modelo creo que bastante completo y espero que durante el Black Friday pueda encontrarla por algo menos de lo que está ahora.»

FITFIU Fitness MC-500 – Cinta de correr Plegable con Inclinación Automática, velocidad 18 km / h, pulsómetro, potencia 2200 W, Cinta fitness con superfície carrera 41 x 123 cm, peso máx 120 kg

Elvie Pump

Los regalos de Javier Jiménez:

«Este año me voy a salir por la tangente: Hablemos de lactancia de materna [Disclaimer | Si eres amiga o familiar mía y estás embarazada, te recomiendo que dejes de leer esto. Contiene spoilers] Ok, sé lo que estáis pensando: ¿Hay algo más low-tech que dar de mamar a un hijo o hija? ¿Qué sentido tiene hablar de eso en un artículo de regalos de navidad tecnológicos? Pues tiene todo el sentido del mundo: sobre todo, porque el regalo que estoy pensando adelantar es un gadget de la leche: el Elvie Pump (299 euros). Tradicionalmente los primeros puestos del mundo del sacaleches se los disputaban Avent y Medela, pero desde hace unos años Elvie ha venido fuerte con una apuesta por el sacaleches “inteligente” (se puede monitorizar el volumen de leche en tiempo real y controlar su funcionamiento con una app) y “manos libres” (se lleva dentro de un sujetador de lactancia estándar). Es algo caro, cierto; pero, atendiendo a la experiencia de mi familia (dos hijos en menos de un año), vale cada céntimo.»

Elvie Sacaleches eléctrico portátil – silencioso, tecnología innovadora, e inteligente, control via App

Vinilos y segundo mando para Xbox Series X

Los regalos de Yúbal Fernández:

«No voy a comprar demasiados regalos de navidad porque somos bastante pocos previsores en la familia y grupos de amigos, y aun no hemos organizado los amigos invisibles. Sin embargo, para la pareja quizá sí que adelante alguna compra. Por ejemplo música. Aunque pago Spotify, soy de esas personas que tiene su colección de CDs y algunos vinilos, y si durante el Black Friday hay algún gran comercio que haga rebajas u ofertas de 3×2, posiblemente haga algunos gastos ahí o le sugiera a alguien que sería un buen regalo de navidad. También ando a la espera de ver si hay rebajas en cosillas como algún videojuego y un segundo mando para la Xbox Series X para que, con la excusa, juguemos los dos a la vez».

Mando Xbox – Robot White, Color Blanco

Réplica de Mercedes GLA

Los regalos de Laura Sacristán:

«Llevo ya muchos años aprovechando el Black Friday para comprar los regalos de Navidad y 2021 no va a ser una excepción. Tengo una lista de cosas bastante larga, pero hay algo que, como baje de precio, va a caer sí o sí: un coche eléctrico para mi sobrino, que lleva mucho tiempo pidiéndomelo. Hay una réplica del Mercedes GLA (175 euros) en rojo que me encanta, no sólo por su diseño, sino también porque tiene luces, sonidos y un puerto USB para poner música. Además, promete una autonomía de 1 hora, que en este tipo de «juguetes» es algo esencial.»

HOMCOM Coche Eléctrico para Niño 3+ Años Automóviles Infantiles Mercedes Benz GLA con Mando a Distancia MP3 USB Luces y Sonidos Apertura de Puerta Carga 30kg 100x58x46cm

Oculus Quest 2 y Xiaomi Mijia Smart Air Fryer

Los regalos de Iván Linares:

«No tengo pensado adelantar demasiadas compras navideñas porque aún no decidí qué regalar a cada uno. Eso sí, hay un par de cacharros a los que tengo echado el ojo por si diera la casualidad de que en Black Friday cayeran de precio: las gafas Oculus Quest 2 y la freidora sin aceite de Xiaomi. Dado que mi mujer está ahora desarrollando realidad virtual, me molaría comprarle unas Oculus Quest 2 para que pudiese ver los resultados en casa. Creo que son las mejores gafas VR que pueden adquirirse hoy día al precio que poseen habitualmente. Y si tuviesen rebaja puntual pues mejor que mejor.

Oculus Quest 2, Gafas de realidad virtual avanzada, todo en uno, 128 GB

La freidora sin aceite de Xiaomi (103 euros) es otro de esos artículos que acostumbra a mencionar de pasada, como quien no quiere la cosa. Y éste seguro que baja en el Black Friday: no me parece mal regalo para alguien a quien le guste la cocina y sea eminentemente tech.»

Xiaomi Mijia Smart Air Fryer – Freidora Sin Aceite, Capacidad 3.5 L, regulable 40-200, Apagado automático, con Recetas, Pantalla OLED, 1500W, Asistente de voz Google y Alexa integrado. (Color Blanco)

POCO X3 Pro

Los regalos de Jose García:

«El Black Friday es una buen momento para renovar el móvil y más si llevas unos años con un gama baja de hace un par de años. Por ello, probablemente este año acabe comprando un POCO X3 Pro (199 euros). Me parece de lo mejorcito que se puede comprar a ese precio y si encuentro rebajada la versión más potente de 8/256 GB, seguramente se venga para casa. Para mí, el POCO X3 Pro es ese teléfono que, casi independientemente de a quién se lo regales, es una apuesta segura.«

POCO X3 Pro, Smartphone 8+256 GB, 6,67” 120 Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, cámara cuádruple de 48 MP, 5160 mAh, Negro Fantasma (versión ES/PT)

Kit LEGO y POCO M3 Pro

Los regalos de Javier Penalva:

«Los kits avanzados de LEGO son un regalo de Navidad recurrente en casa. Y Black Friday suele ser un buen momento para rascar algunos euros a kits caros como el Lego Spike (445 euros), mi prioridad este 2021. En temas de robótica educativa las opciones de Lego son siempre un acierto como regalo de Navidad por lo bien pensadas que están, la calidad de construcción y la compatibilidad con todo lo que ya tenemos en casa de Lego.

LEGO® Spike Prime – Juego Educativo

También tengo alertas para Black Friday en la categoría de teléfonos móviles de menos de 200 euros. Son un regalo ideal para familiares que no paran todo el año de preguntar por smartphones mejores que los que ahora tienen. Este Black Friday estaré especialmente atento al Poco M3 Pro (248 euros) en su configuración con memoria interna de 128 GB y RAM de 6 GB porque lo he recomendado mucho este año y siempre ha sido un acierto»

Xiaomi Poco M3 Pro 5G – Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Cool Blue

Nintendo Switch OLED

Los regalos de Carlos Castillo:

«A pesar de los problemas de stock que está viviendo el sector de los videojuegos, no pierdo la esperanza y espero poder hacerme con una Nintendo Switch rebajada en Black Friday. Esta consola sigue siendo todo un éxito a pesar de llevar ya unos cuantos años entre nosotros, y como regalo de Navidad o Reyes Magos es sinónimo de éxito. Mi idea es regalar la más reciente de todas, la Switch OLED. Pero veo más posible encontrar una oferta interesante de la Switch Normal (313 euros), e incluso de la versión Lite (218 euros). Por lo que una de estas dos será la candidata a regalo estrella si baja bien de precio, tanto de forma individual como en algún pack con juegos»

Nintendo Switch (versión OLED) Blanca

RØDE NT y Xiaomi Redmi Note 10S

Los regalos de Eva Rodríguez de Luis:

«Es habitual que mi familia me pregunte por futuras compras tecnológicas, así que suelo aprovechar para comprarles lo que necesitan y regalárselo en Navidad. Así, hace 3 años a mi madre le cayó el Xiaomi Mi A2 Lite, un teléfono con el que ha estado muy contenta, pero ya se le está quedando lento y anticuado. Como se ha acostumbrado al ecosistema y aspecto de Xiaomi, no necesita nada especialmente potente (total, solo lo usa para fotos, WhatsApp, alguna llamada esporádica y búsquedas en Google) ni le gustan los móviles grandes, he pensado en el Xiaomi Redmi Note 10S (185 euros). Espero que haya una oferta para ahorrarme algo de dinero, porque creo que es un móvil cómodo en mano, resultón y suficiente para sus necesidades

Xiaomi Redmi Note 10S Smartphone RAM 6GB ROM 64GB 6.43» AMOLED DotDisplay 64MP Cámara Carga rápida de 33 W MediaTek Helio G95 3.5mm Headphone Jack 5000mAh (typ) Batería Blanco [Versión ES/PT]

«El RØDE NT (140 euros) es una de esas compras que lleva en mi radar meses. Mi pareja se presenta a audiciones de musicales, pero la primera fase suele ser telemática. Después de una intensa búsqueda, este micrófono es el que desea para mejorar el sonido de sus grabaciones. Es versátil, ya que sirve tanto para canto, como locuciones y podcasting, tiene buena respuesta en frecuencia y patrón cardioide.»

RØDE NT-USB – Micrófono (USB, 3.5 mm), color negro

Teclado gamer Razer Huntsman Tournament Edition

Los regalos de Antonio Ortiz:

«Voy a regalar un teclado gamer. Ahora mismo creo que la mejor calidad/precio con rebaja en black friday la ofrece este Razer Huntsman Tournament Edition (74 euros), que además está en la lista de recomendados por Vidaextra.»

Razer Huntsman Tournament Edition Teclado con Teclas opto-mecánicas Razer, Unidad óptica, Barra estabilizadora de Teclas, Durabilidad inigualable, Razer Synapse 3 – ES Layout

Kindle Paperwhite

Los regalos de Javier Lacort:

«Con su última acutalización se ha hecho un producto aún mejor, con pantalla de 300 ppp, puerto USB-C, resistente al agua para llevarlo tranquilo a la playa o la piscina y la luz cálida ajustable, ideal para la lectura nocturna. El modelo básico seguramente tenga una mejor relación calidad precio, pero la pantalla del Paperwhite (114 euros), con casi el doble de densidad de píxeles y más del cuádruple de zonas retroiluminadas, me parece mucho más conveniente para muchas horas de lectura, y seguro que durante el Black Friday aparece alguna oferta que lo hace aún más tentador.»

Nuevo Kindle Paperwhite (8 GB) | Ahora con una pantalla de 6,8″ y luz cálida ajustable, con publicidad

Fire TV Stick

Los regalos de JaviPas:

«En casa ya teníamos un Fire TV Stick Lite sin control de volumen, y aprovechando las ofertas de Black Friday es muy probable que acabe adquiriendo un Fire TV Stick (22 euros) pero con los controles de volumen, algo que ha acabado siendo más importante de lo que esperaba. De hecho acabamos teniendo que recurrir al mando de la tele solo para eso, así que tener ese control directamente en el dongle HDMI de Amazon es un acierto. Es una tele pequeña 1080p así que no necesitamos más, y lo cierto es que la interfaz y fluidez de Amazon Fire TV y la interacción con Alexa han sido estupendas hasta ahora».

Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), dispositivo de streaming HD

Juego de mesa Go y figurita de Batman

Los regalos de Samuel Fernández:

«Todo el que me conoce sabe que tengo Amazon dividido en listas de todo tipo, esperando siempre al Black Friday para cazar algo de lo que llevo tiempo buscando. Por ejemplo, una preciosa edición del juego Go en madera (89 euros). Las instrucciones están en alemán pero bueno, para eso está Google, así que tendré un ojo puesto en él por si aparece alguna rebaja imprevista el próximo 26 de noviembre.

Philos 3220 Go & Go Bang – Juego de Estrategia (Instrucciones en alemán, 2 Jugadores)

Y si salto de los juegos de mesa al coleccionismo, llevo tiempo detrás de una estatua de Batman y la Bat-familia de Quantum Mechanix (285 euros). Es una auténtica preciosidad de 38 centímetros de altura con un diseño exquisito y un precio alto. Así que si por el Black Friday aparece alguna rebaja, es posible que la aproveche y me haga con ella, un regalo que vamos a disfutar todos en casa.

Quantum Mechanix- Figura QMaster Familia Batman, DC Comics, Multicolor (DCC-1000)

Apple TV 4K

Los regalos de Miguel López:

«Es probable que una compra tecnológica que haga si la encuentro a buen precio sea un Apple TV 4K (194 euros) para así poder dotar a un televisor de cierta edad de todos los servicios de streaming habidos y por haber. Este reproductor es más caro que alternativas como el Fire TV o el Chromecast, pero es el más privado respecto a la protección de mis datos y es el que me garantiza que no voy a ver ni un anuncio de más en su interfaz (no como ocurre en algunos Smart TV)»

Apple TV 4K de (32 GB)

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard. Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.