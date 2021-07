Qué router usan los editores de Xataka: recomendaciones para gaming, streaming y trabajar desde casa

Para los editores de Xataka internet es imprescindible y en ocasiones el router que nos dan los operadores no satisfacen nuestras necesidades: bien sea por su cobertura, opciones de configuración, alcance… prestaciones. ¿Quieres saber cuál es el router que hemos elegido para nuestra casa? Estos son nuestros router para trabajar y jugar y por qué los elegimos.

TP-LINK AC2200 Deco M9 Plus

La recomendación de María González, directora de Xataka

Mi casa no es muy grande pero sí tiene muchos dispositivos conectados, por lo que habitualmente los routers de los operadores se me quedan cortos y acabo utilizando un router propio. Durante varios años tuve el TP-LINK Archer C8 y me funcionaba perfectamente, pero había ciertas zonas de mi casa donde la cobertura no era tan buena.

Además, en una de las habitaciones tenía una consola conectada sin posibilidad de cable, por lo que era necesario para mí solucionar esos problemas de conexión en todos los rincones.

Después de ver opciones, me terminé decantando por un pack de WiFi Mesh también de TP-Link (189 euros). Son dos dispositivos que tengo conectados a la red casera por cable y que después me extienden la cobertura por toda la casa.

Se terminaron mis problemas de mala conexión y de latencia y la verdad es que estoy muy satisfecha con el resultado. Entre sus ventajas, permiten añadirles nuevos dispositivos a posteriori si necesitas más (mi piso lo cubren dos), tiene funcionalidades como notificarte cuando un nuevo dispositivo se une a la wifi, la app asociada funciona razonablemente bien y, sobre todo, no me da problemas al conectar todos los dispositivos que tengo (25 activos ahora mismo mientras escribo estas líneas).





TP-LINK AC2200 Deco M9 Plus (2-Pack) – Amplificador WiFi Super Mesh inteligente sin interrupciones, Tri-band hasta 420² Hub Smart IoT, Zigbee, 2 GB, MU-MIMO

Eero 6

La recomendación de Javier Lacort, editor y podcaster en Xataka

Mi casa no es tan grande como para pensar que necesitaría una red mesh, pero por su distribución detecté que ni en el despacho desde el que trabajo llegaba un ancho de banda suficiente (se notaba sobre todo en las videollamadas o al subir archivos pesados), ni en el dormitorio había ningún tipo de señal de la red WiFi, así que había que poner remedio a eso.

Compré un router Eero 6 y un extensor (167 euros). Conecté el router al router de mi operadora y desactivé el WiFi de este último. El extensor hace de puente donde la señal empieza a flojear, y ahora tengo buena conexión en toda la casa. Con un repetidor tradicional no servía.

Ya no solo tengo la ventaja del aumento de cobertura, sino que me ahorro el dolor de cabeza de accesorios domóticos solo compatibles con redes de 2,4 GHz cuando la que quiero usar es la de 5 GHz, por ejemplo. Todo cabe en la red que sale de los Eero. En mi caso también me gusta su compatibilidad con HomeKit.

Por otro lado, me encanta la configuración y gestión vía app, aunque me encantaría tener lo mismo en mi ordenador, pero de momento solo está presente en el móvil. Recibir una notificación cuando un dispositivo nuevo se conecta a la red también me sirve para tranquilizarme frente a la llegada de intrusos a mi red, y poder nombrar cada dispositivo conectado, asignarlo a un perfil, etc, también me gusta.

La recomendación de Jose García

Yo actualmente tengo instalado el router de la operadora, en mi caso Vodafone, pero realmente en casa nos conectamos todos a una red WiFi de malla creada por los Eero de Amazon. Compré un kit con tres unidades (209 euros) en el Black Friday porque llevar la conexión WiFi a toda la casa era una odisea y la verdad es que no podría estar más contento.

Es fácil de instalar, funciona genial y todos los problemas de conexión y cobertura se han solucionado. Es una solución un poco cara, sí, pero funciona, y al final estas cosas yo las entiendo como una inversión.





Nuevo | Sistema Wi-Fi 6 de malla de doble banda Amazon eero 6, con controlador de Hogar digital inteligente Zigbee integrado | 2 unidades

FRITZ! Mesh Set

La recomendación de Antonio Ortiz, director de Webedia

El FRITZ! Mesh Set es más que de sobra para el tamaño de mi piso, me gusta la calidad general de la marca y la posibilidad de ampliar unida a la sencillez del interfaz web y todo lo que permite. Lo compré porque me convenció el análisis en Xataka.





AVM Fritz!Box 7530 International – Modem Router, WiFi AC, Banda Dual (866 Mbps 5 GHz y 400 Mbps 2,4 GHz), Mesh, VDSL, ADSL2+, 4 x LAN Gigabit, 1 x USB 3.0, Interfaz en Español, Blanco/Rojo

ASUS RT-AC86U

La recomendación de Enrique Pérez, editor de Xataka

Tras años con el router de la operadora, por fin me animé a comprar uno. Tengo el ASUS RT-AC86U (118 euros), un modelo preparado para la fibra de 600 Mbps que tengo contratado (con previsión de 1 Gbps) y con tecnología MU-MIMO para que múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo trabajen mejor.

Durante este tiempo, he notado que la red WiFi de casa es bastante más estable, sobre todo en aquellas zonas más alejadas de donde tengo el router, que antes me daban algunos problemas. No tiene WiFi 6, pero, teniendo en cuenta los dispositivos que tengo y planeo tener en casa, no lo creí necesario.





ASUS RT-AC86U- Router Gaming AC2900 Doble Banda Gigabit (Adaptive QoS, USB 2.0 & 3.0, MU-MIMO, soporta Ai-Mesh Wifi)

Linksys Velop MX5300

La recomendación de David Bernal, editor de Applesfera

En casa utilizamos dos Linksys MX5300 (240 euros) conectados al router de ambos por ethernet. Lo cierto es que nunca he utilizado el router de la operadora en casa, no para nada más que enchufarle mi propio sistema, antes se trataba de un Time Capsule, ahora del sistema Mesh de Linksys. A mi modo de ver, el router de la operadora, aunque han mejorado mucho en los últimos años, nunca ha llegado a satisfacer lo que espero de estos dispositivos.

He elegido el MX5300 por varios motivos. El primero y más importante es que es de los pocos routers capaz de extender la red de 5GHz, que me permite conectarme a los 600 Mbps que tengo contratados, por toda la casa.

El segundo es la versatilidad: puedo conectar almacenamientos externos, puedo utilizar el router como honeypot para bloquear rastreadores y anuncios, priorizar dispositivos importantes para que disfruten del máximo ancho de banda, etc. Y todo ello lo hago con dos toques entrando en la app del router.

Por último, la seguridad de saber que la operadora deja de saber qué conecto y cuándo me es interesante. Considerando que el router es mi puerta de acceso a internet su seguridad y privacidad, tanto en actualizaciones regulares de firmware como en que la operadora no recoja analítica, me parece muy relevante.





Linksys MX5300 Sistema Velop WiFi 6 mesh tribanda para todo el hogar (router/extensor WiFi AX5300, 260 m² de cobertura, velocidades hasta 4 veces más rápidas, más de 50 dispositivos, 1 nodo, blanco)

Linksys Velop

La recomendación de Miguel Ángel López, editor de Applesfera y Xataka

En mi caso estoy usando la red Wi-Fi Mesh que despliegan los Linksys Velop, ya que vivo en un bloque de pisos muy pequeños que provocan muchas interferencias entre sus redes Wi-Fi. Con el router de mi operadora no me llegaba señal incluso a menos de 10 metros de él y sin obstáculos, de modo que tuve que matar mosquitos a cañonazos e instalar tres nodos de esos Linksys Velop (306 euros).

En teoría esa instalación está pensada para casas grandes, de 3 pisos y más de 300 metros cuadrados, pero es lo que tuve que hacer para que en mi mini-piso de 30 metros cuadrados tenga una señal decente. Cualquier otra solución de Wi-Fi simple nunca me ha funcionado bien.





Linksys VLP0103 Velop sistema de mesh Wi-Fi para toda la casa (router/extensor WiFi AC1200, 400 m² de cobertura, controles parentales, 3 nodos, blanco)

¿Cuál es tu router?

Si has resuelto tus problemas de cobertura con un router diferente al de tu operadora (o combinas el de tu operadora con un router neutro), puedes participar contándonos tu experiencia y el modelo adquirido en los comentarios.

