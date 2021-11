Qué tendremos los jugadores de pádel para que los relojes inteligentes no nos dejen monitorizar nuestros partidos

A estas alturas del año he perdido la cuenta de cuántos relojes inteligentes han pasado por mi muñeca. Diría que entre pulseras y relojes inteligentes habrán sido cerca de 20 dispositivos. No está mal. Durante los análisis siempre hago alguna que otra sesión deportiva para ver qué tal se comportan y mi deporte por defecto es el pádel.

Llevo jugando al pádel desde que era pequeño y suelo jugar una vez por semana como mínimo. Partidos casuales, nada fuera de lo normal ni de mucho nivel, no me las voy a dar de Lamperti o Belasteguín porque no lo soy. Siempre, siempre, siempre que me pongo a jugar busco en el reloj o pulsera de turno el modo pádel para monitorizar la sesión. Y siempre, siempre, siempre me llevo el mismo chasco. Ni un solo reloj tiene este modo.

Queridas marcas: los que jugamos al pádel existimos

El pádel es un deporte cada vez más popular. De hecho, en 2019 superó al tenis en fichas federativas. Los últimos datos del Consejo Superior de Deporte desvelan que en 2020 hubo 75.548 licencias, mientras que el tenis sumó 70.151. El pádel va en aumento, mientras que el tenis va en descenso. Los números no mienten.

España es uno de los casos, pero en países como Italia, Francia, Suecia, Bélgica y Países Bajos también ha habido un aumento del interés por el pádel. Cada vez hay más jugadores y eso se ve reflejado en, por ejemplo, las cifras del World Padel Tour, el campeonato profesional más importante del mundo que superó los cinco millones de visualizaciones en la cita inaugural del Adeslas Madrid Open 2021. Récord histórico.

Según la Federación Internacional de Pádel, este deporte está presente en más de 90 países, tiene 51 federaciones nacionales y acumula más de 18 millones de jugadores activos

En resumidas cuentas, el pádel es un deporte con cada vez más peso y, a pesar de ello, ni un solo fabricante de relojes inteligentes incorpora este modo deportivo en su catálogo de modos. Ni el Huawei Watch 3 Pro o el Galaxy Watch4, que tienen más de 100 modos deportivos, lo incorporan.

También me llama la atención que el Apple Watch no lo tenga (y mira que tiene modos) o que Google Fit, que también tiene un catálogo muy nutrido, no lo incorpore. Lo que sí tiene, por ejemplo, es raquetbol (un deporte similar al squash), tenis de mesa o pickleball, un deporte relativamente popular en Estados Unidos. También he visto relojes con parkour, volar cometas o columpiarse. Pero pádel no, porque los que jugamos al pádel no tenemos relojes inteligentes, aparentemente.

Eso no significa que no sea posible monitorizar la sesión deportiva, ni mucho menos. Se puede hacer, yo por ejemplo uso el modo tenis normalmente porque es lo más cercano, dentro de las muchas diferencias que hay con el pádel, pero (modo rabieta on) me gustaría tener las métricas propias de mi deporte.

Entiendo que es un problema del primer mundo, como se suele decir. Pero mi punto es el siguiente: si ha sido posible crear un modo «volar cometas», «pickleball» o «parkour» estoy segurísimo de que se puede hacer un modo pádel que use el sensor de pulso cardíaco y el acelerómetro para medir la intensidad, por ejemplo. Pedir es gratis y ahí dejo la idea sobre la mesa. Ahora os dejo, que voy a practicar la bandeja.